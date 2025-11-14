- 王朝於2025年度「國泰環球葡萄酒及烈酒大獎亞洲」獲二銀一銅佳績



香港, 2025年11月13日 - (亞太商訊) - 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司(「王朝」或「集團」)(股份代號：00828)欣然宣佈其「王朝天陽酒莊茉莉葡萄起泡酒」、「王朝傳承乾紅葡萄酒」以及「王朝傳承半乾白葡萄酒」分別於「2025年度國泰環球葡萄酒及烈酒大獎亞洲」榮獲中國產區品評組別下氣泡酒、乾型酒銀獎殊榮，以及中國產區品評組別下半乾型酒銅獎殊榮，「國泰環球葡萄酒及烈酒大獎亞洲」前稱「國泰航空香港國際美酒品評大獎」，這是王朝產品連續十五年於該獎項中獲得佳績。這一捷報標誌著公司在葡萄酒釀造技藝與卓越品質方面再次獲得業界的高度認可，其中「王朝天陽酒莊茉莉葡萄起泡酒」的首次於國際比賽中獲獎，標誌著王朝在茶風味起泡茶酒領域取得了重要里程碑。這三款酒也在2025「香港國際美酒展」上展示。 「國泰環球葡萄酒及烈酒大獎亞洲」為亞洲知名葡萄酒、烈酒大賽，致力爲全球行業展示亞洲市場獨特的品味與觀點。本次大賽邀集來自亞洲各地的專家，包括侍酒師、教育家、媒體人及貿易專家，共同完成專業盲品與評分，由於這些來自亞洲的專家對亞洲消費者的口味偏好、市場實況及購買行為有著真正的了解，能够選出展示亞洲特色的亞洲頂級美酒，為亞洲消費者提供最具權威的葡萄酒和烈酒指南。 王朝主席萬守朋先生表示：「此次王朝的三個產品於亞洲頂尖葡萄酒烈酒大賽中獲獎，有力彰顯葡萄酒界對王朝葡萄酒品質及工藝的肯定，對王朝是莫大的殊榮與鼓舞。衷心感謝評審團對王朝産品品質的肯定。集團將繼續精益求精，創造卓越工藝，持續煥新品牌活力，將王朝佳釀推廣至全球舞台。」 王朝於2025年度 「國泰環球葡萄酒及烈酒大獎亞洲」獲獎的產品介紹如下： 2025年度「國泰環球葡萄酒及烈酒大獎亞洲」銀獎

王朝天陽酒莊茉莉葡萄起泡酒 此起泡酒以王朝乾白為基酒, 加入蘋果汁與茉莉花茶, 經低溫冷萃而成。葡萄的果香和茉莉花茶的茶香充分融合在一起，酒體柔和，氣泡細膩，清新爽淨。 2025年度「國泰環球葡萄酒及烈酒大獎亞洲」銀獎

王朝傳承乾紅葡萄酒 此酒優選寧夏賀蘭山東麓和新疆天山北麓產區的赤霞珠葡萄為主要原材料，酒液呈現靚麗的深寶石紅色，桑葚、黑莓的成熟漿果味道包裹著優雅橡木香氣，入口醇和甜美，單寧細膩，酒體圓潤豐滿，熱情奔放，餘味悠長。 2025年度「國泰環球葡萄酒及烈酒大獎亞洲」銅獎

王朝傳承半乾白葡萄酒 此酒採用天津地區表現優秀的玫瑰香葡萄爲主要原材料，酒液呈禾杆黃色，澄清透明，濃郁的玫瑰花等白色花朵的芬芳，伴隨著新鮮的檸檬、成熟的鳳梨等果香，酒香優雅，口感甜潤細膩，酒體活潑爽淨，清新怡人。

近年，王朝在業內及市場均獲得許多獎項，包括： 年份 王朝榮獲獎項 2020 - 六款葡萄酒在「《酒．派》國際大賽」分別榮獲一項白金獎、一項金獎、兩項銀獎、一項銅獎和一項優質認可獎

- 王朝（錦邑）18年X.O.白蘭地在「2020國際葡萄酒（中國）大獎賽」中獲得大金獎之最高殊榮

- 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲赤霞珠大師賽」及「亞洲氣泡酒大師賽」榮獲一項銀獎和兩項銅獎

- 王朝於「2020年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」摘得兩項銀獎和兩項銅獎 2021 - 王朝於「《酒．派》國際大賽 2020」勇摘兩項金獎、一項銀獎和兩項銅獎

- 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲赤霞珠大師賽2021」及「DB Asia 夏季品酒2021」榮獲三銀佳績

- 王朝勇奪「2021年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」兩項銀獎佳績 2022 - 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲赤霞珠大師賽2022」榮獲兩項銀獎

- 「王朝七年藏釀品乾紅葡萄酒」於國際葡萄酒（中國）大獎賽（IWGC）榮獲金獎

- 王朝勇奪「2022年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」兩項銅獎佳績 2023 - 王朝首次榮獲2023年國際葡萄酒烈酒大賽兩項銅獎

- 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲氣泡酒大師賽2023」及「亞洲赤霞珠大師賽2023」榮獲大師獎及一銀一銅佳績

- 王朝於「第25届比利時布魯塞爾國際烈性酒大獎賽」勇奪金獎

- 王朝於「2023年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」分別榮獲一項金獎及兩項銅獎佳績 2024 - 王朝於The Drinks Business Asia主辦的「亞洲霞多麗大師賽2024」及「亞洲赤霞珠大師賽2024」分別榮獲一銀一銅佳績

- 王朝於「2024年度國際葡萄酒烈酒大賽」榮獲一項金獎及一項銅獎

- 王朝於「2024年秋季法國國際葡萄酒、有機葡萄酒及烈酒大獎賽」榮獲一項大金獎及一項銀獎

- 王朝於「2024年度國泰航空香港國際美酒品評大獎」榮獲一項銀獎及一項銅獎佳績 2025 - 四款葡萄酒在中國酒業協會主辦的2024年度青酌獎評選中獲獎

- 王朝於「2025年春季法國國際葡萄酒大獎賽」榮獲一項大金獎及一項金獎

- 王朝於「2025年度國際葡萄酒烈酒大賽」榮獲一項銀獎

- 王朝於「《酒．派》國際大賽 2025」勇摘兩項金獎、一項銅獎

- 王朝於2025年度「國泰環球葡萄酒及烈酒大獎亞洲」獲二銀一銅佳績

關於王朝酒業集團有限公司 王朝酒業集團有限公司於2005年1月26日在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號00828。成立於1980年，王朝爲中國優質葡萄酒生産商，主要生産及銷售「王朝」商標的葡萄酒産品，是中國第一家中外合資的釀酒企業，主要股東包括天津食品集團有限公司及法國葡萄酒巨頭人頭馬集團。集團產銷葡萄酒產品系列超過100種，及引入進口葡萄酒產品，為國內各消費層提供高質素及物超所值的葡萄酒。



