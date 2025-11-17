Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
來源 General Atomics Aeronautical Systems, Inc
GA-ASI 與 Saab 將於 2026 年展示 MQ-9B 的空中預警與指揮控制（AEW&C）能力
兩家航空航天領導者將把空中預警與指揮控制帶入無人機系統

迪拜，阿聯酋, 2025年11月17日 - (亞太商訊) - 在此前宣布將空中預警與指揮控制（AEW&C）能力整合到全球領先的遠程駕駛航空器（RPA）平台後，通用原子航空系統公司（GA-ASI）與 Saab 現已確認，將於 2026 年夏季共同進行能力展示。此次展示將在 GA-ASI 位於南加州的 Desert Horizon 飛行運營設施進行，屆時將使用配備 Saab 提供的 AEW&C 系統的 GA-ASI MQ-9B。

與 AEW&C 系統領域的領先企業 Saab 合作，GA-ASI 正將 Saab 的空中預警感測器與全球航程最遠、續航時間最長的遠程駕駛航空器 MQ-9B 進行整合。無論在海上還是陸地，在 MQ-9B 上加入 AEW 能力，都能實現持續的空中監視，並為目前尚無或無法負擔此能力的地區（例如海上執行任務的海軍航母）提供空中預警。

GA-ASI 總裁 David R. Alexander 表示：「將 AEW&C 加入 MQ-9B，為我們的平台帶來了關鍵的新能力。我們希望為全球用戶提供一種持續性的 AEW&C 解決方案，使他們能夠防禦先進的巡航導彈，以及簡單但危險的無人機蜂群攻擊。」

MQ-9B 的機型包括 SkyGuardian®、SeaGuardian®、英國版本的 MQ-9B（稱為 Protector），以及目前正在研發中的 MQ-9B STOL（短距起降）構型。

MQ-9B 的 AEW 解決方案將提供關鍵的高空感知能力，用於防禦戰術空中彈藥、制導導彈、無人機、戰鬥機和轟炸機等各類威脅。中空長航時無人機系統的任務可用性是所有軍機中最高的之一，並且作為無人平台，其機組人員不會面臨生命危險。

GA-ASI 與 Saab 提供的 AEW 方案將涵蓋廣泛用途，包括：早期探測與預警、遠程探測與追蹤、對多個目標的同步追蹤，以及靈活的作戰系統整合——這一切都可透過視距鏈路與衛星通信（SATCOM）實現。

關於 GA-ASI

通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.，GA-ASI）是全球領先的無人航空系統（UAS）製造商。GA-ASI 的 Predator® 系列無人機已累計超過 900 萬飛行小時，並在過去 30 年內持續服役，旗下機型包括 MQ-9A Reaper®、MQ-1C Gray Eagle® 25M、MQ-20 Avenger® 以及 MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®。公司致力於提供長航時、多任務解決方案，以實現持續的態勢感知與快速打擊能力。

欲了解更多資訊，請訪問 www.ga-asi.com

Avenger、EagleEye、Grey Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 是 General Atomics Aeronautical Systems, Inc. 在美國和/或其他國家註冊的商標。

聯絡方式
GA-ASI 媒體關係
asi-mediarelations@ga-asi.com
(858) 524-8101

來源: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.



話題 Press release summary

部門 航空航天和国防
