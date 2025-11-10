日清食品公佈2025年第三季度業績



財務摘要（未經審核） 截至9月30日止九個月 （百萬港元） 2025 2024 變化 收入 3,062.1 2,862.2 +7.0% 毛利 1,083.0 997.4 +8.6% 除稅前溢利 368.7 342.9 +7.5% 公司擁有人應佔溢利 258.1 251.2 +2.7% 經調整EBITDA 502.3 482.8 +4.0% 每股基本盈利（港仙） 24.73 24.07 +2.7%

香港, 2025年11月10日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號：1475）今日公布截至2025年9月30日止九個月（「報告期」）之未經審核第三季度財務業績。 報告期內，集團錄得收入3,062.1百萬港元，較2024年同期的2,862.2百萬港元增加7.0％。毛利由2024年的997.4百萬港元增加8.6％至2025年的1,083.0百萬港元。毛利率由2024年的34.8％上升0.6個百分點至2025年的35.4％，主要由於杯裝即食麵銷量增加及生產效率改善所致。公司擁有人應佔溢利按年增長2.7％至258.1百萬港元，而經調整EBITDA按年增長4.0％至502.3百萬港元。 由於香港即食麵業務表現穩健以及其他地區需求增加，抵銷冷凍食品及出口之跌幅，來自香港及其他地區業務的收入增加9.5％至1,201.6百萬港元。中國內地業務收入增加5.4％至1,860.5百萬港元，乃由於集團擴大內陸地區的銷售，以及現有地區改善所致。 日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「在外部環境持續不確定的背景下，我們很高興於報告期內能維持增長勢頭。我們專注於產品升級和提升效率，為我們帶來了穩健的第三季度業績，從而於前九個月實現了穩定的收入和利潤增長。韓國及澳洲的海外業務合併加強了我們的競爭優勢。我們看到這些市場均存在令人振奮的的增長機遇，並對本地及海外市場的長期業務發展保持審慎樂觀。我們將繼續致力產品提升及成本優化，持續為客戶及股東創造價值。」 有關日清食品有限公司 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。此外，日清食品在其他地區開展業務，包括越南、台灣、韓國及澳洲市場。 日清食品被納入5項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通食品飲料消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。

詳情請瀏覽www.nissingroup.com.hk。



