穎通集團於亞太區美容展2025 揭示香氛跨界空間設計 嗅覺經濟新浪潮

香港, 2025年11月14日 - (亞太商訊) - 穎通集團與Cosmoprof Asia亞太區美容展2025昨天於香港會議展覽中心聯手舉辦「Invisible Aesthetics: When Fragrance Meets Space」座談會，分享香氛與空間的關係，探索香氛於不同空間的應用。作為中國最大的香水集團（除品牌所有者香水集團外，按2023年零售額計），穎通集團在會上分享了最新的市場數據，揭示香氛從個人消費品向空間體驗要素的轉型趨勢。穎通控股執行董事劉頴賢在座談會中指出：「家居香氛與室內設計加速融合，正成為連接情感與空間的隱形美學，塑造未來生活體驗的新維度。」

市場趨勢：家居香氛成為亞洲生活美學新焦點

座談會上穎通集團代表分享了較早前發布的《2025港澳香氛市場發展趨勢白皮書》，揭示了家居香氛普及化的重要趨勢。數據顯示，高達81%的港澳消費者已將香氛融入日常生活，這一比例較去年增長了9個百分點。行業數據預測，全球家居香氛市場將於2032年達到400億美元，年均複合增長率達6.56%。

穎通集團企業傳訊部高小姐表示：「行業數據揭示了明確的市場趨勢。根據Fortune Business Insights的報告，全球家居裝飾市場在2025至2032年預測期內的複合年增長率預計為4.58%。同時，亞太地區在2024年佔據全球該市場45.74%的份額。這一穩健增長為香氛產品融入生活空間創造了有利條件。家居香氛的普及，與亞洲地區消費者對提升生活品質的需求增長相一致。隨著收入水平提高和居住環境持續改善，更多消費者開始關注通過香氛來塑造個性化的生活空間。」

跨界對話：香氛設計成為空間美學新維度

本次座談會匯聚了來自商業、設計與香氛領域的多位專家，包括知名企業家暨社交名媛李家彤（Antonia Li）、Common Room創辦人及設計總監、《2025家居雜誌》設計大獎得主Meng Jing，以及穎通集團代表。各方圍繞「香氛與空間融合」展開跨界對談，共同探討嗅覺美學在當代設計中的角色演進。Meng Jing女士從空間設計實踐出發，指出：「現代設計已逐步超越傳統的視覺範疇，向感官多元維度延伸。我們在近期專案中越來越多地引入定制化香氛方案，以回應用戶對情感化空間的真實需求。」

她進一步補充道：「香氛與室內設計的系統結合，能夠有效增強用戶在空間中的歸屬感與舒適度。尤其在亞洲高密度城市如香港，空間情感價值正成為設計策略中的重要考量因素。」市場觀察顯示，亞洲消費者對家居美學的關注度持續提升。在亞太地區，現代與傳統元素的融合已成為區域設計趨勢之一，簡約風格保持主流地位，高端定制化設計需求亦呈現穩步增長。

小眾香氛崛起：個性化體驗的新需求

穎通控股執行董事劉頴賢在座談會中指出：「小眾品牌愈來愈受市場歡迎，消費者選購香氛產品時除了基於香調及價格，亦會了解小眾品牌的理念及香水背後的靈感故事。」港澳市場對小眾香水的接受度異常之高。數據顯示，超過90%的港澳消費者願意嘗試小眾香水，預示著巨大的增長潛能與市場對新品牌的接納度。

展望未來：建構香氛產業新生態，引領行業創新發展

穎通控股執行董事劉頴賢表示：「作為行業領導者，我們肩負著培育市場和推動創新的雙重責任。我們將繼續完善香氛產業價值鏈，通過專業的品牌管理經驗、成熟的銷售網絡和精準的市場洞察，為小眾品牌創造更廣闊的發展空間。」未來，穎通集團將繼續以創新為驅動，以消費者需求為導向，不斷完善香氛產業生態系統，引領行業邁向更加專業化、國際化的發展新階段。

關於穎通控股有限公司

穎通控股有限公司是中國（包括香港及澳門）最大的香水集團(除品牌所有者香水集團外，按2023年零售額計），主要從事銷售及分銷從第三方品牌授權商採購的產及為該等品牌授權商進行市場部署，例如為其品牌設計及實施定製的市場進入及擴張計劃。穎通控股擁有龐大且多元化的品牌組合，不僅包括香水，還包括彩妝、護膚品、個人護理產品、眼鏡及家居香氛。截至2025年6月10日，穎通控股為合共72個外部品牌進行產品分銷及市場部署，包括Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion及Laura Mercier ，涵蓋多元化的定價層次及功能，迎合中國內地、香港及或澳門消費者的差異化需求。

