創新實業今起招股 入場費約5550港元

香港, 2025年11月14日 - (亞太商訊) - 創新實業集團有限公司（02788）今起招股，招股至11月19日截止，每股介乎10.18港元至10.99港元，每手500股，入場費約5,550港元，中金、華泰任聯席保薦人。以招股價每股10.58港元計（即10.18港元及10.99港元的中間價），集資淨額約為51.13億港元。公司將於11月24日於香港聯交所主板上市。

作為中國鋁產業的「領頭羊」，創新實業聚焦於鋁產業鏈上游中的氧化鋁精煉和電解鋁冶煉。根據大宗商品分析機構CRU的報告，按照噸鋁附加值計算，精煉和冶煉是鋁產業鏈中附加值最高的環節。公司位於內蒙古霍林郭勒市的電解鋁冶煉廠是華北地區第四大電解鋁生產基地，並於2024年獲中國工業和信息化部授予「國家級綠色工廠」榮譽。

高自給率產業鏈 強化成本優勢

自2012年成立以來，創新實業戰略性佈局並深耕具有稀缺資源優勢的內蒙古霍林郭勒市和山東省濱州市，充分受惠於當地豐富的電力資源和低電價優勢。公司擁有發電能力並實現高自給率的氧化鋁和電力供應，截至2024年底，氧化鋁自給率約為84%，電力自給率約為88%，構建了覆蓋「能源－氧化鋁精煉－電解鋁冶煉」的電解鋁產業鏈一體化生態系統，為生產成本和經營質量提供了堅實保障。

根據CRU的報告，創新實業的成本控制處於行業領先水平。公司憑藉自發電優勢及區位資源，2024年單位噸鋁現金成本約為人民幣15,112元，遠低於全國平均水平（人民幣17,700元/噸），位居中國電解鋁冶煉企業前5%、全球行業前30%。憑藉行之有效的成本優勢，公司快速釋放盈利能力，2024年總收入同比增長9.8%至人民幣151.6億元。

投入可再生能源 引領綠色製造升級

在綠色能源方面，創新實業以實現產業綠色轉型為長期目標，積極佈局可再生能源。公司已在內蒙古霍林郭勒市的電解鋁冶煉廠擴建更大規模的風力及太陽能發電站，包括裝機容量1,540.0兆瓦的風力發電站和裝機容量210.0兆瓦的太陽能發電站。能源結構優化後，預計2026年底前電解鋁冶煉用電綜合成本將下降20%，為打造穩定的綠色電解鋁業務奠定基礎。充分利用風能和太陽能，不僅有助於降低電力成本，更能有效減少電解鋁產業鏈的碳排放，符合國家「雙碳」戰略方向。

攜手優質基石投資者 佈局沙特拓展全球版圖

此次港股上市，創新實業擬將募集資金用於拓展海外產能與綠色能源項目，進一步增強產業鏈協同與成本優勢。憑藉「成本領先、綠色能源、全球化佈局」的核心競爭力，創新實業將持續聚焦綠色低碳與高附加值鋁產業鏈建設，助力產業轉型升級，積極拓展海外市場，打造可持續增長的新引擎。

根據招股書顯示，公司已鎖定高瓴、中國宏橋、泰康人壽、嘉能可、摩科瑞、景林、ORIX歐力士、Investcorp、中國太保、廣發基金、富國基金、Millennium、Jane Street、Polymer、廈門國貿、Brilliance、潤暉投資共計17名基石投資者，按照價格區間高端計算合共認購約3.51億美元的股份，為公司上市護航。創新實業在遴選基石投資者時綜合考量市場環境與企業價值等因素，著眼引入具產業背景及戰略協同效應的長期夥伴，以構建長期互利共贏的合作關係。

此外，創新實業積極踐行全球化戰略，響應國家「一帶一路」倡議。公司計劃在沙特阿拉伯投資預計年產能為50萬噸的電解鋁產業鏈綜合項目，推進電解鋁產能的海外佈局。此舉不僅有助於公司開拓國際市場、分散經營風險，也將提升全球資源配置與競爭力。

