盈立突破百萬用戶 10間實體服務中心貫通全港

香港, 2025年11月10日 - (亞太商訊) - 獲周大福控股戰略入股的 uSMART 盈立證券有限公司（下稱「盈立證券/ 本公司」）欣然宣佈，旗下第7間實體服務中心已正式進駐銅鑼灣，港島核心商業及旅遊地段，並投入服務。該服務中心為本公司港島區首家地鋪，坐落在交通便利的旺區，勿地臣街（鄰近時代廣場），我們冀進一步拓展客源，為本地投資者再增服務點，提供一個學習及體驗投資的聚腳地﹗

受惠於股市交投暢旺，尤其是香港新股（IPO）熱潮推動下，盈立證券執行董事李建翰先生表示：「我們的市場滲透率持續攀升，現時集團全球用戶已突破百萬，有見及此，我們決定再下一城，計劃於屯門及大圍再開設2間實體服務中心，為本地投資者構建實體互動交流空間與學習平台，提供即時一對一諮詢服務，全方位推動本地普惠金融發展。」

盈立證券迅速擴充，繼落馬洲及西九龍實體服務中心後，荃灣、尖沙咀及銅鑼灣實體服務中心於今年第三及四季度相繼開業，連同位於上環及上水總部，本港實體服務中心已增至7個。除此之外，本公司的首家財富中心預計將於明年一月開業，加上屯門及大圍實體服務中心，以及集團位於新加坡及紐約曼哈頓的4個服務中心，至明年第一季，集團合共設有14間實體服務中心，充分展現盈立港資科技券商No.1^的實力，與持續服務本地投資者的決心。

「我們很高興邀請了資深股評人黃德几先生（Dickie）強勢加盟，出任本公司研究部執行董事，強強聯手，令研究團隊的實力更上一層樓，發揮『一加一大於二』的協同效應，持續為客戶提供高質、前瞻及貼市的專業分析，為客戶創造更大價值。」李建翰先生續說。

此外，盈立證券於上週首次參與香港金融界盛事 - 「香港金融科技周Hong Kong FinTech Week 2025」，全面展示本公司在科技金融及投資產品方面的優勢，並與各業界領袖共同探討頂尖科技趨勢，成功開拓多項創新與商業發展的合作機會。集團將繼續深耕金融科技創新，以產品為核心驅動，積極回應用戶需求，鞏固全球金融科技券商領域的領先地位，與投資者共同成長。

未來，盈立證券將秉承『以客為本』的服務理念，適時擴展服務網絡，結合線上平台與線下實體服務中心優勢，打造無縫銜接的極致投資體驗，為全球客戶創造更多價值。

^「港資科技券商No.1」是取自捷利金融雲截至2025年10月為止連續超過一年數據， uSMART 盈立證券為香港本地港資互聯網券商月成交總額排行第1。

關於uSMART盈立證券：

由周大福控股戰略入股的盈立證券是一間領先科技港資券商，成立於2018年，7年來憑藉卓越的戰略規劃和創新能力，致力於將科技與金融深度融合，業務範圍涵蓋證券、資產管理、財富管理等領域，為全球投資者獨家研發了金融證券交易平台 uSMART HK APP和uSMART SG APP，分別由盈立證券（香港）和盈立證券（新加坡）提供服務。集團APP支持港股、美股、A股（滬深港通）、新加坡股票、日本股票、英國股票、美股期權、ETF、基金、債券、資管、結構化票據、期貨、加密貨幣、貴金屬、黃金和外匯等多元化的投資交易服務，此外更為超高淨值個人與家族、企業提供度身訂制服務，打造全方位綜合性資產管理解決方案。詳情可瀏覽 https://hk.usmartglobal.com

傳媒查詢：

黃曉霖 Carrie Wong

9788 4665

carriewong@usmart.hk

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network