康諾思騰（Cornerstone Robotics）完成新一輪約2億美元超募融資



香港, 2025年11月10日 - (亞太商訊) - 中國創新型手術機械人企業代表康諾思騰（Cornerstone Robotics）（以下簡稱「公司」）欣然宣佈，已完成新一輪約2億美元超募融資。本輪融資獲得了香港投資管理有限公司（以下簡稱「港投公司」）、一家全球戰略投資者以及一家全球頂級主權基金的投資，同時也獲得了啓明創投、道合投資、高榕創投、險峰等投資者的持續支持。此次募集資金將主要用於加速中國以及海外的商業化進程，並推動新一代產品研發與臨床註冊。 獲香港投資管理有限公司支持，彰顯權威背書 港投公司的投資具有獨特意義。作為香港特區政府全資擁有並代表特區政府的耐心資本投資機構，港投公司堅持以嚴格的市場化標準及具有前瞻性的全球化視野，支持跨週期、跨世代和跨地域的優秀企業和項目，賦能香港的經濟、社會及產業發展，並以此為基礎貢獻全球。作為一家從粵港澳大灣區成長起來的科技創新企業，康諾思騰獲得港投公司的持續和大力支持、並領投本投資輪，不僅是對公司產品創新力與全球商業化能力的權威背書，更充分體現了香港本地資本乃至政府力量對培育科技獨角獸的堅定信心與長期承諾。 頂級資本加入，攜手加速全球化進程 憑藉在手術機械人領域的領先技術與廣闊前景，康諾思騰成功吸引了一家全球戰略投資者重磅投資，為企業在關鍵環節及全球佈局注入協同增長動能。本輪融資同時引入了一家全球頂級主權基金，其加入將助力康諾思騰開拓海外市場，推動產品的市場准入與區域合作。啓明創投、道合投資、高榕創投、險峰等投資者亦繼續加碼，充分體現了資本市場對康諾思騰技術路線、商業化進展及長期潛力的高度認可與堅定信心。 自2019年成立以來，康諾思騰始終秉持「引領醫療創新，心繫天下健康」的願景，通過全棧自研與深度整合，已成長為中國創新型手術機械人的獨角獸企業。公司的核心產品Sentire思騰®腔鏡手術機械人不僅已獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准上市，更在中國內地、香港及歐洲多家頂尖醫院投入臨床應用。公司正持續將自主創新的技術成果轉化為全球智慧醫療生態發展的驅動力，通過與國際頂級醫療及教育機構合作，在臨床培訓、技術示範與學術交流層面深化佈局，賦能全球醫療可及性邁向新階段。 康諾思騰創始人、首席執行官歐國威教授表示：「2025年是康諾思騰發展歷程中的重要里程碑。感謝新老股東對我們的信任與支持，這不僅是對公司創新成果落地應用的認可，更是對康諾思騰長期高質量發展的堅定信心。尤為重要的是，港投公司的支持，彰顯了政府對投資科技創新企業的全力支持和前瞻性佈局，並為我們接下來的商業化與全球化拓展奠定堅實基礎。未來，我們將繼續堅持創新驅動，深化全球化佈局，讓高品質、可負擔的手術機械人產品惠及世界各地有需要的人。」 港投公司行政總裁陳家齊女士表示：「康諾思騰是一家『生於香港、立足灣區、放眼全球』的醫療科技企業，是香港在醫療機械人領域的一股自主創新發展動能。同時，康諾思騰致力於提升手術機械人的可用性、可及性，讓先進醫療科技真正走入臨床、惠及患者，與港投公司一貫堅持的『3A』標準——用得到（Accessible）、用得好（Applicable）、用得起（Affordable）高度契合。通過投資生命科技及健康科技板塊，我們希望可以不斷發掘新的診斷、制藥及治療方案，讓每一個人有條件、有選擇活得更長久、更健康和更自在。港投公司相信，康諾思騰的成長不僅將是香港科創實力的標桿，更是讓『香港智慧』在全球醫療舞台綻放、惠及世界的重要載體。」 本次交易由瑞銀集團擔任公司的財務顧問，環球律師事務所擔任公司的交易法律顧問，君合律師事務所擔任公司的知識產權法律顧問。 關於康諾思騰（Cornerstone Robotics） 康諾思騰（Cornerstone Robotics）是中國創新型手術機械人的引領者，懷著「引領醫療創新，心繫天下健康」的願景，致力於打造安全高效的手術機械人平台，提升中國乃至全球範圍優質醫療資源的可及性，讓更多患者受益於高端醫療科技帶來的高品質醫療服務。公司已在全球設立四大研發中心，並在中國香港、深圳、北京、上海、英國倫敦和樸次茅斯等地設有分支機構，在粵港澳大灣區建成超萬平米的量產工廠。憑藉雄厚的技術實力，公司已成功攻克技術難題，搭建起全面底層技術平台，由康諾思騰自主研發的Sentire思騰®腔鏡手術機械人已完成多個重要專科的臨床試驗，並正式獲得國家藥品監督管理局（NMPA）批准上市，同步在全球範圍申請醫療器械認證，服務全球醫護，惠及更多病患。如欲瞭解更多，可瀏覽：https://www.csrbtx.com 媒體垂詢 康諾思騰（Cornerstone Robotics）公關與品牌傳播部

郵箱：branding@csrbtx.com

網址：https://www.csrbtx.com



話題 Press release summary



部門 健康与医药, MedTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

