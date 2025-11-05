SAP賦能開發者 引領商業AI革新

香港, 2025年11月5日 - (亞太商訊) - 在 SAP TechEd 2025 大會上，SAP 將 AI 深度融入開發流程，提升開發者的構建能力。借助 SAP Build 全新 AI 驅動的功能、不斷擴展的數據生態系統，以及強大的 Joule智能代理，開發者能夠以前所未有的速度與信心，將創意轉化為實際成果。隨著 AI 重塑專業工作的本質，SAP 也致力於在 2030 年前為全球 1200 萬人提供 AI 所需的技能培訓。

SAP 執行董事會成員 Muhammad Alam 表示：「SAP 今天的發布，為開發者提供了以 AI 速度交付成果所需的工具。SAP 獨特的應用、數據與 AI 飛輪上的創新，讓開發者真正掌握應有的主導權。」

開放的開發者生態

SAP Build 作為 SAP 企業級應用開發與自動化的旗艦解決方案，如今為開發者提供了更高的自由度，支持他們使用自己偏好的工具進行構建、擴展與自動化。

例如，偏好使用Cursor、Claude Code、Cline 和 Windsurf 等智能代理開發解決方案的開發者，現在可以借助 SAP Build 新增的本地 Model Context Protocol Servers（模型上下文協議伺服器）使用 SAP 開發框架。Visual Studio Code 用戶可透過新的 SAP Build 擴展功能，直接在其開發環境中存取 SAP Build 功能。該擴展功能未來還將登陸 Open VSX Registry，以支持更多開發環境。SAP 與 n8n 也宣布計劃實現集成，使 Joule Studio 智能代理與 n8n 智能代理能夠協同工作。

同時，Joule Studio 推出了全新的智能代理構建功能，開發者既可以拓展 SAP 開箱即用的智能代理，還能基於 SAP 的業務數據與場景構建新智能代理，使其能夠根據業務變化自動採取行動。

釋放數據價值

每個智能應用都始於可信賴的數據。SAP 正透過 SAP 業務數據雲（Business Data Cloud）幫助開發者透過更多方式釋放數據價值。

該解決方案現與開發者每天使用的更多數據與 AI 平台實現互聯。面向 SAP Business Data Cloud 的全新 SAP Snowflake 解決方案擴展，可將 Snowflake 的全託管數據與 AI 能力直接帶給 SAP 客戶，使其能為每項數據及 AI 工作負載靈活選擇合適的計算與儲存方案，同時確保數據治理、互操作性與業務語境不受影響。SAP 還宣布與 Snowflake 建立全新的 SAP Business Data Cloud Connect 合作夥伴關係，進一步豐富與 Databricks、Google Cloud 的現有集成。這將為開發者提供更大的自由度，讓其選擇如何調用 SAP 數據進行開發。

借助 SAP Business Data Cloud 中 data product studio 的功能，開發者可將原始數據轉化為可直接使用的「數據產品」，支持分析、AI 和應用開發。

SAP HANA Cloud 的知識圖譜引擎中的新擴展功能，能夠自動生成知識圖譜。該功能可自動映射 SAP 數據庫表、列及數據模型之間的關係，幫助開發者了解數據之間的關聯及其重要性，並發現潛在的業務洞察。

實現AI自治

SAP 正在升級其 AI 產品組合，為開發者提供所需的智能與編排能力，助力將 AI 從洞察轉化為實際行動。

SAP 推出首個企業級關係型基礎模型 - SAP-RPT-1（Relational Pre-trained Transformer）。這是一個全新類別的 AI，不是預測句子中的下一個詞，而是預測業務結果。SAP-RPT-1 能夠對交付延遲、付款風險或銷售訂單完成等常見業務場景，進行快速而準確的預測。SAP 當天發布了一個面向開發者的免費試用環境。

與此同時，Joule 中新增的智能助理可協調多個智能代理跨工作流程、跨部門、跨應用協作，真正實現自動化與自治。這些智能助理能夠規劃、啟動並完成涵蓋財務、供應鏈、人力資源等領域的複雜任務。此次，SAP 還推出專為技術用戶設計的新智能代理，例如業務流程分析智能代理，能夠幫助團隊了解流程運作情況，識別低效環節，並發現優化工作流程、推動可量化改進的機會。

最後，隨著 AI 改變每個人的工作方式，SAP 致力於在 2030 年前為全球 1200 萬人提供 AI 所需的技能培訓。SAP 將擴展實操型培訓與認證課程，融入實用的 AI 工具，其中包括與在線學習平台 Coursera 的合作。

關於SAP

作為企業應用和商業AI的全球領導者，SAP位於商業和技術的交匯點。50多年來，企業一直信賴SAP通過整合財務、採購、人力資源、供應鏈和客戶體驗等核心業務營運，來發揮其最佳表現。如需瞭解更多SAP資訊，請瀏覽https://www.sap.com/hk 。

如要查詢更多資訊，請聯絡（只限傳媒）：

縱橫公共關係顧問集團（SPRG）

葉銘諾（Vincent Ip） 崔駿宏（Andico Tsui） 電話：2114 4341/5498 9705 電話：2114 4346/6902 3831 電郵：vincent.ip@sprg.com.hk 電郵：andico.tsui@sprg.com.hk 傳真：2114 0880 傳真：2114 0880

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network