華營控股人才培育見成果 兩前線員工「行業模範之星」評選奪獎

香港, 2025年11月11日 - (亞太商訊) - 華營建築集團控股有限公司（「華營控股」）一直秉持「以人為本」理念，積極發掘及培育內部人才。為進一步推動員工發展，集團推薦表現出色的前線員工參與首屆「行業模範之星評選2025」，其中陳紫珺女士與黃詠欣女士成功突圍，雙雙榮獲「行業優秀之星」殊榮，印證了華營控股在建築業人才培育方面的成果。

是次評選由香港工會聯合會（工聯會）牽頭，聯同香港中華總商會、香港僱主聯合會、香港中國企業協會、香港中華出入口商會及勞工及福利局等14個勞、資、政機構共同合辦，為全港首個制度化且跨行業的勞動模範表彰計劃。活動歷時四個半月，經過嚴格篩選與專家評審，最終選出多位勞動模範，以弘揚勞動精神、肯定崗位價值及樹立行業典範。

香港特別行政區行政長官李家超先生於頒獎典禮上透過視像致辭指出：「香港繁榮有賴廣大打工仔女的智慧與汗水」，並強調活動與國家長期推崇的勞動模範精神一脈相承。他更表示，香港在《世界人才排名2025》中躍升至全球第四、亞洲第一，充分印證本地勞動力的貢獻。是次評選與2025年《施政報告》中強化職業安全、提升勞動人口競爭力及壯大人才庫等政策方向高度契合，同時呼應國家建設「現代產業工人隊伍」及弘揚「中國工匠精神」的發展方向。

華營控股多年來堅守「建樓育人」使命，一方面通過自主研發的智慧工地安全系統（4S）及VR沈浸式安全培訓等數碼工具，持續優化前線員工的工作環境與安全標準；另一方面建立完善的人才發掘與培訓機制，通過主動識別和推薦優秀員工參與外部評選，實踐人才培育承諾。兩位員工在集團支持下首次參選即獲肯定，令全體員工備感鼓舞，並將進一步強化集團重視人才發展的企業文化。

華營控股發言人表示：「我們視員工為企業最重要資產。兩位同事此次獲獎，既是對她們個人卓越表現的肯定，亦是對集團『以人為本』人才策略的充分認可。華營控股將持續完善人才發掘機制，配合國家及特區政策，通過加強職安管理、提升技能認證及推動青年入行，為香港建築業培育更多優秀人才，樹立行業標杆。」

華營控股前線員工陳紫珺女士與黃詠欣女士於首屆「行業模範之星評選2025」中，獲頒「行業優秀之星」，彰顯公司對人才培育與專業發展的重視與成果。

關於華營建築集團控股有限公司

華營建築集團控股有限公司在香港從事建築業逾55年，屬本地領先的建築承建商之一。集團在香港主要承接公私營機構的樓宇建築工程及RMAA工程項目。作為總承建商，集團負責（i）項目的整體管理；（ii）制定工作計劃；（iii）聘用分包商並監督其工程；（iv）採購建築材料；（v）與客戶及其顧問團隊溝通和協調；及（vi）保障符合安全、環境及其他合約要求。

集團對外承接多項具代表性之工程項目，當中包括白田邨第十三期公營房屋重建項目、啟德1E區1號公營房屋發展項目、運用組裝合成建築法（MiC）的洪水橋及荃灣聯仁街過渡性房屋項目、觀塘市中心第二及第三區住宅綜合發展項目、灣仔軒尼詩道1號（One Hennessy）、麗晶酒店翻新工程、多座數據中心、各大專院校，包括香港中文大學、香港科技大學和香港理工大學在內的教學及科研樓、宿舍等，所承建之項目屢獲殊榮。



