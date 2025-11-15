寵物食品革命：兩項全球新調查揭示飼主對狗與貓永續飲食的接受度日益提升

倫敦, 2025年11月15日 - (亞太商訊) - 兩項發表於期刊《Animals》的先驅性研究，深入探討狗與貓飼主對更永續的寵物食品選項的看法。由 Jenny L. Mace、Alexander Bauer、Andrew Knight 與 Billy Nicholles 主導，研究為伴侶動物領域中替代蛋白與植物性飲食的潛力帶來新的見解。

研究一 — 狗：〈消費者對永續狗糧的接受度：2,639 名狗飼主的調查〉

在第一項研究 中，研究團隊調查了全球 2,639 名狗飼主。約有 84% 的受訪者目前餵食傳統或生肉為主的飲食。然而，其中有高達 43% 表示他們仍會考慮至少一種類型的更永續狗糧（例如純素、素食或培養肉配方）。

在各種替代選項中，最被接受的是培養肉為主的狗糧（佔這些受訪者的 24%），相比之下，素食狗糧為 17%，純素狗糧為 13%。當被問到這些替代品需要具備哪些特點才會被選擇時，最重要的考量為營養健全性（85% 選擇），其次是良好的寵物健康狀況（83%）。

研究二 — 貓：〈消費者對永續貓糧的接受度：1,380 名貓飼主的調查〉

配套研究收集了 1,380 名貓飼主的回覆。共有 89% 的受訪者餵食傳統或生肉為主的飲食。然而，稍多於一半──51%──認為至少有一種更永續的選項是可以接受的。

最受歡迎的替代方案是以培養肉為基礎的飲食（佔該組別的 33%），其次為純素飲食（18%）。與狗的調查類似，替代飲食之所以會被選擇，最重要的因素為良好的寵物健康結果（83% 選擇）以及營養健全性（80%）。

消費者之間的差異

兩項研究均發現，那些本身減少或避免食用肉類的飼主，對寵物的替代飲食顯著更為開放；受教育程度較高者亦然。年齡與地區差異也明顯存在：較年長的消費者，以及來自英國的受訪者，通常比其他歐洲國家、北美或大洋洲的受訪者更不願接受替代飲食，儘管這些差異往往未達統計顯著。

這代表什麼意義

這兩項平行研究發表之際，傳統寵物食品生產在環境與倫理層面的影響正逐漸受到公眾關注。正如研究共同作者、獸醫學教授 Andrew Knight 所指出的：「近期研究顯示，我們的狗與貓合計消耗了全部養殖動物中的相當大比例。以植物性成分或培養肉為基礎的寵物飲食，可能改變整個寵物食品體系，減少對養殖動物及環境所造成的不良影響。」

在全球已快速增長、數以億計的狗與貓之中，即使只有少部分轉向較低影響的飲食，也可能帶來顯著的效益。

共同作者 Billy Nicholles 也總結道：「這些研究結果對快速成長的替代寵物食品產業具有重要價值，使寵物食品公司能夠透過基於證據的精準推廣，加速其成長並吸引新客戶。」

對產業與獸醫實務的影響

對寵物食品公司而言，訊息十分明確：推出永續飲食產品線不僅是生產創新的問題，同時也關乎建立信任。有關營養健全性與健康結果的清楚資訊，對飼主是否願意採用新產品具有重大影響。

對獸醫從業者與動物福利組織而言，這些研究結果凸顯了知情溝通的重要性。如果飼主願意接受替代選項，但對寵物的健康結果仍感到不確定，那麼基於證據的專業指引就成為促進採用的關鍵因素。

