健倍苗苗公佈二零二六財政年度中期業績

業績亮點

- 收益按年增長7.7%至4.3億港元

- 毛利上升23.2%至2.5億港元

- 股東應佔溢利上升20.0%至1.15億港元

- 宣派中期股息每股9.75港仙

- 旗艦品牌何濟公及保濟丸在高效的市場推廣及品牌執行策略帶動下持續穩健增長

- 跨境電商及中藥配方顆粒業務保持穩定，為整體表現作出貢獻

香港, 2025年11月17日 - (亞太商訊) - 健倍苗苗（保健）有限公司（「健倍苗苗」或「本公司」，股份代號：2161，連同其附屬公司統稱「集團」），作為香港領先的品牌保健產品市場推廣及分銷商，今日公佈截至二零二五年九月三十日止六個月（「二零二六財年中期」或「報告期」）之中期業績。

儘管零售環境仍具挑戰，集團於報告期內錄得穩健增長，收益上升7.7%至4.3億港元，股東應佔溢利上升20.0%至1.15億港元。業績表現主要受惠於旗下旗艦自主品牌的持續動力、多元化產品組合以及嚴謹的執行力。集團繼續透過綜合市場推廣、電子商貿拓展及策略性互動合作，進一步強化品牌資產並擴展於香港及大灣區的市場覆蓋。

業務板塊表現穩健

報告期內，品牌藥業務錄得穩定增長，主要由於旗艦品牌何濟公的持續動力帶動。憑藉其作為家傳戶曉的止痛退燒良藥的信譽，品牌透過一系列具影響力的市場推廣活動強化市場地位。

由品牌代言人張敬軒先生演出的電視廣告提升了品牌知名度與強化了消費者互動，而策略性的贊助與活動合作則擴大了受眾覆蓋範圍。該品牌亦通過贊助知名電視節目獲得了高度曝光，有效觸及中高齡與年輕消費者群體。

品牌中藥業務表現同樣理想，由保濟丸的出色增長帶動，並受中藥配方顆粒業務的穩定貢獻支持。

報告期內，保濟丸推出全新「條裝版」包裝，「一撕即食」，即撕開包裝便可服用，為消費者帶來便攜便利的新體驗。由古天樂先生帶領、加上胡子彤先生及黃正宜小姐演出的廣告，以輕鬆幽默的手法展現產品特色，融合懷舊與現代視覺美感，上線短短數周即錄得數百萬觀看次數，進一步鞏固品牌動力。品牌並透過校園互動活動、社區文化展覽及大型戶外廣告，加強跨世代的市場滲透及消費者共鳴。

健康及保健產品業務錄得溫和下跌，主要由於對部分產品進行整合，但Oncotype DX乳癌復發基因檢測持續穩健增長，並抵銷部分跌幅。該檢測於香港及澳門的應用持續擴大。在與香港乳癌基金會的持續合作支持下，集團進一步推廣基因組檢測及精準醫療的公眾教育，鞏固Oncotype DX作為可靠診斷檢測的地位。此檢測能提供腫瘤生物學的個體化數據，協助醫生制定專屬的治療方案，確保患者獲得適切治療，並提升治療決策的信心。

拓展電商版圖及中醫藥市場機遇

報告期內，集團進一步擴展於跨境電商平台的佈局，包括天貓國際、京東及阿里健康等主要電商渠道。何濟公及保濟丸在線上渠道表現持續強勁。這些舉措有效提升了中國內地目標潛在客戶對品牌的認知度、好感度及對產品接受程度。

於中醫藥市場方面，集團的中藥配方顆粒業務維持穩定表現，為香港超過700名註冊中醫師提供單方及複方顆粒產品，憑藉穩定品質與可靠供應獲業界廣泛信任。為進一步擴大市場覆蓋，集團正積極開發新產品並推出升級版電子商貿平台，以提升訂單流程效率、強化與中醫師及診所的互動，並整合線上線下服務體驗，推動業務長遠增長。

健倍苗苗執行董事岑廣業先生表示：「在具挑戰的市場環境下，我們憑藉審慎執行力與品牌實力，持續錄得穩健增長。憑藉多元化的產品組合與日益擴大的電商版圖，我們的韌性與市場競爭力得到進一步提升。展望未來，我們將豐富產品組合、深化客戶互動，並把握香港及大灣區以至其他重點市場的機遇，為持份者締造可持續的長期價值。」

有關健倍苗苗（保健）有限公司（股份代號：2161）

健倍苗苗是設於香港的品牌醫療保健品推廣及分銷公司，產品據點遍及大中華、東南亞及其他選定國家。集團擁有豐富的行銷專業知識並具備深厚的製藥背景，秉承產品功效和品質至上的優良傳統，在行業內定位獨特，致力於滿足消費者的保健需要。作為本地領先的品牌醫療保健品運營商，集團擁有一廣泛系列品牌醫療保健品，包括品牌藥、品牌中藥及健康保健品，其中包括「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「天喜堂天喜丸」、「德國秀碧除疤膏」、「唐太宗活絡油」、「飛鷹活絡油」、「十靈丹」、「十靈油」及「鎮痛霸祛風活絡油」等家喻戶曉的傳統品牌。而自2021年5月27日，集團獲納入MSCI香港微型股指數成份股。有關集團詳情，請瀏覽：www.jbmhealthcare.com.hk

傳媒查詢：

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話:（852） 2864 4834 電郵: vicky.lee@sprg.com.hk 高文萱 電話:（852） 2114 2370 電郵: rachel.ko@sprg.com.hk 余淑媛 電話:（852） 2864 4876 電郵: coco.yu@sprg.com.hk

