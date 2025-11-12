第八屆進博會圓滿結束 貿發局兩展館成展場焦點



- 香港貿發局連續八年參與進博會，設立「香港食品館」及「香港服務業展館」，現場反應踴躍，成功凸顯香港品牌及專業服務優勢 - 展覽期間促成超過1,000場商貿對接會議，協助多家港企接獲即場訂單，並與內地企業簽訂合作 - 香港特區政府與香港貿發局於進博會第二日攜手主辦「香港：內地企業出海首選平台」推介大會，吸引500名來自創科、醫療及專業服務等領域的企業代表參與，氣氛熱烈 - 有參展多屆的「香港食品館」展商在香港貿發局的協助下，與多家內地及海外企業對接，並簽訂不同大額訂單及合作意向 - 有首次參展的「香港服務業展館」展商成功與內地服務供應商簽訂合作備忘錄，以加強於內地的供應鏈管理 香港, 2025年11月12日 - (亞太商訊) - 國家商務部及上海市人民政府主辦的第八屆中國國際進口博覽會（進博會）昨日（11月10日）在國家會展中心（上海）圓滿結束。 香港貿易發展局（香港貿發局）於今屆進博會設「香港食品館」及「香港服務業展館」，率領54家香港企業參展，並促成超過1,000場商貿對接會議，積極搭建高效交流平台，協助港商向內地及國際買家推廣香港優質品牌與產品，同時展示多元化專業服務，成功締造豐碩的實質合作成果，擴闊銷售渠道，並鼓勵內地企業善用香港專業服務及國際化平台出海，對接環球商機。 香港特別行政區政府與香港貿發局於進博會第二日（11月6日）在上海浦東攜手主辦「香港：內地企業出海首選平台」推介大會，作為特區政府新成立的「內地企業出海專班」首場內地大型宣傳活動，成功凸顯香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的橋樑角色和功能，現場反應熱烈，吸引500名來自創科、醫療及專業服務等領域的企業代表出席。 香港食品館首設直播 服務業展館舉辦參展商分享環節 進博會作為全球首個以進口為主題的國家級展會，今年共吸引380家港企參展，數目創下歷來新高。香港貿發局是香港特別行政區參與進博會的官方組展機構，從首屆起從未缺席，堅定支持國家擴大高水平開放；八年來，香港貿發局已組織近400家香港企業參展，累計參展面積逾萬平方米，參展規模穩步成長，持續推動內地及香港合作交流。 「香港食品館」（7.1C4-01展位）設於「農食產品展區」（7.1館），面積達1,000平方米，共33家企業參展，帶來休閒食品、保健食品、創新食品、飲品和茶酒、糧油和食品原料，以及調味品等產品。為幫助港商通過內地成熟的電商渠道尋找更多買家，「香港食品館」現場首設直播間，每天直播九小時，介紹近40個港商品牌，於京東、抖音及小紅書等平台上共錄得逾百萬次曝光。個別展商亦同時於展位上直播，務求全方位增加品牌知名度，接觸更多內地買家。 另外，香港貿發局於現場舉辦重點活動「香港日」，邀請分銷商、零售商、電商平台、超市、餐飲業界及醫療分銷商代表參與，安排兩場專場對接會，協助香港品牌與新興特色產品開拓內地市場。其他活動包括廚藝展示、免費試食、有獎問答、KOL探店等，讓現場人士體驗香港美食。 連續三年參展進博會的益創膳研發有限公司認為今屆參展成果豐碩，於進博會期間，他們與兩家內地企業分別完成重要簽約，雙方將在多個範疇展開合作，包括加快微生態（益生菌）功能食品的科技轉化並推出市場，以及豆製品深加工、植物蛋白產品創新等。益創膳研發有限公司聯合創辦人陳家銘表示：「在香港貿發局的幫助下，我們與不少企業成功對接，很高興能斬獲多張大額訂單，還接到英國、東南亞等地的合作意向。」 首次參展的海域家居有限公司（品牌：多多熊）透露，於展覽期間獲內地多個省份的大型採購商主動對接洽談代理合作，與不少代理商已就產品報價、合作模式深入溝通。品牌執行董事楊仁表示：「香港貿發局的全方位支持是重要助力，不僅為企業帶來合適的採購商，還通過各類傳播渠道提升企業品牌知名度。另外，跟隨香港貿發局參展亦更容易獲得潛在合作方的信任。」 已經七次參展的香港老品牌金百加發展有限公司，於今屆進博會帶來經典港式奶茶、法國自家品牌咖啡及掛耳咖啡、膠囊咖啡等多款進口咖啡產品。集團總經理黃浩鈞表示，展會期間人流暢旺，其展位吸引到大量專業買家及商貿客戶諮詢對接，現時已與批發經銷商、電商等領域的客戶達成合作意向，展覽過後將進一步緊密溝通，推進合作。 「香港服務業展館」（H7.2B6-01展位）設於「服務貿易展區」（7.2館），面積達500平方米，共21家企業參展，展示香港在創新科技、醫療科技、金融與專業服務、物流服務，以及資訊與通訊科技等領域的優勢。展覽期間，香港貿發局舉辦參展商分享環節，介紹香港專業服務的優勢，並促成多場商貿對接會議，促進香港與內地及海外企業建立商脈，共拓商機。 首次參展的酒世界交易平台有限公司創辦人兼首席執行官林淑怡表示，展覽期間與多家企業進行深入交流，並與一家上海跨境電子商務綜合服務公司簽署合作備忘錄。由於酒世界交易平台目前尚未在內地設有保稅倉，林淑怡相信有關合作將有助加強公司於內地的供應鏈管理，以進一步進軍內地市場。 第二次參展的意領科技有限公司專注於開發及提供肝纖維化和脂肪肝領域醫用超聲波解決方案。作為香港理工大學培育及支持的科創企業，其團隊成員均來自香港理工大學，專門研究電子工程、生物醫學工程及放射學領域。進博會期間，意領科技分別與一家內地醫院及一家日本醫院的代表展開深入討論，有望日後將其研發的「Liverscan®定量剪切波超聲肝臟測量儀」引進至相關醫院使用。 連續兩屆參展「香港服務業展館」的駿豐聯銳國際商務有限公司，提供公司注册、財務稅務諮詢等一站式出海服務。於展覽期間，駿豐聯銳吸引眾多新客戶諮詢，部分已達成合作意向，並計劃下星期到香港進一步洽商。 駿豐聯銳總經理史玥表示：「隨香港貿發局參展收穫顯著，在香港貿發局『品牌』加持下，令駿豐聯銳的專業形象更受外界認可，未來將再度跟隨香港貿發局參與各類展覽活動。」 「香港：內地企業出海首選平台」推介大會成功舉行 500名企業代表出席 香港特別行政區政府與香港貿發局主辦的「香港：內地企業出海首選平台」推介大會，以「香港通道 滬港攜手 邁向全球」為主題，出席開幕式並致辭的包括香港特別行政區行政長官李家超、中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方、上海市委常委、常務副市長吳偉，以及香港貿發局主席馬時亨教授。內蒙古自治區人民政府副主席楊進、中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室三局局長鄒勁松，以及香港中聯辦經濟部副部長兼貿易處負責人周强亦有出席推介大會。 緊接開幕式，香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺鼓勵內地企業善用香港平台出海，商務部對外投資和經濟合作司副司長王琦亦推介海外綜合服務體系。隨後的主旨演講請來馮氏投資主席馮國經博士，介紹香港「內聯外通」的獨特優勢，並分享滬港合作前景，推動內地企業善用香港國際平台出海。 大會亦邀請上海實業（集團）有限公司董事長冷偉青擔任演講嘉賓，分享利用香港出海的成功經驗。其後進行香港及內地企業互動討論環節，邀得多位香港及內地的重量級嘉賓，包括香港科技園公司主席查毅超博士、安永中國主席、大中華區首席執行官陳凱、海問律師事務所有限法律責任合夥合夥人劉洋、東朝科技集團董事長王朝友，以及中國銀行（香港）有限公司副總裁王化斌，探討香港與內地企業在創新科技、金融及專業服務等領域，如何實現優勢互補，拼船出海，共同把握海外市場的最新機遇。 圖片下載：https://bit.ly/4oXen71 「香港食品館」吸引不少買家到場參觀採購。 「香港食品館」現場首設直播間，每天直播九小時，幫助港商通過內地成熟的電商渠道尋找更多買家。 「香港食品館」的活動包括廚藝展示、免費試食、有獎問答、KOL探店等，讓現場人士全方位體驗香港美食。 「香港服務業展館」吸引不少內地及國際企業前來參觀，尋找合作機會。 「香港服務業展館」舉辦參展商分享環節，介紹香港專業服務的優勢。 香港特別行政區政府與香港貿發局於進博會第二日主辦「香港：內地企業出海首選平台」推介大會，以「香港通道 滬港攜手 邁向全球」為主題。香港及內地企業互動討論環節邀得多位重量級嘉賓，探討香港與內地企業在創新科技、金融及專業服務等領域，如何實現優勢互補，拼船出海，共同開拓全球商機 。 香港貿發局主席馬時亨教授獲邀於11月5日「虹橋國際經濟論壇」之「開放貿易與安全發展」分論壇中參與圓桌討論，就「經濟全球化逆流下的開放貿易」議題分享見解。同一環節的討論嘉賓，包括前英國倫敦經濟與商業政策署署長羅思義，以及學者與企業代表。

傳媒查詢 香港貿發局上海辦事處： 孫萍 電話：(86) 21 6352 8488 電郵：p.sun@hktdc.org 香港貿易發展局傳訊及公共事務部： 徐俊逸 電話：(852) 2584 4395 電郵：johnny.cy.tsui@hktdc.org 香港貿易發展局 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



話題 Press release summary



部門 展会, ASEAN, Local Biz, Trade Finance, Startups, SMEs

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

