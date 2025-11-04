錨定空間智能高增長賽道 智慧互通衝刺「高精度AI第一股」

香港, 2025年11月5日 - (亞太商訊) - 隨著數字基礎設施成熟與計算成本下降，AI 加速滲透各領域。其中，融合深度學習與計算機視覺能力的高精度 AI 解決方案，因能滿足場景對精度的嚴苛要求，已在智慧交通、機器人、醫療診斷等領域實現廣泛應用。

在這一領域，智慧互通科技股份有限公司（「智慧互通」）以專有的高精度AI技術、計算機視覺及多模態感知技術為核心，深耕智慧交通領域，向客戶提供結合了先進軟硬件的全棧式高精度AI解決方案，正成為中國乃至亞洲市場數字基建升級的重要力量。10月31日，智慧互通向港交所遞交上市申請，衝刺港股「高精度 AI 第一股」。

稀缺性與高增長共振，技術壁壘構築護城河

智慧互通所處的空間智能賽道，兼具政策紅利驅動的高增長屬性與技術門檻造就的稀缺性，智慧互通憑藉深厚技術積澱與場景落地能力，構築起難以複製的競爭壁壘，充分承接行業發展紅利。

從行業增長邏輯看，政策推動、技術進步與市場需求形成共振，空間智能賽道增長確定性強。國務院《「十四五」現代綜合交通運輸體系發展規劃》提出，到2030年建成世界領先的現代化綜合交通體系。根據弗若斯特沙利文資料，2024年中國空間智能解決方案市場規模達218億元，智慧交通應用佔比達44.4%，市場規模達97億元，較2019年11億元漲近8倍。「十五五」期間，中國交通運輸部將把人工智能在交通運輸領域規模化創新應用作為主攻方向，市場需求有望持續擴容。預計到2029年，中國智慧交通應用市場將進一步增長至人民幣875億元，2025年至2029年的複合年增長率為51.5%，增長空間廣闊。

從賽道稀缺性看，技術門檻與標準壁壘篩選出少數核心參與者。空間智慧領域需同時具備多模態感知技術、數位孿生建模能力、大模型算法反覆運算能力及跨場景適配經驗，而高精度 AI 技術更需長期研發投入與大規模場景資料積累，行業進入門檻較高。

智慧互通作為較早佈局該領域的企業，已形成顯著技術壁壘。截至 2025 年 6 月 30 日，智慧互通累計申請 1225 項境內外專利，持有 338 項專利，獨立開發的高精度人工智能技術、智能AIoT技術、人工智能決策智能技術、城市級交通數字雙技術、全球協作感知和信息融合技術的核心技術，達到行業領先水平；同時參與 6 項國家標準、4 項地方標準、5 項團體標準制定，在技術話語權與行業規則制定中佔據主動，進一步強化稀缺性優勢。

不僅如此，智慧互通已技術競爭力轉化為變現機會，為客戶提供全棧空間智能解決方案，覆蓋路網、路側等多個場景，並進一步拓展到機場、 學校、工業區、商業空間及自然保護區等公共空間，實現商業化落地。目前，公司業務覆蓋國內 70 餘個城市，並已將解決方案拓展至香港、東南亞及中東市場，成為國內少數具備全球場景落地能力的企業。以2024年收入計，智慧互通位列中國智慧交通解決方案供應商第四；空間智能路側解決方案提供商第一，占有19.3%的市场份额。

財務健康與股東協同雙支撐，夯實長期發展韌性

得益於先進且可擴展的商業模式，智慧互通實現業務可持續增長。2022年至2024年，智慧互通營收由的5.38億元增長至的6.99億元，年均增長逾13%。毛利率穩步提升，由23.7%升至29.9%。

儘管2025年上半年智慧互通業績出現波動，收入同比下降，虧損也有所擴大，但深入分析發現，此波動是智慧互通「戰略性投入前置」的階段性結果。一方面，智慧互通正積極拓展海外業務與新場景應用，前期市場調研、定制化研發開支顯著增加。另一方面，公司研發投入力度未減，2022-2024 年研發費用佔經營開支比例均超過30%，符合高精度 AI 行業「研發前置、收益後置」的典型特徵，短期投入為長期技術領先性奠定基礎。

值得一提的是，智慧互通股權結構呈現明確的戰略聯動特徵。創始人閆军博士與一致行動人共同持有公司過半投票權，形成治理方向明確、決策效率高的內部協同機制，保障公司長期戰略的連貫性，避免短期利益與長期發展脫節。機構股東包括張家口空港、綠動資本、高榕創投、蔚來汽車、深創投及雲天勵飛等產業資本以及專業投資機構，產業資本可助力公司連結資源，推動技術與場景的深度融合；專業投資機構則能提供資本運作經驗與行業資源。這種「控股股東稳定控盘 + 机构股东战略赋能」的股权结构，既保障了股權穩定性，又形成資源互補的協同效應，為公司長期發展奠定堅實治理基礎。

當前，智慧交通正成為AI應用中最具確定性、最具規模化潛力的領域。「十四五」奠定基礎，「十五五」將迎來加速普及期。智慧互通作為該賽道的核心參與者，已在技術壁壘、財務健康與治理協同三個維度形成正向循環。短期的戰略性虧損，是為中長期成長鋪路；高壁壘技術能力與強大的場景落地能力，則為公司未來擴張提供了確定性支撐。未來，依託技術壁壘帶來的競爭優勢、財務端戰略投入的逐步兌現，智慧互通有望在全球智慧交通數字化浪潮中持續擴張版圖，為投資者釋放長期成長紅利。

