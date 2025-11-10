中國通才教育戰略收購廣州茼盟美術 開辟藝考培訓新賽道​

香港, 2025年11月10日 - (亞太商訊) - 2025年11月6日，香港上市公司中國通才教育集團（股票代碼：2175.HK，以下簡稱"通才教育"）正式對外公告，將以3.12億元人民幣收購廣州市茼盟美術教育咨詢有限公司（以下簡稱"茼盟美術"）100%股權。據公告，收購完成後，茼盟美術將成為通才教育全資子公司，其財務數據也將並入通才教育合並報表。這一交易意味著，這家以山西為核心陣地的民辦高等教育機構，正式進軍增長迅猛的藝考培訓市場，開啟業務多元化戰略新篇章。

戰略布局：從高等教育到藝考培訓高增長賽道，開辟全新收入​

通才教育主要在山西經營民辦高等教育，核心運營太原標杆民辦本科學院，2023/2024學年以15.7%市場份額穩居當地民辦高教在校生規模第一，既擁有紮實的高教業務根基，更具備上市企業的資本運作與品牌背書優勢。​

而被收購的茼盟美術教育，是廣東藝考培訓領域的深耕者：14年美術藝考培訓經驗（前身為2007年創辦的廣州同盟畫室）、2000餘名在讀學員、2.48萬平方米獨立教學園區，不僅是當地龍頭企業，更精准卡位藝考核心賽道——其主營的美術類培訓，占全國藝考培訓市場份額38%（2023年數據），完全貼合當前藝考行業需求。

藝考培訓市場：前景廣闊的新賽道

藝考培訓市場近年來駛入發展快車道，成為教育服務領域最具潛力的細分賽道之一。據共研產業研究院《2025-2031年中國藝考培訓行業報告》預測，2025年我國藝考培訓市場規模將精准突破700億元，行業年複合增長率保持8%的穩健增速。這一市場不僅體量可觀，更呈現"客戶支付意願強烈、高品質服務需求激增"的核心特征。政策層面，國家持續強化美育教育、推進藝考改革，推動行業規範化發展，頭部機構市場集中度有望從2025年的18%提升至2030年的35%，為優質參與者開辟了更廣闊的成長空間。

協同效應：資源共享與全鏈條價值共贏​

此次收購，是精准把握行業機遇的戰略布局，實現資源互補與價值倍增。一方面，通才教育可依托自身紮實的高教資源、上市企業的資本優勢，與茼盟美術14年積累的藝考實訓經驗、2000餘名學員基礎及2.48萬平方米教學園區深度融合，通過師資互通、教學方法共享，雙向提升雙方教學品質；另一方面，收購將推動通才教育品牌覆蓋從山西核心市場，快速延伸至廣東這一教育消費大省，輻射珠三角高淨值客群，顯著擴大品牌影響力與社會認可度。

未來展望：多元化戰略與長期價值

通才教育將正式打通"高等教育+藝考培訓"雙業務脈絡，進一步放大核心競爭力，不僅有效分散單一業務依賴風險，更能持續開拓新增長曲線。這一布局不僅將鞏固通才教育在民辦教育領域的綜合實力，更將助力其精准把握美育政策深化、藝考市場規範化的行業新機遇，為全體股東創造穩定可持續的長期價值。

