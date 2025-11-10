香港國際美酒展圓滿結束 吸引逾8,200名買家入場



香港國際美酒展於昨天圓滿結束，三天展期吸引來自57個國家及地區、逾8,200名貿易買家入場參觀採購

新增「環球烈酒專區」展示來自14個國家及地區的烈酒，集合六個「中國十大白酒品牌」，助力中國白酒邁向年輕化、國際化及多元化

「本地薑」品牌相繼冒起，為美酒展注入本地特色，獲海外買家賞識 香港, 2025年11月9日 - (亞太商訊) - 由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第十七屆香港國際美酒展（美酒展）於昨天（11月8日）圓滿結束。為期三天（11月6至8日）的美酒展吸引來自57個國家及地區，逾8,200名貿易買家入場參觀採購。美酒展不但是商貿平台，也是推廣美酒文化的重要活動。昨天為展會的公眾日，特設「Wine Fiesta」專區開放予18歲或以上的公眾人士進場，吸引超過11,000名市民入場，選購及品嚐各地美酒，並參加品酒大師班、試酒會及座談會等活動。 香港貿發局副總裁古靜敏表示：「今年美酒展匯聚來自23個國家或地區、逾620家參展商，除香港、中國內地和台灣外，還迎來亞洲、歐洲及美洲展商，帶來40多個產地的特色美酒。大會亦舉辦一系列研討會、交流活動、比賽及品酒會等，進一步推動業界發展，鞏固香港作為區內酒類貿易樞紐的優勢。」 她續說：「烈酒市場正趨向多元化，加上去年行政長官於施政報告宣布調低烈酒稅，今年美酒展新增『環球烈酒專區』，展商數目佔整體超過三份一，搜羅來自14個國家及地區的威士忌、中國白酒、白蘭地、龍舌蘭酒、氈酒、伏特加、冧酒等烈酒，讓買家深入了解更多烈酒的文化與趨勢。」 今屆展會現場非常熱鬧，品酒區人頭湧湧，氣氛熱烈。眾多著名入口商、批發商、零售商及電商踴躍到場參觀採購，包括中國內地的廈門建發國際酒業集團有限公司、聯華超市、酒仙網、1919酒類直供及久加久酒博匯、澳洲的Specks Food & Liquor Group PTY LTD、丹麥的Mikkeller APS、印度的Munjral Brothers (Distribution) Pvt Ltd、日本的Mercian Corporation及The Thousand Kyoto、哈薩克的Hotel Kazakhstan Almaty、韓國的Shinsegae L&B及Grand InterContinental Seoul Parnas、馬來西亞的Luen Heng F&B Sdn Bhd、斯洛伐克的Víno.sk s.r.o.、西班牙的Grupo Alpom Importaciones SL、越南的Phu & Em Group等，現場採購氣氛積極。 中國白酒年輕化 新興市場展潛力 中國白酒為「環球烈酒專區」一大亮點，展團規模創歷屆新高，亦匯聚六個「中國十大白酒品牌」。其中參展商之一，來自四川的瀘州老窖於美酒展首日隆重發佈全新產品「國窖1573 - 美麗香港」，瓶身設計巧妙融入香港地標元素，盡展創意和本地文化特色。品牌近年積極推動產品年輕化，透過調降酒精濃度及推出低度系列，成功吸引新世代消費者與新興市場買家。品牌經理梁至恆表示︰「我們與來自南非、馬來西亞、印度、日本等地的買家洽商，針對中國白酒的市場潛力與消費趨勢進行交流，促成多宗訂單，包括酒店代理商，以及連鎖超市集團。這些成果反映品牌在產品國際化與創新定位上的努力，讓我們在拓展國際市場方面踏出成功一步。」 另一參展商浙江原鍋酒業陳能恩表示︰「這次來港參展讓我們深感市場的多元與活力，令更多年輕顧客認識白酒。我們接觸了約50名來自世界各地的買家，包括印度、印尼、加拿大以及東南亞多個國家和地區的客戶，他們是進口酒品代理商、高端餐飲商與精品酒品零售商等。」 此外，有買家認為中國酒業正展現前所未有的國際化潛力。來自馬來西亞酒類經銷商Luning F&B董事總經理Kenneth Soh表示在展會物色了十家有潛力的供應商，收獲豐富︰「我們目前已進口部分中國白酒，但尚未引入中國葡萄酒。我正計劃採購寧夏的紅白葡萄酒，並擴充中國白酒的產品線，預計年度採購額將達200萬至500萬美元。」 環球佳釀迎合多元需求 美酒展酒類產品多元化，展示來自世界各地的佳釀，除中國白酒外，還包括日本清酒、愛爾蘭威士忌、俄羅斯伏特加、奧地利葡萄酒等，充分展現展會助品牌「引進來、走出去」。澳洲塔斯曼尼亞澳中商業協會行政總裁David Morris表示，透過展覽成功接觸來自亞洲各地的買家和經銷商，推介來自澳洲的威士忌。另外，以色列經濟與商務部駐香港及澳門總領事館商務領事Einav Nixon特別對品酒活動表示讚賞，她指出：「儘管以色列葡萄酒在香港尚屬小眾，但買家和媒體對我們的葡萄酒與烈酒深感興趣，反映可觀的市場潛力。」她續稱，計劃明年擴大參展規模。 本地品牌參展商於展會積極拓展市場，成功吸引海內外買家目光。皆盈國際貿易有限公司業務拓展總監Queenie Lau表示，旗下新產品「蜜檸威-威士忌梳打」自上市以來僅三個月，已同步拓展本地與海外市場。該品牌主打低酒精飲品，酒精濃度僅為 6%，迎合不同市場需求。目前產品已進駐主要日資百貨，並正與酒店及澳門場地洽談合作。她說︰「展會期間，品牌吸引來自中國內地、日本、馬來西亞、新加坡及泰國等地的高度關注，多位分銷商主動查詢，反映香港製造產品在亞洲市場的吸引力。我們也接獲多間酒吧的訂單，展會上買家反應熱烈。 」 韓國酒類分銷公司Shinsegae L&B的買家Eunbin Park表示︰「我們已預留二萬美元預算採購葡萄牙葡萄酒。」她補充，展會亦讓她發掘了其他市場的潛力：「我也參觀了澳洲展區，其葡萄酒品質令我喜出望外，會考慮就兩款酒即場分別額外增購一萬美元。」此外，展會亦促成了多項合作，其中香港分銷商蜻蜓國際有限公司董事長杜青現與新疆的新雅酒莊品牌負責人張勤簽署了價值30萬人民幣的合作備忘錄，涵蓋微醇氣泡酒、精品甜白酒及桃紅酒等產品，反映買家對多元酒類的採購意向。 精彩活動探討市場趨勢 各場試酒會反應熱烈 展覽期間共有45場精彩活動，讓業界獲得市場最新資訊及趨勢。三位葡萄酒大師Debra Meiburg、Jennifer Docherty及邢威更主持多場重點活動，其中Debra Meiburg在《葡萄酒行業論壇：人工智能與葡萄酒行業》上分享在各行各業引發重大轉變的人工智能如何影響葡萄酒行業轉變趨勢；Jennifer Docherty則於研討會《風土異彩：探索鮮為人知的產區》分享，介紹塔斯曼尼亞、匈牙利、南非、中國等葡萄產區，並舉行品酒環節；邢威則主持品酒研討會《品味中國風土美酒》，讓參加者深入地了解中國內地的特色酒品。 今年大會再次舉辦專業推介活動，由葡萄酒大師邢威，聯同屢獲殊榮的侍酒師Carlito Chiu，以及另一位擁有多項國際認證的侍酒師Calvin Choi，透過盲品選出合共17款個人最愛酒品，涵蓋紅酒、白葡萄酒、中國白酒、清酒/米酒、威士忌及其他酒類，這些特選酒品在展會中貼上特別標籤，方便識別。其中首個「本地薑」威士忌品牌「九龍釀酒」成功入選威士忌及烈酒名單。九龍釀酒創辦人Max Rybinski表示：「此殊榮提升了我們的關注度，許多買家以此名單尋找和採購產品，增強了產品的可信度及高品質原料的價值。」 展會期間舉辦多場試酒會，讓業界人士深入了解各地酒品特色。包括《國泰亞洲國際葡萄酒與烈酒大獎-得獎酒品試會》、《Yamagata Sake Terroir》及《川酒邛韻・香江共賞 - 四川邛崍酒類產區香港推介會》等，吸引眾多買家及美酒愛好者提早到場積極參與，現場品味交流。 美酒展在公眾日舉行了Mixology Party，特别邀請來自香港、韓國及印尼的專業調酒師現場表演，當中更包括來自「2025 年亞洲 50 最佳酒吧」上榜酒吧的調酒師，吸引一眾美酒愛好者踴躍參與，氣氛熱鬧。 美酒展以「展覽+」（ EXHIBITION+） 線上線下融合模式舉行，在實體展覽期間，買家可透過「香港貿發局商貿平台」流動應用程式（HKTDC Marketplace App）的「掃碼易」（Scan2Match）功能，掃描展商的專屬二維碼，收藏喜愛的展商，瀏覽產品訊息，並在展會期間或之後與展商延續線上商談。展商及買家亦可透過「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行線上洽商，直至11月15日。 圖片下載：https://bit.ly/4hONsYX 香港國際美酒展於昨日圓滿結束，為期三天的美酒展吸引來自57個國家及地區，逾8,200名貿易買家入場參觀採購；昨日的公眾日更吸引超過11,000名市民入場。 美酒展吸引了來自23個國家和地區，超過620家參展商。 今屆美酒展中集合「中國十大白酒品牌」的其中六個 ，多個品牌以創新展位設計與互動體驗，展現中國白酒品牌的年青化形象，反映行業積極開拓新世代市場。 展覽期間舉辦45場精彩活動和會議，包括由中國酒業協會及香港貿發局合辦的「源起中國-揚帆世界 2025 中國白酒國際貿易（亞洲）論壇」，探討中國白酒「出海」的機遇，不少海外買家均有參與。 名人廖碧兒帶領美酒導賞團，吸引眾多買家參與。 美酒展設有多個專區及試酒活動，讓在場人士品嚐環球美酒，包括來自日本的清酒，現場氣氛熱烈。 亞洲最年輕葡萄酒大師邢威，於研討會《品味中國風土美酒》分享，並舉行品酒環節。 美酒展期間舉行了多場酒業頒獎典禮和比賽，其中包括「國泰亞洲國際葡萄酒與烈酒大獎頒獎典禮」。 大會舉辦Mixology Party，邀請多位專業調酒師表演，包括「2025 年亞洲 50 最佳酒吧」上榜酒吧的調酒師。 美酒展最後一天為公眾日，入場市民在專區及品酒活動中品嚐來自世界各地的佳釀，現場人頭湧湧，氣氛熱烈。

展覽網頁：https://www.hktdc.com/event/hkwinefair/tc

傳媒查詢
新聞界如有查詢，請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部：
黃家欣 電話：(852) 2584 4524 電郵：katy.ky.wong@hktdc.org



