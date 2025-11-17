卓智醫院與香港養和醫院攜手推出優質跨境醫療禮賓服務

香港, 2025年11月17日 - (亞太商訊) - 位於新濠影滙的開創性度假村醫療設施卓智醫院（iRad），今日宣布與香港養和醫院簽訂合作協議。此次合作推出全方位跨境醫療禮賓服務，強化澳門政府「1+4」產業適度多元發展框架，助力澳門成為新興醫療旅遊目的地。

這項戰略聯盟實現兩地醫療服務的無縫連接，透過iRad的醫療禮賓平台為患者提供更多專科醫療資源。

結合香港養和醫院103年深厚的綜合醫療傳承與iRad逾20年的專業醫療經驗及度假村融合醫療模式，此夥伴關係建立起覆蓋珠江三角洲地區前所未有的醫療網絡。

醫療禮賓計劃促進綜合護理協調、跨機構高效排程，以及運用雙方機構資源制定的個人化治療方案。這種全面的方式確保護理服務的無縫銜接，為區內尋求醫療服務的患者帶來更佳的臨床效果。

黑桃資本創辦人及新濠主席兼行政總裁何猷龍先生表示：「iRad與香港養和醫院的合作展現我們推進澳門『1+4』產業轉型議程的承諾，在兩地之間創建重要的醫療連結，豐富新濠影滙的健康旅遊內容，同時擴展大灣區社區的醫療選擇。」

養和醫療集團營運總監李維文先生表示：「與iRad合作反映我們無界限醫療的願景，為兩地市場的患者帶來卓越價值，為大灣區發展新思路，進一步深化灣區內各領域間合作創新。」

圖片說明：

（左起）香港養和醫院業務拓展主管陳威旭先生、卓智醫院創辦人兼主席顏文煌醫生、養和醫療集團營運總監李維文先生、黑桃資本創辦人及新濠主席兼行政總裁何猷龍先生、黑桃資本行政總裁及卓智醫院榮譽主席譚志偉先生、香港養和醫院副院長劉楚釗醫生，以及卓智醫院首席執行官黃建豐先生，共同慶祝卓智醫院與香港養和醫院達成戰略夥伴關係。

關於養和醫療集團

養和醫療集團於 2017 年 9 月正式啟動，旗下成員分別有養和醫院、養和醫健、養和東區醫療中心及養和癌症中心。養和醫療集團以全方位策略，透過優質臨床醫療服務、醫學教育和科研，以及公眾健康教育，推動公共衞生及醫學發展，致力為患者提供全人關顧的優質醫療及護理服務。

養和醫院是養和醫療集團之重要成員，成立於 1922 年，為香港主要私營醫院之一，以「優質服務‧卓越護理」為宗旨，致力服務大眾，並積極推動醫學教育和研究。

關於養和醫療集團，請瀏覽www.hksh.com.

關於卓智醫療集團—香港最大的磁力共振診斷服務供應商

卓智醫療成立於2005年，是香港放射診斷領域規模領先的醫療集團。黑桃資本自2021年起成為卓智醫療的控股股東。截至2024年，卓智醫療集團憑藉營業收入及磁力共振掃描儀數量，成為香港規模最大的磁力共振診斷服務供應商。集團致力提供優質的醫學掃描診斷服務及卓越的病人護理，擁有廣泛且穩固的客戶基礎，包括香港特別行政區政府、知名保險公司、具影響力的醫療團體、企業、私人醫生和非政府組織。與此同時，卓智醫院作為澳門綜合度假村內首家且規模最大的私人醫學影像與檢查服務供應商，使卓智集團成為全球首個為綜合度假村產業提供全面私人影像及檢查服務（包括磁力共振與電腦斷層掃描服務）的醫學影像集團。

