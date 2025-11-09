「智见中国-扬帆未来」廣發証券2025年全球投資論壇成功舉辦

香港, 2025年11月8日 - (亞太商訊) - 11月6日至7日，「智見中國·揚帆未來」廣發証券2025年全球投資論壇在中國香港成功舉辦。此次論壇聚焦AI、機器人、新能源、創新藥及新消費等賽道，邀請了約80家海內外知名上市公司，吸引了眾多海內外知名機構投資者報名，約30家產業鏈核心龍頭公司的董事長與總經理親臨現場，實際到場人數逾千人，搭建起了優秀上市公司與全球頂尖投資機構面對面對話的平台。廣發証券總經理秦力出席活動，與眾多行業領袖及與會嘉賓進行了深度交流。

出席本次論壇活動的重磅嘉賓包括工業富聯、中際旭創、勝宏科技、藍思科技、東山精密、領益智造、協創數據、萬國數據、長春高新、晶泰控股、晶晨股份、北京君正、大族數控、源傑科技、劍橋科技、峰岹科技、傑華特、廣和通、博瑞醫藥、聚辰股份、芯碁微裝、勁方醫藥-B、秦淮數據、天辰生物醫藥、先通國際醫藥、捷利交易寶等公司的高層領導。

在11月6日上午的主論壇上，工業富聯董事長鄭弘孟、藍思科技董事長周群飛、源傑科技董事長張欣剛、秦淮數據總裁汪冬寧、晶泰控股聯合創始人兼董事局主席溫書豪、長春高新總經理金磊等六位知名上市公司領導發表了精彩演講。他們圍繞AI+、創新藥等年內市場熱點話題，分享了對產業趨勢的真知灼見及公司經營發展的最新情況，向海內外投資者展示了投資中國優勢資產的確定性價值。

鄭弘孟以「先進AI算力解決方案」為主題，闡述了AI服務器市場的超高速增長態勢及生成式AI對數據中心基建的推動作用。他強調，公司正依託AI服務器系統組裝的核心優勢，打通AI算力供應鏈多環節，以智能製造與ESG為雙輪驅動，賦能產業高質量發展。

周群飛分享了AI端側硬件變革帶來的挑戰和機遇，以及公司邁向全球端側的戰略與思考。藍思科技瞄準AI端側硬件萬億市場，憑藉材料、工藝與製造等硬核優勢，從部件供應商升級為解決方案提供商。重點佈局消費電子、智能座艙及機器人整機組裝，通過研發與垂直整合能力，卡位核心賽道，目標成為AI端側製造龍頭。

汪冬寧圍繞「AI時代的電算融合之路」主題發表演講。他指出，當前正處在AI革命與能源革命的交匯口，能源約束正成為AI基礎設施擴張的關鍵。我國在算法和算力上已實現雙重突破，新能源裝機量和發電量持續提升，但算電深度融合仍需進一步探索，秦淮數據致力於打造新一代AI智算數據中心，以更高效的綠色能源驅動算力革命。

溫書豪在「AI驅動生命科學及物質發現”的演講中強調，人工智能和機器人技術的應用，不但可以大大提升藥物及材料發現的速度和效率，也可以幫助我們攻克傳統意義上的難成藥靶點以及物質發現中的難題。

金磊系統介紹了長春高新創新藥重點管線的佈局情況。他表示該公司始終堅定創新轉型核心戰略，持續深耕醫藥細分領域，全面開拓各類技術平台，不斷提高研發效率，隨著越來越多的分子POC，公司的產品全球價值將得以體現。

會議期間，相關上市公司與投資者還進行了深入的互動交流。本次活動不僅彰顯了廣發証券在優勢產業賽道的影響力，也體現了其對海內外頂尖機構投資者的強大吸引力，更進一步展示了公司堅定的國際化戰略及境內外一體化服務能力。

作為廣發証券的優勢業務，研究業務自2024年底以來積極落實境內外一體化管理要求，海外研究的力量、成果和服務不斷強化，海外客戶基礎持續拓展和夯實，與跨境業務的協同效應日益顯著。下一階段，廣發証券將繼續圍繞全球產業變化和中國優勢產業，在AI+產業鏈、新能源、創新藥等領域加強研究團隊建設，持續向海外投資者推介中國優秀上市公司，打造英文研究產品體系，加大海外核心機構投資者的覆蓋廣度與服務深度，進一步提升公司在全球市場的研究品牌影響力。

