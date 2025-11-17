香港中國金融協會2025年度論壇「香港數字金融中心建設的機遇與挑戰」暨「跨境金融及金融創新服務大獎」颁獎典禮

香港, 2025年11月17日 - (亞太商訊) - 由香港中國金融協會主辦的2025年度「跨境金融及金融創新服務大獎」已完成全部評審工作。秉持服務國家戰略的初衷，本屆大獎以「破局金融未來」為主題，聚焦跨境金融、科技金融與綠色金融等前沿領域，徵集期間收到眾多金融機構、持牌人士及業務團隊提交的創新案例。本屆大獎設立嚴格的評審標準，終評由業內資深專家組成評審委員會，從創新性、實效性、可推廣性等多個維度對參選案例進行全面評估。最終獲獎名單將於11月27日「香港數字金融中心建設的機遇與挑戰」暨「跨境金融及金融創新服務大獎」頒獎典禮上隆重揭曉,香港政商界領袖及金融行業專家等重磅嘉賓亦將蒞臨典禮,共同見證獲獎團隊誕生, 共襄盛舉。

香港發揮「一國兩制」優勢 打造金融創新「試驗田」

香港中國金融協會主席孟羽強調，在全球金融格局深刻變革的背景下，香港要充分發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，積極服務國家金融強國戰略。他指出，香港作為中國連接海外的第一站，不僅肩負金融橋頭堡的使命，更是金融科技創新的重要「試驗田」。孟羽表示，本屆大獎将緊扣跨境金融與科技創新深度融合的時代命題，期望能發掘更多具有引領性的創新實踐，為國家金融改革開放積累寶貴經驗。他强调，香港特區政府在2025年施政報告中提出「穩健發展金融科技」的要求與「綠色可持續金融發展」的目標，為金融行業轉型升級指明方向。為積極響應政府政策導向，孟羽表示，本屆大獎將重點聚焦科技金融、綠色金融等前沿領域，助力跨境金融服務提質升級。

香港擔當大灣區與「一帶一路」建設結合點

香港中國金融協會副主席鄒傳指出，大灣區建設與「一帶一路」建設的結合點在香港，香港作為大灣區的金融核心和金融產品設計中心，憑藉完善的法治環境和市場體系，為大灣區企業、產業提供了資本化定價的有力支撐和出海的最佳平台。談及中資企業出海，鄒傳表示，隨著中國企業國際化進程加速，香港以其與全球接軌的法律體系和市場架構，正成為企業全球化佈局的「首選安全港」。他補充，本屆大獎特別關注那些能夠有效幫助中資企業應對全球化挑戰的金融創新方案。

業界齊聚盛會 頒獎典禮見證創新成果

業界專家已於11月期間對參選案例進行專業評審，所有參評案例均為2024年7月至2025年10月期間實際落地執行的金融服務方案，涵蓋銀行、證券、保險、資產管理及金融科技等多個專業領域。

目前，評審工作圓滿完成，最終獲獎名單將於11月27日香港中國金融協會2025年度論壇「香港數字金融中心建設的機遇與挑戰」暨「跨境金融及金融創新服務大獎」頒獎典禮上隆重揭曉。業界持續鼓勵金融機構善用科技和創新，推動金融機構優化和跨境金融服務完善，支持香港本地、粵港澳大灣區以至其他地方的經濟活動。期望本屆大獎為香港金融業的創新發展注入新的動力，並為跨境金融服務的未來發展方向提供重要參考。

如欲了解更多活動詳情，歡迎電郵至：HCFA_Awards@tfisec.com。

