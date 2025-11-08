中國再保舉辦金融機構氣候風險管理國際研討會

|
香港, 2025年11月7日 - (亞太商訊) - 11月6日，“科技聚能，合力共生——金融機構氣候風險管理國際研討會”在中國再保險大廈舉行。研討會採取線上線下相結合的方式，來自財政部、中國人民銀行、國家金融監督管理總局等相關部委、科研院所以及金融企業的各界嘉賓齊聚一堂，共同探討金融機構氣候風險管理，為構建具有韌性和可持續性的金融體系貢獻智慧與力量。
共識凝聚：加強協同應對氣候風險
中國再保黨委書記莊乾志代表公司致歡迎辭。他表示，此次研討會是中國再保深入學習貫徹黨的二十屆四中全會精神的實際行動。中國再保始終聚焦主責主業，充分發揮再保險功能作用，積極應對氣候風險挑戰。
會議期間，中國再保正式發佈《中國再保應對氣候變化行動綱要（2025—2035）》，從氣候金融、科技創新、產品體系和服務能力四個方面佈局未來十年氣候風險管理工作藍圖，全面提升集團應對氣候變化的戰略能力與市場韌性，積極服務國家雙碳戰略。同時，中國再保氣候風險研究中心正式揭牌成立。
思想交融：共探氣候金融新路徑
在主旨演講環節，北京大學孫祁祥教授、中誠信投資集團首席執行官馬險峰、國家減災中心研究員張雲霞、國際精算師協會氣候與可持續發展委員會主席 Rade Thomas Musulin、中國再保氣候風險研究中心主任袁曦等專家學者分別發表主題演講，從國家安全、風險定價、綠色投資、信用體系、科技創新等多維度分享最新研究與實踐成果。
隨後舉行的圓桌討論聚焦“重塑金融氣候基因：通往COP30與淨零未來”主題，來自中國建設銀行、中金公司、中華聯合保險、中債金融估值中心等機構的代表圍繞氣候風險管理的政策協同、數據治理、產品創新等議題展開深入探討。
展望未來：共建金融氣候治理新格局
本次國際研討會的成功舉辦是中國再保深入貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神、中央金融工作會議精神的重要舉措。下一步，中國再保將繼續發揮再保險國家隊的平台和技術優勢，強化氣候風險量化分析與產品創新，深化國際合作，持續推動金融體系綠色轉型和氣候風險治理能力提升，為建設韌性金融體系和可持續未來貢獻應有力量。
