《米其林指南》進一步拓展全球版圖，宣布首度進駐紐西蘭！



紐西蘭奧克蘭, 2025年11月6日 - (亞太商訊) - 米其林今（6）日正式宣布《米其林指南》即將拓展至紐西蘭，首度將指南版圖拓展至大洋洲，紐西蘭的首届評選範圍將涵蓋四個充滿活力的美食目的地：奧克蘭、威靈頓、基督城與皇后鎮。米其林指南的匿名評審員已同步進行實地評選，首届餐廳評選名單預計將於 2026 年中公布，以尋找奧克蘭、威靈頓、基督城與皇后鎮最優秀的餐廳，發掘本地體驗最佳的店家。 《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示：「我們對將《米其林指南》擴張到紐西蘭感到非常興奮，紐西蘭豐富多元的美食融合了毛利文化、太平洋地區的風情，以及新世代主廚以創意與熱情推崇在地食材的精神，透過聚焦奧克蘭、威靈頓、基督城與皇后鎮的卓越餐廳，我們迫不及待要將這些令人振奮的美食目的地的獨特風味與人才等精彩發現分享給世界。」 《米其林指南》得以拓展至紐西蘭，得力於紐西蘭觀光局的寶貴支持，紐西蘭旅遊與酒店業部長路易絲厄普斯頓（Louise Upston）表示：「這份榮譽不僅是對本地所有飲食從業員的認可，更是整個旅宿及觀光產業的榮耀，它表彰了那些每天為我們的餐飲體驗注入生命的人們所展現的卓越奉獻與才華。」 紐西蘭旅遊局行政總裁德蒙奇先生（René de Monchy）表示：「我們一直以紐西蘭多元又具創意的飲食文化為傲。今次能夠透過《米其林指南》的向全球展示紐西蘭的美食，既是對我們餐飲業界實力的肯定，亦進一步鞏固紐西蘭作為旅遊城市的地位。我們誠邀世界各地旅客親身前來，細味紐西蘭的風土人情，發掘每一道料理背後的故事。」 紐西蘭奧克兰皮哈海滩。照片提供：艾尔·古斯里 (Al Guthrie) 美食旅遊目的地 紐西蘭作為融合了多元文化和現代都會氣息的土地，其美食也體現了這種傳統交融的特色，並結合了豐富的世界級本地食材。從新鮮的時令蔬菜到標誌性的草飼羊肉與牛肉，紐西蘭食材將融合國際風味的現代料理，搭配世界上最負盛名的葡萄酒，提升至全新境界。此次納入評選的四座城市，各自展現出鮮明的美食個性與在地風情： 奧克蘭充滿壯觀的都市風貌、多元的國際美食選擇與優越的海岸資源，鞏固了其作為全球美食目的地的地位，從彰顯紐西蘭多元文化特色的精緻餐飲，到展示當地頂級佳釀的酒單，奧克蘭為旅客呈現的是熱情周到、精緻優雅的世界級美食體驗。 紐西蘭的創意之都威靈頓以大膽的點子與濃鬱的風味而聞名，這座國際都市擁有多元文化的美食氛圍，對有機與永續食材的深切追求推動了「從農場到餐桌」的理念，作為世界頂尖的咖啡城市之一，咖啡文化在威靈頓的街頭巷尾隨處可見。 在紐西蘭南島，基督城的餐廳充分利用了當地的自然資源，從班克斯半島的海鮮到坎特伯雷肥沃平原的新鮮農產品應有盡有。在地食材透過「從農場到餐桌」的餐飲模式，實踐將紐西蘭的經典菜餚與環太平洋風味融合，為紐西蘭不斷發展的美食文化做出貢獻。 而作為世界聞名度假勝地的皇后鎮，坐落於南阿爾卑斯山脈的壯麗群峰之間，中奧塔哥的風土，孕育出這片世界最南端的葡萄酒產區。當地的有機時令農產品，與來自周邊高地的野生鹿肉及頂級羔羊肉完美相襯。 在紐西蘭，每一趟旅程都是尋找自我與人群、土地、風味及地方精神連結的機會，從抵達紐西蘭的那一刻起，將以 manaakitanga（毛利語，意為熱情真誠的歡迎）為待客核心，將所有旅客視為 whānau（毛利語，意為家人）。而作為通往文化和人與人之間聯結橋樑的美食美酒，不論是啜飲世界級的黑皮諾葡萄酒，或在海岸覓食之旅中享用新鮮捕獲的 kaimoana（毛利語，意為海鮮），每一口與每一啜都注入紐西蘭的 wairua（毛利語，意為精神），帶來難忘的味覺體驗。 《米其林指南》將紐西蘭推向全球美食版圖，使其成為值得為美食而旅行的目的地之一，這不僅是對紐西蘭廚師、生產者與餐飲業者卓越表現的肯定，也邀請眼光獨到的旅客透過味蕾來探索。在米其林的聚光燈下，紐西蘭的美食故事將成為推動觀光、提升在地人才，並深化國際對紐西蘭獨特文化與 manaakitanga（毛利語，熱情友好的待客之道）的欣賞。 米其林星鑰飯店 (The MICHELIN Keys) 米其林指南自創立 125 年以來，始終致力於為眼光獨到的旅客提供指導。米其林星鑰 —— 如同餐廳米其林星的住宿評鑑 —— 邁入第二年，證明現在正是飯店的黃金時代。而在最新公布的 2025 年米其林星鑰飯店精選名單中，作為大洋洲首批米其林星鑰飯店，共有 19 家紐西蘭飯店（其中三星與二星鑰飯店多為偏遠島嶼度假村，如紐西蘭壯麗莊園等）獲得米其林星鑰飯店殊榮，表彰其在設計、建築、服務與個性方面的卓越表現。 米其林指南評選標準 米其林指南由米其林輪胎於 1900 年創立，最初目的是為了促進消費者駕車出遊而推出。自發表以來，始終秉持最初使命：將成熟的美食目的地納入評選版圖，指引國際遊客和當地食客體驗絕佳餐廳美食，展現世界各地的烹飪風貌，並推動旅行文化。 餐廳名單的評選也將依照米其林指南歷久彌新的標準，專注於餐廳所呈現的烹飪品質，並由匿名的米其林指南評審員，根據以下五項公開的評估標準進行評價： 食材品質

烹飪技巧

味道的協調性

料理中展現的個性主廚在料理上所展現的獨特性；以及

餐飲水準的一致性 米其林指南始終秉持最高國際標準進行餐廳評選。由經驗豐富、具備專業素養且保持匿名的評審員團隊，針對餐廳進行持續且嚴謹的評選工作。所有評選過程皆本著獨立與客觀原則，沒有任何其他商業利益或爭議，確保評選結果的公正性與專業性。這份對品質與誠信的堅持，確保只有卓越的餐廳能夠獲得肯定與表彰。 米其林指南餐廳評鑑 米其林指南藉由完整的評選制度，對優質的餐廳進行表彰。米其林最具代表性的星級榮譽，旨在肯定那些為饕客提供卓越料理體驗的頂尖餐廳。米其林一星代表「優質烹調，不妨一試」，米其林二星代表「烹調出色，值得繞道前往」，米其林三星代表「卓越的烹調，值得專程造訪」。 此外，米芝蓮必比登推介 （Bib Gourmand）餐廳是深受評審員喜愛、被認為「物有所值」的餐廳。 紐西蘭的首版餐廳評選名單將於 2026 年中公布，相關名單將以數位方式公告，獨家內容也將在《米其林指南》旗下所有平台，包括官方網站、行動 APP 及社群帳號公開。屆時，名單也將納入《米其林指南》全球餐廳與飯店名單中，並透過數位平台免費對外公開，供全球饕客查詢。 下載米其林指南 App iOS Android guide.michelin.com facebook.com/MichelinGuideAsia instagram.com/michelinguide youtube.com/MICHELINGuideAsia 關於米其林 米其林致力於成為全球領先製造商，為人們提供改變生活的複合材料和非凡體驗。作為一家在工程材料領域創新超過 130 年的企業，米其林在推動人類進步和塑造可持續未来方面獨具優勢。憑借對聚合物複合材料領域的深厚專業知識，米其林不斷創新，製造高品質的輪胎和零件，以滿足各種嚴格領域的關鍵應用需求，包括交通、建築、航空、低碳能源和健康醫療等領域。米其林對產品的精益求精和對客戶需求的深入了解，持續激勵自身為人們提供最優質的體驗。米其林不僅為專業車隊提供基於數據和人工智慧的解決方案，還通過米其林指南推薦卓越的餐廳和飯店。米其林總部位於法國克萊蒙費朗，在 175 個國家和地區擁有 129,800 名員工。 新聞聯絡人：

Alongkorn Srichuen

T: +66 8 5905 9632

E: alongkorn.srichuen@michelin.com



