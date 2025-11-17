創新實業招股進行時 鋁業標杆再啟新程

香港, 2025年11月17日 - (亞太商訊) - 創新實業集團有限公司（簡稱「創新實業」，股份代號：02788.HK）已正式啟動招股，招股時間為11月14日至11月19日，全球發售共計5億股股份，發售價介乎每股10.18港元至10.99港元，最高集資54.95億港元。此次招股，創新實業每手認購單位為500股，入場費約為5,550港元，11月19日截止招股，預計11月24日正式掛牌上市。中金公司與華泰國際為聯席保薦人。

依託區域資源優勢，構築電解鋁產業鏈一體化生態

創新實業專注於氧化鋁精煉及電解鋁冶煉業務，是中國鋁產業鏈上游的核心參與者。自2012年起，創新實業持續依託內蒙古和山東兩地的區域資源與產業佈局優勢，構建了高自給率，強互補性及協同性的電解鋁產業鏈一體化生態系統，覆蓋能源、氧化鋁精煉、電解鋁冶煉。據CRU報告，按2024年產量計，公司位於內蒙古霍林郭勒的電解鋁冶煉廠為華北第四大電解鋁生產基地，公司為中國第十二大電解鋁生產商。公司位於內蒙古的子公司內蒙創源於2024年獲工信部授予國家級綠色工廠榮譽。

在能源環節，公司已建立自有火力發電站和發電設施，並正加快建設以綠電為主的發電站及發電設施，為生產提供低成本且穩定的電力保障。根據CRU報告，2024年公司電力自給率約為88%，且顯著高於約57%同業平均水平，充分體現出其在成本控制與供應安全方面的領先優勢。

財務表現穩健增長 盈利能力持續增強

創新實業財務基礎穩健，收入與利潤均保持強勁增長勢頭。根據招股書顯示，公司總收入由2022年的人民幣134.90億元增長至2024年的人民幣151.63億元，年復合增長率約為6.0%。截至2025年5月31日止前五個月，公司錄得收入人民幣72.14億元，同比上升22.6%，顯示出持續增長動能。

盈利能力方面，公司實現質的飛躍。淨利潤由2022年的人民幣9.13億元大幅躍升至2024年的人民幣26.30億元，年復合增長率超過60%。這一顯著提升主要得益於成本結構優化與規模效應的釋放。公司毛利率在2024年上升至28.2%，較往年水平顯著改善，反映出其產業鏈一體化模式在成本波動週期中的穩定性與高效性。截至2025年前五個月，公司淨利潤為人民幣8.56億元，盈利表現依然穩健。

錨定全球化佈局 開啟價值新篇

面對國內電解鋁產能逐步接近政策上限的行業格局，創新實業前瞻性地將發展視野延伸至全球市場，重點把握「一帶一路」沿線國家在新能源及基礎設施建設方面對鋁產品的強勁需求。公司正積極推進沙特阿拉伯50萬噸電解鋁產業鏈綜合項目。該項目依託沙特豐富的能源資源與低成本電力，預計投產後生產成本將低於全球平均水平，有望成為公司全球化佈局的重要支撐點。

根據招股書顯示，本次募集資金的50%將用於拓展海外產能，包括建設一家電解鋁冶煉廠及購買及安裝生產設施；40%將用於建設綠色能源項目；10%將用於補充營運資金及一般公司用途。

未來，創新實業將持續依託其資源稟賦和產業鏈協同優勢，在鞏固國內核心產能的同時，加快海外戰略佈局步伐。公司將以穩健的財務管理和卓越的運營效率，為股東與投資者創造可持續的長期價值，推動中國鋁工業邁向更高質量的發展階段。

