綠色電解鋁及氧化鋁生產商 創新實業集團有限公司宣佈於香港聯合交易所主板上市計劃

發售摘要：

- 香港公開發售將於2025年11月19日（星期三）中午十二時正（白表eIPO服務申請於上午十一時三十分）截止；

- 全球發售股份數目：500,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）；

- 香港發售股份數目：50,000,000股股份（可予重新分配）；

- 國際配售股份數目：450,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）；

- 發行價範圍：10.18港元至10.99港元；

- 每手500股；

- 最大集資淨額約53.13億港元（於任何超額配股權獲行使前）；

- 預期股份在2025年11月24日（星期一）於香港聯交所主板開始買賣；

- 中國國際金融香港證券有限公司及華泰金融控股（香港）有限公司為聯席保薦人。

香港, 2025年11月14日 - (亞太商訊) - 創新實業集團有限公司（「公司」，股份代號：02788）宣佈全球發售及於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市之計劃。

創新實業集團有限公司一家以鋁產業為核心的綜合性企業集團，聚焦於鋁產業鏈上游中的氧化鋁精煉和電解鋁冶煉，業務主要分為電解鋁和氧化鋁及其他相關產品的生產和銷售，並已形成「能源－氧化鋁精煉－電解鋁冶煉」一體化生態系統並專注業務發展。自2012年以來，公司戰略性佈局並深耕內蒙古霍林郭勒市及山東濱州市兩大資源優勢區域。創新實業已實現氧化鋁及電力的高度自給，受惠於自有發電能力及內蒙古豐富電力資源帶來的低電價，對生產電解鋁及維持經營表現具有戰略意義。公司持續推動鋁產業鏈一體化建設，鞏固成本優勢並持續投入研發，並致力減少電解鋁產業鏈的碳排放，以實現綠色轉型的長期目標。

創新實業集團有限公司計劃發售的股份數目為500,000,000股（視乎超額配股權行使與否而定），其中，香港發售股份數目為50,000,000股（可予重新分配），國際發售股份數目為450,000,000股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。發售價範圍10.18港元至10.99港元，每手買賣單位500股。

是次香港公開發售於2025年11月14日（星期五）開始，並預期於2025年11月19日（星期三）中午十二時正（白表eIPO服務申請於上午十一時三十分）截止。公司的發售股份預期將在2025年11月24日（星期一）於香港聯交所主板開始買賣。

假設超額配股權並無獲行使，倘發售價定為每股10.58港元（即發售價範圍的中間價）,經扣除承銷佣金及估計開支後，估計將收取全球發售募集資金淨額約為51.13億港元。公司擬將全球發售的所得款項淨額用作下列用途：

- 約50%將用於拓展海外產能，包括建設電解鋁冶煉廠以及購買及安裝生產設備。

- 約40%將用於綠色能源項目，包括建設綠色能源發電站以及購買及安裝設備。

- 約10%將用於營運資金及一般公司用途。

公司已成功引入17家基石投資者，包括：高瓴、中國宏橋、泰康人壽、嘉能可、摩科瑞、景林、ORIX歐力士、Investcorp、中國太保、廣發基金、富國基金、Millennium、Jane Street、Polymer、廈門國貿、Brilliance及潤暉投資。基石投資者同意按發售價（不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費）認購或促使其指定實體認購相關數目的發售股份，按照發售價價格區間高端計算，認購總額約為3.51億美元。

中國國際金融香港證券有限公司及華泰金融控股（香港）有限公司為聯席保薦人、整體協調人及聯席全球協調人，並為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。大華繼顯（香港）有限公司及招銀國際融資有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中銀國際亞洲有限公司、中航資信環球資產管理有限公司、南華證券投資有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。富途證券國際（香港）有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司及利弗莫爾證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

