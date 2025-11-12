Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, November 12, 2025
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Wednesday, 12 November 2025, 10:00 HKT/SGT
Share:

來源 TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES發表探針用銠材料「TK-SR」
全球首款同時實現高強度、高彈性極限、高硬度與高導電率的銠材料
由於較少發生變形，有助於延長探針卡的使用壽命與降低成本

東京, 2025年11月12日 - (亞太商訊) - 以TANAKA的產業用貴金屬展開事業的TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.（總公司：東京都中央區，執行總裁：田中 浩一朗）發表在半導體封裝製造前段製程中，專用於探針卡的探針用銠（Rh）材料「TK-SR」。本產品將於2025年11月20日（四）至21日（五），在福岡縣舉辦的「SWTest Asia 2025」上設置攤位參展並進行展覽板展示，並預計於11月底左右開始提供樣品。

「TK-SR」產品圖像
Comparison of stress-strain curve for probe Rh and conventional TANAKA Rh

探針用Rh材料的應力－應變圖比較
（自社比）

TANAKA製造並提供各種貴金屬探針用材料，將其運用在半導體前段製程和後段製程中實施檢測的設備。本次發表的「TK-SR」是用以作為探針用的銠材料，同時實現了傳統探針用材料所做不到的高強度、高彈性極限、高硬度與高導電率。因此，可期延長探針卡的使用壽命與降低成本。

以銠為材料的探針，因其具備銠本身的物質特性，故與其他材料相比，曾被期待可以同時達成高強度、高彈性極限、高硬度與高導電率，但由於過去特別重視電導率，因而使強度、彈性極限與硬度皆受到了限制。此次，TANAKA利用獨家的加工技術，同時實現高強度、高彈性極限、高硬度與高導電率的本產品為全球首次成功開發。另外，由於本產品可提供至18um的線徑，因此也能應對先進半導體封裝日益趨往微細化的窄間距精密檢測。

針對本產品，本公司目標於2030年前達成現有產品出貨量的2倍。

探針卡是在半導體前段製程中對矽晶圓進行電性測試時所用的工具，每張探針卡會使用數千至數萬根精密的探針。電性測試是施加微小負載，並需數十萬次或視情況需數百萬次的反覆進行。探針即使只有一根發生變形或折損就必須更換探針，且根據不同設備，有的甚至連探針卡本身都需要更換，因此對其即使反覆施加負載也不會產生變形或折損的耐久性很要求。藉由採用高強度、高彈性極限的TK-SR，能減低探針的變形與折損，並減少更換零件的頻率。

今後，半導體市場預計仍將不斷擴大，TANAKA的目標即是為其發展做出貢獻。

「TK-SR」產品性能（參考值）

「TK-SR」與傳統Rh線的特性比較

參展展示會詳情

- 展示會名稱：SWTest Asia 2025
- 展覽期間：2025年11月20日（四）至21日（五）8:00～17:00
- 會場：福岡海鷹希爾頓飯店（福岡縣福岡市）
- 官方網站：https://www.swtestasia.org/
- 參展公司：TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.
- 攤位編號：506
- 展覽板展示內容：探針用銠材料「TK-SR（線）」、探針用鈀合金材料「TK-FS（線、板）、TK-SK（線）」、探針用銅銀合金材料「TK-101（板）」、探針用電鍍液（各種）

關於TANAKA

TANAKA自1885年（明治18年）創業以來，營業範圍以貴金屬為中心，並以此展開廣泛活動。在日本國內，以最高水準的貴金屬交易量為傲的TANAKA，長年以來除了進行產業用貴金屬產品的製造和販售外，並提供資產用與珠寶用的貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿，旗下的國內外各集團公司協調合作，使製造、販售與技術一體化，並供應相關產品與服務。2024 年度（2024年12月止）的合併營業額為8,469億日圓，擁有5,591名員工。

產業事業全球網站
https://tanaka-preciousmetals.com

產品諮詢表
TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES Co., Ltd.
https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-on-industrial-products/

新聞媒體諮詢處
TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
https://tanaka-preciousmetals.com/tw/inquiries-for-media/

新聞稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/20251112_TC.pdf  



話題 Press release summary

部門 金属，矿产, 电子产品, 纳米技术
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
TANAKA PRECIOUS METAL GROUP Co., Ltd.
Sept 12, 2025, 10:00 HKT/SGT
TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES成功開發出可在300度低溫範圍內使用的高性能濾氫鈀合金膜
Aug 14, 2025, 11:00 HKT/SGT
TANAKA PRECIOUS METAL GROUP宣布與JEPLAN進行事業合作，以邁向實現脫碳和循環型社會
June 6, 2025, 10:00 HKT/SGT
TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES「PEM型水電解用電極觸媒的開發與實際應用」獲頒「2025年度觸媒工業協會技術獎」
Mar 12, 2025, 10:00 HKT/SGT
TANAKA PRECIOUS METAL TECHNOLOGIES開發出適用於第5代訊號繼電器的次世代接點「極小CROSS BAR接點（帶狀接點）」
Jan 23, 2025, 10:00 HKT/SGT
田中貴金屬工業開發出適用於功率半導體的片狀接合材料「AgSn TLP片」
Nov 14, 2024, 11:00 HKT/SGT
田中貴金屬：全球首創※1成功開發出具有奈米級晶粒的白金材料製造技術
Oct 17, 2024, 10:00 HKT/SGT
田中貴金屬工業發表新產品半導體檢測設備用鈀合金材料「TK-SK」
Aug 9, 2024, 11:00 HKT/SGT
田中貴金屬集團自2025年1月起將重組集團組織結構
Mar 26, 2024, 11:00 HKT/SGT
田中控股株式會社為建設新總公司大樓 以綠色信貸籌備資金之通知
Mar 19, 2024, 11:00 HKT/SGT
田中控股株式會社總公司搬遷　遷至創業地點茅場町的新總公司大樓
Mar 11, 2024, 11:00 HKT/SGT
田中貴金屬工業建立了使用「AuRoFUSE(TM)預製件」的半導體高密度封裝用接合技術
Jan 31, 2024, 11:00 HKT/SGT
田中貴金屬工業建立了附著於真空成膜裝置零件上的貴金屬新的回收方法
Dec 19, 2023, 11:00 HKT/SGT
田中貴金屬工業對開發下肢動脈硬化症用支架輸送系統的醫療儀器風險企業「Global Vascular」進行出資
Oct 25, 2023, 10:02 HKT/SGT
田中貴金屬工業成功開發出僅由貴金屬組成的世界首創高熵合金粉末
May 16, 2023, 10:00 HKT/SGT
田中貴金屬工業發表新產品探針用新合金「TK-FS」
May 16, 2023, 10:00 HKT/SGT
田中貴金屬工業發表新產品探針用新合金「TK-FS」
Mar 16, 2023, 10:00 HKT/SGT
田中貴金屬工業在韓國首爾設立當地法人
Mar 16, 2023, 10:00 HKT/SGT
田中貴金屬工業在韓國首爾設立當地法人
Dec 20, 2022, 10:00 HKT/SGT
田中貴金屬工業投資旨在建立日本醫療風險生態系統的風險投資基金「DMC1號投資事業有限合夥」
Dec 20, 2022, 10:00 HKT/SGT
田中貴金屬工業投資旨在建立日本醫療風險生態系統的風險投資基金「DMC1號投資事業有限合夥」
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 214 890 4418 | 中國： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 東京： +81 3 6859 8575

       