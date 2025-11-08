第十七屆香港國際美酒展今天揭幕



- 美酒展匯聚來自23個國家及地區的逾620家參展商，帶來逾40個產地的特色美酒，展出葡萄酒、烈酒、清酒、啤酒、低酒精及無酒精飲品等；其中逾三成展商帶來各款烈酒，近半活動與烈酒相關 - 新增「環球烈酒專區」，展示14個國家及地區的烈酒文化；集合六個「中國十大白酒品牌」，包括貴州茅台，展示中國白酒年青化、國際化、多元化的全新面貌 - 三位葡萄酒大師Debra Meiburg、Jennifer Docherty及邢威會主持多場重點活動，就各人的專長分享葡萄酒業界資訊 香港, 2025年11月7日 - (亞太商訊) - 2025年11月6日，由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的香港國際美酒展（美酒展）今日開幕，一連三日（11月6至8日）假灣仔香港會議展覽中心舉行。今年美酒展匯聚逾620家、來自23個國家和地區的參展商，除香港、中國內地和台灣外，還迎來其他亞洲、歐洲及美洲展商，帶來逾40個產地的特色美酒，展示了全球酒類的多樣性 。今年美酒展共有18個展團，推動香港成為區內葡萄酒及烈酒貿易樞紐。 烈酒市場正朝向多元化發展，加上行政長官於去年施政報告宣布調低烈酒稅，美酒展今年新增「環球烈酒專區」，搜羅來自14個國家及地區的烈酒，買家及參觀人士可一站式品鑑世界各地的烈酒文化與風味，當中以中國白酒以及一系列「本地薑」品牌不容錯過。被譽為「中國十大白酒品牌」的其中六個均於展會展出，包括貴州茅台；江蘇洋河；四川的五糧液、瀘州老窖、劍南春以及郎酒；由藝人洪天明成立的洪家班醬酒茅台及香港首個本地威士忌品牌九龍釀酒亦有參展。 大會今年邀得亞洲最年輕葡萄酒大師邢威，聯同屢獲殊榮的侍酒師Carlito Chiu，以及另一位擁有多項國際認證的侍酒師Calvin Choi，參與專業推介活動，三位專業品鑑師盲品評選，於美酒展中精選出個人最愛酒品名單。名單包括紅酒、白葡萄酒、中國白酒、清酒/米酒、威士忌及其他酒類，讓業內人士及公眾參考，這些特選酒品在展會中將貼上特別標籤，方便識別。以下為三位專業品鑑師精選的美酒名單： 紅酒 PORTA da RAVESSA OLD VINEYARDS RED ；葡萄牙 （Adega de Redondo, Crl；展位：3E-B15）

（Adega de Redondo, Crl；展位：3E-B15） 絲路酒莊收穫干紅；中國 （新疆絲路酒莊有限公司；展位：3E-A22）

（新疆絲路酒莊有限公司；展位：3E-A22） 絲路酒莊鳥巢馬瑟蘭干紅；中國 （新疆絲路酒莊有限公司；展位：3E-A22）

（新疆絲路酒莊有限公司；展位：3E-A22） 鄉都安東尼干紅葡萄酒；中國（新疆鄉都酒業有限公司；展會：3E-A02） 白葡萄酒 Chateau Plain Point；法國（The Wine Cave Co.Ltd；展位：3D-D21） 中國白酒 五糧液創新科技 - 自由度；中國 （四川自由度酒業有限公司；展位：3C-D10）

（四川自由度酒業有限公司；展位：3C-D10） 龍譽醬酒 - 珍藏版；中國 （Domplex Hong Kong Limited；展位：3C-D20）

（Domplex Hong Kong Limited；展位：3C-D20） 二簍酒（ 12 年）；中國 （四川谷子里酒業有限公司；展位：3C-D10）

（四川谷子里酒業有限公司；展位：3C-D10） 溪江月（如意）白酒；中國（福建國泰酒業有限公司；展位：3C-E06） 清酒/米酒 酃酃酒16度；中國（Hunam LingLingJiu Biotechnology Co., Ltd；展位：3C-C27） 威士忌及烈酒 Solera Muscat Cask Single Malt Whisky 44% ；澳洲 （SPRING BAY DISTILLERY；展位：3E-C06B）

（SPRING BAY DISTILLERY；展位：3E-C06B） Barts Blended Irish Whiskey - XS Extra Sherry Blend ；愛爾蘭 （Lough Ree Distillery；展位：3C-D19）

（Lough Ree Distillery；展位：3C-D19） Kowloon Single Malt Whiskey；香港（Kowloon Spirits Limited；展位：3C-E26） 其他酒類 Braastad VSOP Cognac ；法國 （香港葡萄酒交易中心有限公司；展位：3C-E18）

（香港葡萄酒交易中心有限公司；展位：3C-E18） Three Cuts Gin (Distiller's Release) 42% ABV ；澳洲 （Turner Stillhouse；展位：3E-C08B）

（Turner Stillhouse；展位：3E-C08B） 白岳柚子酒；日本 （Wismettac Nippon Foods Company Limited；展位：3D-C10）

（Wismettac Nippon Foods Company Limited；展位：3D-C10） Five Flowers Tea Gin；香港（Two Moons Distillery；展位：3D-A23） 精彩活動探討市場趨勢 美酒展期間將舉行超過40場活動及會議，當中20場與烈酒相關的活動，讓業界獲得烈酒市場的最新資訊及趨勢，包括：今天上午舉行、由中國酒業協會及香港貿發局主辦的「源起中國-揚帆世界2025中國白酒國際貿易（亞洲）論壇」；明天舉行、由澳大利亞中國工商業委員會主辦的「Tasmanian Whisky & Spirits Master Class」；以及由《中國白酒潮得起》作者、品味潮人聯合創辦人方啟聰主講的「中國白酒潮得起」。中國酒業協會亦會在展會期間設立白酒體驗區，透過嗅覺體驗介紹中國白酒的不同香型，讓入場人士更深入及全面地了解中國白酒的獨特魅力。 今年美酒展亦邀請了三位葡萄酒大師親臨展會主持多場重點活動，包括由屢獲殊榮的葡萄酒大師Debra Meiburg，主持今天的「國泰亞洲國際葡萄酒與烈酒大獎頒獎禮」，以及研討會「葡萄酒行業論壇：人工智能與葡萄酒行業」。首位擁有世界認證的華裔萄葡酒大師Jennifer Docherty，今天於品酒研討會分享「風土異彩：探索鮮為人知的產區」。邢威除了分享盲品評選名單外，更會在明天主持品酒研討會「品味中國風土美酒」。 18歲或以上公眾人士憑票可於展會最後一天（11月8日）進入指定展區「Wine Fiesta」，屆時可選購及品嚐環球美酒，更可參加由VTC舉辦的中國白酒101學堂，了解更多中國白酒的資訊；亦可參加由Debra Meiburg主講的「奧地利葡萄酒與本地醬料搭配工作坊」、Carlito Chiu主講的「與Carlito的美酒搭配體驗」， 以及由唐人館置地廣場行政總廚張嘉裕師傅主持的清酒配餐活動「中菜清酒雅集」；更可參與Mixology Party，由來自不同國家和地區的專業調酒師表演以不同酒類作基底的雞尾酒，當中包括多位來自「2025年亞洲50最佳酒吧」上榜酒吧的調酒師。 展會期間將舉行多項頒獎禮及公佈賽果：包括今天舉行的國泰亞洲國際葡萄酒與烈酒大獎頒獎禮；香港調酒專業協會今年以「醇酒狂想曲」為主題，在今天舉行香港國際調酒大賽2025 - 香港地區準決賽，明天將舉行中國大灣區決賽、《酒派雜誌》「香港十大配酒餐廳2025」頒獎典禮，以及由香港酒業總商會主辦的首屆香港國際烈酒比賽頒獎典禮。周六將舉行品味潮人清酒大賞及烈酒大賽頒獎典禮2025。 公眾日開放予市民憑票入場 公眾日（11月8日）門票正價每張220港元，市民亦可於明天（11月7日）下午6時前透過指定平台以每張128港元特惠價*購買。入場人士可以根據個人口味到各個試酒區品嚐及購買來自世界各地不同種類以及未有於市面發售的美酒。 *優惠價門票： 市民可於10月22日至11月7日下午6時前以128港元的特惠價，在CTG 中旅巴士、GoByBus、HK Liquor Store、HK01、HKGO、KKDay、KLOOK、lankwaifong.com、Trip.com、Winenow、偉成洋酒國際有限公司、環島中港通購買公眾日入場券，並會免費獲得Lucaris瑰麗水晶酒杯一隻，數量有限，送完即止。 展覽網頁：https://www.hktdc.com/event/hkwinefair/tc 圖片下載：https://bit.ly/3Lq5R27 第十七屆香港國際美酒展由今日起，一連三日（11月6至8日）假灣仔香港會議展覽中心舉行，匯聚來自世界各地的逾620家參展商，呈獻環球特色美酒佳釀。 葡萄酒大師邢威（右），聯同屢獲殊榮的侍酒師Carlito Chiu（左），以及另一位擁有多項國際認證的侍酒師Calvin Choi（中），參與盲品評選，精選出個人最愛酒品名單。 由三位專業品鑑師挑選的精選美酒。 新增「環球烈酒專區」帶來多個「本地薑」品牌，為本地品牌開拓國際市場提供了理想的平台。（圖為香港首個本地威士忌品牌九龍釀酒） 瀘州老窖今日於美酒展隆重發佈全新產品「國窖1573 - 美麗香港」，瓶身設計巧妙融入香港地標元素，包括香港會議展覽中心，展現出濃厚的本地文化特色。 浙江諸暨同山燒酒展團今年首次參加美酒展。 葡萄酒大師Jennifer Docherty，今天於品酒研討會分享《風土異彩：探索鮮為人知的產區》。 美酒展期間將舉行多場酒業頒獎典禮和比賽，其中一項是由葡萄酒大師Debra Meiburg主持的《國泰亞洲國際葡萄酒與烈酒大獎頒獎禮》。 持票公眾人士於展會最後一天入場時，可在「Wine Fiesta」專區內品嚐美酒，並參與多項活動包括欣賞來自不同國家和地區的專業調酒師表演。（圖為香港國際調酒大賽2025香港地區準決賽參賽者）

香港貿發局新聞中心：http://mediaroom.hktdc.com/tc 傳媒查詢 新聞界如有查詢，請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部： 黃家欣 電話：(852) 2584 4524 電郵：katy.ky.wong@hktdc.org

香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企業)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。



