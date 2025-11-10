「香港：內地企業出海首選平台」推介大會深化滬港合作



香港, 2025年11月10日 - (亞太商訊) - 11月6日，商務部及上海市人民政府主辦的第八屆中國國際進口博覽會（進博會）現正舉行，為進一步推廣香港「超級聯繫人」及「超級增值人」的橋樑角色和功能，並鼓勵內地企業善用香港國際化平台出海，香港特別行政區政府與香港貿易發展局 （香港貿發局）今天在上海浦東香格里拉大酒店攜手主辦「香港：內地企業出海首選平台」推介大會，作為特區政府新成立的「內地企業出海專班」首場內地大型宣傳活動，吸引500名企業代表參與，反應熱烈。 推介大會以「香港通道 滬港攜手 邁向全球」為主題，香港特別行政區行政長官李家超、中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方、上海市委常委、常務副市長吳偉，以及香港貿發局主席馬時亨教授出席開幕式並致辭。 香港特區行政長官李家超致辭時表示，今年是國家「十四五」規劃的收官之年，也是「十五五」規劃的謀篇布局之年。國家將擴大高水平對外開放，拓展雙向投資合作空間。香港會繼續主動對接國家戰略，與內地攜手開創合作共贏新篇章，「黃浦江的浪奔浪流成就商業睿智，維港兩岸的出海跳板接軌環球市場。滬港拼船出海，一同洞察世界潮汐起伏，一同揚帆遠航發展新藍海，一同為強國建設貢獻更大力量。」 中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方致辭時表示：「在全國上下深入學習貫徹黨的二十屆四中全會精神，喜迎第八屆中國國際進口博覽會隆重開幕之際，香港特別行政區政府在此舉辦『內地企業出海首選平台-香港獨特優勢和重要作用推介會』，助力內地企業拓展海外市場，可謂時機關鍵、意義重大。」 上海市委常委、常務副市長吳偉在致辭中表示：「滬港合作會議機制建立20多年來，兩地發揮各自優勢，取得了積極成效。我們將進一步鼓勵上海企業，充分依託香港『超級聯繫人』『超級增值人』的優勢，通過香港平台揚帆出海，更好地深耕海外，布局全球。未來將繼續以滬港合作會議機制為依託，與香港深度對接發展戰略，精心打造合作亮點，推動企業緊密合作，努力實現更高水平互利互贏，更好服務國家發展大局。」 香港貿發局主席馬時亨教授致歡迎辭時表示：「今年迎來第八屆進博會，為了呼應國家與進博會高水平對外開放方針，香港貿發局與香港特區政府再度聯手舉辦『推介大會』。這不僅展示香港作為『超級聯繫人』與『超級增值人』的角色，更進一步促進滬港合作交流，攜手貢獻國家經濟高質量發展。」 緊接開幕式，香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺亦鼓勵內地企業善用香港平台出海。丘應樺指出：「今日的推介大會只是一個開始，往後特區政府的出海專班會繼續在內地不同省份舉辦推廣活動，主動接觸內地企業，發揮功能角色。香港是國家一個特區，跟所有內地企業都是『國家隊』成員，我們有責任、有能力、有信心助力內地企業出海，以我們獨有優勢、完善的法治環境、開放的經濟體系和專業、高效、富國際經驗的團隊，全心全意與內地企業攜手邁向國際市場，開創全球化發展的新篇章。」 商務部對外投資和經濟合作司副司長王琦推介海外綜合服務體系，近日商務部等五部門聯合印發《關於進一步完善海外綜合服務體系的指導意見》，共提出6方面16項舉措。指導意見明確要求，依託港澳地區在跨境投資貿易，金融法律等領域的優勢，拓展經貿合作機制，加強服務機構聯動，共同增強服務企業出海能力。 隨後的主旨演講請來馮氏投資主席馮國經博士介紹香港「內聯外通」的獨特優勢，並分享滬港合作前景，推動內地企業善用香港國際平台出海。馮國經博士表示：「企業出海已經是大勢所趨，但是有一句話這樣說的『不出海就出局，亂出海必出局』，所以企業出海必須有好的夥伴，善用支持才能事半功倍，我相信香港憑著其國際化優勢和世界一流生產的新服務，會是內地企業出海的首選平台。」 大會亦邀請上海實業（集團）有限公司董事長冷偉青擔任演講嘉賓，分享利用香港出海的成功經驗。其後進行香港及內地企業互動討論環節，邀得多位香港及內地的重量級嘉賓，包括香港科技園公司主席查毅超博士、安永中國主席、大中華區首席執行官陳凱、海問律師事務所有限法律責任合夥合夥人劉洋、東朝科技集團董事長王朝友，以及中國銀行（香港）有限公司副總裁王化斌，探討香港與內地企業在創新科技、金融及專業服務等領域，如何實現優勢互補，拼船出海，共同開拓全球商機 。 在推介大會會場，香港貿發局及香港特區政府投資推廣署設立了現場諮詢展台，為參會企業提供專業諮詢服務。與會者方明表示：「『推介大會』讓我收穫頗多，香港是中西文化融合的傑出典範，我們特別看好香港在連接東南亞、中東等新興市場方面的橋樑作用，這對內地企業是巨大的機遇。與會者張釗表示：「『推介大會』讓我感受到香港對內地企業的熱情 ，香港確實憑藉其成熟的專業服務體系，特別是在企業非常關注的法律和上市領域，為內地企業走出去提供了關鍵支撐。」 香港特區政府創新科技及工業局及投資推廣署亦於同日下午分別舉辦「合作創新 共賦科技與產業融合專題對接會」和「香港特別行政區政府投資推廣署圓桌會議」，聚集香港及上海的機構及企業，探討合作交流，為有意到香港發展業務的內地企業高層深度對接赴港發展機遇。 香港貿發局連續八屆參與進博會，今屆設立「香港食品館」（7.1C4--01展位）及「香港服務業展館」（H7.2B6-01展位），並率領54家香港企業參展，向內地及國際買家推廣香港優質品牌與產品，同時展示多元化專業服務，鼓勵內地企業善用香港專業服務及國際化平台出海，對接環球商機。 圖片下載：https://bit.ly/3JzXwbC 香港特別行政區行政長官李家超（中）、中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方（左六）、上海市委常委、常務副市長吳偉（右六）、香港貿發局主席馬時亨教授（右五）、商務及經濟發展局局長丘應樺（左五）、商務部對外投資和經濟合作司副司長王琦（左二）、行政長官辦公室主任葉文娟（左四）、香港貿發局總裁張淑芬（右三）、商務及經濟發展局常任秘書長黃少珠（左三），以及香港貿發局助理總裁張詩慧（右一）等，出席「香港：內地企業出海首選平台」推介大會。 香港特區行政長官李家超 中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方 上海市委常委、常務副市長吳偉 香港貿發局主席馬時亨教授 商務及經濟發展局局長丘應樺 商務部對外投資和經濟合作司副司長王琦 馮氏投資主席馮國經博士 上海實業（集團）有限公司董事長冷偉青 在互動討論環節，香港科技園公司主席查毅超博士（左二）、安永中國主席、大中華區首席執行官陳凱（左三）、海問律師事務所有限法律責任合夥合夥人劉洋（左四）、東朝科技集團董事長王朝友（左五），以及中國銀行（香港）有限公司副總裁王化斌（左六）探討香港與內地企業在創新科技、金融及專業服務等領域，如何實現優勢互補，拼船出海，共同把握海外市場的最新機遇。 推介大會吸引500人出席，反應熱烈。

