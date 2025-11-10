華勤技術赴港上市 以硬核實力打開增長新空間

香港, 2025年11月11日 - (亞太商訊) - 2025年以來，「A+H」上市浪潮成為港股IPO關鍵主題。從寧德時代、恆瑞醫藥到三花智控、藍思科技，A+H 兩地上市成為企業拓寬融資渠道、對接全球資本的優選路徑。在這股資本市場浪潮中，深耕智能硬件領域二十年的華勤技術也於 9 月底向港交所遞交上市申請，擬赴港上市，實現 A+H布局。

公開資料顯示，華勤技術是全球領先的全棧智能產品ODM平台，為全球領先科技公司提供涵蓋移動終端、計算及數據中心業務、AIoT和創新業務領域的智能產品，在智能手機、平板電腦、智能穿戴等多個品類實現了全球第一，也是全球唯一同時在智能手機、平板、智能穿戴、筆記本電腦和數據基礎設施產品領域建立領先市場地位的ODM廠商。

增長確定性凸顯：「3+N+3」戰略布局助力業務高速增長

對於投資者而言，穩定且具備增長潛力的業務結構是評估企業價值的核心維度，而華勤技術通過「3 + N+3」的戰略布局，形成移動終端、計算及數據中心、AIoT和創新業務等多元領域的智能產品矩陣，構建起兼具規模與成長性的業績護城河。

從財務數據來看，華勤技術2024 年營業收入突破千億元大關，達1099億元，期內利潤29億元。2025年前三季度，公司各品類業務齊頭並進，帶動營收同比增長69.6%至1288.8億元，歸母淨利潤同比增長51.2%至31.0億元，在規模基數擴大的背景下仍實現大幅增長，展現出極強的業績爆發力。值得一提的是，第三季度毛利率實現同比、環比雙增長，達到8.2%，前三季度公司毛利同比增長37%，高於同期費用增速，印證了公司效率優化成果顯著，盈利能力進一步提升。

消費電子作為「壓艙石」，華勤技術深耕傳統手機、PC等終端，持續鞏固全球 ODM 龍頭地位。其中智慧手機業務隨着ODM行業滲透率持續提升迭加公司市場份額的提升，2025年全年出貨量預計達到1.8億部，同比增幅超30%；智慧穿戴業務2025年前三季度收入實現翻倍以上增長。截至 2025 年 6 月，公司已合作全球前 10 大智能手機品牌中的 8 家、前5大平板電腦品牌廠商中的4家、前5大智能穿戴廠商中的4家、前 6 大筆記型電腦品牌中的 4 家，多元且穩定的客戶結構不僅保障了訂單連續性，更通過多品類、多價值鏈的合作持續提升單客戶價值，為業績增長注入確定性。

算力測終端業務則成為華勤技術的「增長引擎」，精準捕捉 AI 算力需求爆發的產業紅利。隨着全球 AI 技術加速落地，數據中心相關產品需求呈指數級增長，華勤技術早在 2017 年便前瞻性布局數據中心領域，目前已形成 AI 服務器、通用服務器、交換機等全棧產品矩陣，並成為國內頭部互聯網企業及雲服務廠商的核心供應商。受益於國內AI算力需求的爆發，2025 年前三季度，公司數據中心業務保持翻倍增長，已實現年初設定目標，預計全年營收達到400億元以上。

此外，華勤技術還緊跟行業發展趨勢，將業務版圖延伸至AIoT、汽車、機器人領域，以把握相關領域的發展機遇。2025年前三季度，AIoT及其他業務收入同比增長72.9%，汽車及工業產品業務收入同比增長77.1%，均呈現出強勁的增長態勢。未來，隨着相關業務的深入拓展，公司有望打造新的增長極。

投資價值可期：技術+全球化構築高壁壘護城河

在科技產業快速迭代的當下，技術研發能力與全球化運營實力是企業抵禦風險、把握機遇的關鍵，而華勤技術在這兩大維度均已建立起難以複製的競爭優勢。

在技術研發方面，華勤技術始終堅持創新驅動增長，2025年前三季度研發開支達46.2億元，2022-2024年累計研發投入147.5億，設立上海、東莞、西安等五大研發中心及前瞻研究機構 X-LAB，形成覆蓋硬件設計、軟件開發、系統集成的全鏈條研發體系。

高強度投入轉化為實實在在的技術成果。在汽車電子領域，公司已在智能座艙、顯示屏及智能輔助駕駛領域均實現出貨，有望受益於汽車智能化浪潮；在 AI 領域，公司快速回應客戶對高性能算力設備的需求，推出支持網絡液冷散熱、高速互聯的AI 服務器，技術實力得到頭部客戶認可。截至 2025 年 8 月，公司累計獲得知識產權授權超 6000 項，發明專利授權超1500項，技術壁壘持續增厚。

全球化運營則進一步強化了華勤技術的經營韌性。生產端，華勤技術構建 「China+VMI」全球製造網絡，國內擁有南昌、東莞兩大製造中心，海外布局越南、墨西哥、印度三大製造基地，可實現就近交付、快速回應全球客戶需求，從供應鏈根源上對沖了國際關稅政策波動的影響。市場端，公司產品覆蓋全球超 115 國家和地區，業績期內境外收入占比超50%，與三星、聯想、亞馬遜等全球知名品牌形成長期合作，在新興市場亦持續滲透。這種全球化布局不僅幫助公司規避單一市場波動帶來的地緣風險、降低物流成本，更能及時捕捉不同區域的市場需求，為業務增長提供多元動力。

從業務基本面來看，終端側提供的穩定現金流與算力側的高成長性形成互補，保障華勤技術業績持續增長；從長期價值來看，技術研發積累與全球化運營能力構築的護城河，讓華勤技術在 AI、汽車電子、機器人等未來賽道中能夠搶占更多發展機遇，持續拓展其成長空間。隨着 A+H 上市進程推進，華勤技術有望進一步打通資本與產業的連結，實現業務與市值的雙重躍升。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network