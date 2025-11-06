創新實業通過港交所聆訊 構築綠色產業護城河

香港, 2025年11月9日 - (亞太商訊) - 港交所持續優化上市制度以吸引優質企業，同時境內監管政策也積極支持企業赴港上市，為資本市場注入新的活力，具備穩健業績與成長潛力的優質企業正加快赴港上市步伐。

據了解，創新實業集團有限公司於11月9日成功通過港交所聆訊，上市進程穩步推進，成為市場又一關注焦點。

創新實業是一家以鋁產業為核心的綜合性企業集團，主要從事電解鋁、氧化鋁及其他相關產品的生產與銷售，聚焦鋁產業鏈上游的高附加值環節。創新實業已實現氧化鋁及電力的高度自給，形成涵蓋火電及綠電能源、氧化鋁精煉和電解鋁冶煉的閉環產業體系，為穩定運營與可持續發展奠定堅實基礎。

目前，公司擁有78.81萬噸/年的電解鋁設計產能及120萬噸/年的氧化鋁設計產能；同時獲監管機構批准298萬噸/年的氫氧化鋁核定產能，以及由氫氧化鋁焙燒形成的600萬噸氧化鋁產能。倘全部投產，公司的氧化鋁總年產能將至少達到300萬噸，進一步鞏固其在行業內的產能與成本優勢。

區位優勢明顯，構築綠色產業護城河

公司戰略性深耕擁有豐富天然資源且具有能源成本優勢的地區——內蒙古霍林郭勒市，依託當地完善的電解鋁冶煉設施和能源配套體系，有效提升生產效率並降低能耗。同時，創新實業於山東濱州市佈局氧化鋁精煉廠，距離北方重要港口黃驊港約40公里、濱州港約70公里，可便捷地從全球主要鋁土礦進口港獲取原料，確保穩定充足的供應並進一步控制運輸成本。

在綠色發展方面，創新實業積極推動能源結構轉型，持續加大風能及太陽能的應用，打造可持續的綠色電解鋁產業鏈。公司正在自建風力及太陽能發電站，截至目前已開始使用綠色能源發電設備。為構築鋁產業護城河，公司積極佈局綠色能源供應能力提升。預計到2026年底，公司綠色能源使用佔比將超過50%，遠超國家產業政策目標，電解鋁冶煉用電綜合成本預計下降20%。創新實業將技術創新、生態優先和綠色發展理念融入業務模式，致力於推動行業低碳轉型，並以成為「世界級綠色鋁產業集團」為願景。綠色電解鋁產品憑藉可追溯的碳足跡，有望獲得更多高端客戶青睞，進一步提升在國內外市場的競爭力。

根據公司最新披露的財務數據，創新實業近年來保持持續穩健的增長。2023年，公司實現收入人民幣138.15億元，同比增長2.4%；淨利潤人民幣10.81億元，同比增長18.4%。2024年，公司收入進一步增長9.8%至人民幣151.63億元，淨利潤大幅提升至人民幣26.30億元。截至2025年5月31日止五個月，公司實現收入人民幣72.14億元，同比增長22.6%。整體來看，公司依托一體化電解鋁產業鏈優勢，展現出卓越的盈利能力與經營韌性。

此次港股上市，公司擬將募集資金用於拓展海外產能與綠色能源項目，進一步增強產業鏈協同與成本優勢。隨著聆訊順利通過，公司上市進程穩步推進，未來將持續聚焦綠色低碳與高附加值鋁產業鏈建設，助力產業轉型升級。

