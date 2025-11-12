品創控股（8066.HK）業務轉型成效顯著 首三季除稅前溢利超7500萬港元

香港, 2025年11月12日 - (亞太商訊) - 品創控股（8066.HK）近日公告，截至2025年9月30日止的九個月，其電子商務與人工智能（AI）語音技術兩大新業務合計錄得未經審核除稅前溢利超過7,500萬港元，顯示「私域電商+人工智能」的雙輪驅動戰略協同效應強勁，表現持續亮眼。

此前的中期業績已顯示集團成功扭虧為盈，錄得公司擁有人應佔純利約4,040萬港元，其中私域電商動創與AI語音技術平台賽博幻境分別貢獻約5,490萬及600萬港元收入。此次九個月數據進一步證實，集團的戰略轉型已趨於穩健，並持續獲得財務上的正向回報。

AI語音專利通過初審，進一步鞏固技術護城河

更值得關注的是，賽博幻境所建立的獨特「情緒語音數據庫」。有別於傳統僅能識別語義的語音數據，該數據庫透過區塊鏈遊戲場景，採集了包含12種核心情緒維度的語音素材，有效解決當前語音AI「能聽懂字句，卻難理解情緒」的行業困境。

基於此技術優勢，賽博幻境已就相關的模型訓練方法、語音辨識方法、裝置、設備及存儲介質等核心技術，向國家知識產權局提交發明專利申請，並已於2025年10月14日獲初步審查合格通知。待專利成功獲授權後，預期將用於開發專有AI語音技術算法，從而強化集團的競爭優勢，使集團在專業語音技術領域處於領先地位。

數據驅動技術，技術賦能業務，協同效應顯著

然而，這項專利的價值遠不止於技術壁壘本身，其真正的潛力在於與集團私域電商平台動創協同所構建的閉環生態，為持續升級提供了動力。動創擁有超過20萬高黏性會員，這些用戶授權的真實語音數據，為賽博幻境提供了穩定、高質量且具情緒維度的語音素材來源，有效支撐其情緒語音數據庫的持續擴充與優化。與此同時，AI語音技術的不斷迭代與升級，又進一步反哺電商業務。通過更精準的情緒識別與語義理解，動創平台能夠為用戶提供更個性化、更貼近真實需求的交互體驗，從而增強用戶黏性與平台競爭力，吸引更多用戶參與並貢獻數據。

此等「數據驅動技術，技術賦能業務」的良性循環，不僅大幅降低了外部數據獲取的成本，更構建起競爭對手難以在短期內複製的數據壁壘與技術門檻。目前，已有3家領先企業就AI情緒語音數據庫的合作與集團展開磋商，進一步驗證了該技術的商業價值與市場潛力，為品創控股在情緒AI賽道的持續成長注入動力。

據估算，全球情緒AI市場預計在2027年突破500億美元，品創控股有望憑藉其先發優勢及技術壁壘，在智能客服、人形機器人、心理健康等高增長的細分賽道中搶佔先機。在AI從「功能化」邁向「人性化」的產業升級浪潮中，品創控股憑藉「私域電商+人工智能」的雙輪驅動佈局，為未來成長開辟了更廣闊的空間。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network