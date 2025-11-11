深耕可持續發展財務基本面堅實 全球新能源材料龍頭中偉新材衝刺港交所

香港, 2025年11月12日 - (亞太商訊) - 在「雙碳」目標深入推進、新能源汽車及儲能產業爆發式增長等多重因素驅動之下，全球新能源產業快速發展，新能源材料作為該產業的關鍵支撐，行業高景氣週期已然確立。

11月7日，全球新能源材料領域的領軍企業——中偉新材料股份有限公司（「中偉新材」或「公司」，股份代號：2579.HK），正式啟動招股，擬赴港上市。若本次上市進程順利，公司將成為繼寧德時代之後，國內第二家實現「A+H」股兩地上市的新能源產業核心企業，進一步鞏固其在行業的核心競爭地位。

積極踐行可持續發展 ESG表現獲權威認可

中偉新材作為一家深耕新能源領域的材料企業，專注於以正極活性材料前驅體（pCAM）為核心的新能源電池材料業務，全方位開展相關產品的研究開發、生產及銷售，同時，公司業務範疇還延伸至新能源金屬產品領域。

在可持續發展領域，中偉新材始終將ESG理念深度融入企業發展戰略，積極踐行社會責任與環境責任。自2023年5月起，作為聯合國全球契約組織(UNGC)的成員，公司支持聯合國的可持續發展目標(SDGs)，並遵循聯合國全球契約組織的十項原則。同時，公司建立了全面的可持續發展體系，並與利益相關方就公司ESG治理、戰略、行動及目標實現保持定期溝通，保障信息透明化。

在實踐層面，中偉新材致力於構建可信、負責任的全球供應鏈體系，將勞工權益保護、職業健康與安全、環境保護、合規管理、商業道德及碳排放績效等核心要求納入供應鏈管理全流程，推廣行業最佳實踐。值得關注的是，公司在生產環節積極推廣綠色能源應用，持續優化能源結構，減少碳排放，助力行業低碳轉型。憑藉2024年在ESG領域的卓越表現，中偉新材MSCI ESG評級於2025年由BBB級躍升至AA級，彰顯了權威機構對其可持續發展能力的高度認可。

從資本市場視角來看，優異的ESG評級已成為上市公司對接全球資本的核心「通行證」。較高的ESG評級不僅能夠助力企業更順利地入選全球主流ESG指數及ETF組合，獲得更高的被動資金配置權重，更能憑藉可持續發展的清晰敘事，吸引長期價值投資者與投資機構的重點關注，為資本引入構建優質「引力場」。

對於設有MSCI評級門檻的海外基金及長線機構而言，中偉新材憑藉AA級的MSCI ESG評級，在港股上市後有望快速納入其核心配置視野。這將有效強化公司投資預期的穩定性與確定性，進一步拓寬國際資金引入渠道，為公司的資本市場估值注入一劑強心針，助力實現估值與業績的良性共振。

財務指標穩健 未來成長空間廣闊

財務方面，中偉新材近年業績呈現穩步增長態勢，核心經營指標表現穩健。從收入數據來看，公司在近年來實現了持續且較為可觀的增長。公司2022年收入為30,343.7百萬元，到2023年增長至34,273.2百萬元，同比增長幅度約為12.95%。2024年收入進一步攀升至40,222.9百萬元，相較於2023年增長17.36%。

如此顯著的增長，表明公司在行業內具備著強大的競爭力，在市場拓展方面取得了積極進展，產品市場滲透率及市場份額正在穩步擴大。

2025年上半年，公司收入達到21,322.5百萬元，若按照此趨勢估算，公司全年收入有望繼續保持增長態勢。這一情況充分彰顯出公司業務具備高度的穩定性與持續性，清晰表明其在市場中佔據著較為穩固的地位，能夠源源不斷地贏得客戶的認可並獲取訂單。

從淨利潤方面來看，中偉新材的淨利潤呈現出一定的波動性。2022年淨利潤為1,539.4百萬元，2023年增長至2,100.5百萬元，同比增長約36.45%，這一時期淨利潤的增長幅度超過了收入的增長幅度，意味著公司在成本控制、生產效率提升或者產品附加值提高等方面取得了顯著成效，使得利潤空間得到顯著提升。

然而，2024年淨利潤下降至1,787.8百萬元，相較於2023年有所減少，主要由於原材料價格上漲、生產成本增加、市場競爭加劇等因素使得產品價格下降，從而壓縮了利潤空間。

整體來看，中偉新材業績增長趨勢表明公司具有較強的市場競爭力和業務拓展能力，能夠在激烈的市場競爭中不斷獲取新的份額，實現營收規模的不斷擴大。這為公司未來的發展構築了穩固的根基，有助於公司進一步提升在行業中的市場地位與話語權。

總體而言，中偉新材此次赴港上市，是其全球化戰略佈局與資本運作的關鍵一步。作為國內第二家實現A+H股雙重上市的新能源材料核心企業，公司在行業高增長紅利與資本市場雙重賦能下，有望成為港股市場中兼具成長性與確定性的稀缺投資標的，未來成長空間廣闊。

