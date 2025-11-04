「非洲消費品製造第一股」招股進行中：頂流機構加持

香港, 2025年11月4日 - (亞太商訊) - 10月31日，跨國衛生用品公司樂舒適有限公司（「樂舒適」，股份代號：2698.HK）正式啟動招股，擬赴港上市。公司本次全球發售股份總數達9088.4萬股，其中香港公開發售908.84萬股，國際發售8179.56萬股，發售價格區間定為24.20-26.20港元。若上市進程順利，樂舒適將成為港股市場上的「非洲消費品製造第一股」。

市場地位穩固 發展潛力獲眾多知名機構認可

據悉，樂舒適是一家聚焦非洲、拉美等新興市場的跨國衛生用品公司，主要開發、製造並銷售嬰兒紙尿褲、拉拉褲、衛生巾及濕巾等產品。往績記錄期內，其收入主要來自非洲客戶。根據弗若斯特沙利文的資料，以2024年銷量計算，公司在非洲嬰兒紙尿褲和衛生巾市場均排名第一，市場份額分別為20.3%及15.6%，展現出強勁的區域競爭力。

此次赴港上市，樂舒適成功吸引一眾行業頂尖機構作為基石投資者，陣容涵蓋國內知名投資機構及頭部公募基金，包括黑蟻資本、博裕資本、紅杉資本、NewTrails、鼎暉百孚、MSPEAsia、弘章資本、富國基金、南方基金及易方達，強大的投資陣營彰顯市場對公司發展潛力的認可。

回溯這些機構的過往投資案例，其對消費領域標的的挖掘能力尤為突出。黑蟻資本作為國內消費賽道知名投資機構，此前投資的泡泡瑪特（9992.HK）、老鋪黃金（6181.HK）分別於2020年及2024年登陸港股上市，如今均已成為市場的明星消費股。再考慮到黑蟻資本過往極少擔任基石投資者，此次參與基石投資無疑傳遞出對新興市場衛品行業及樂舒適未來發展的雙重認可。

此外，博裕資本佈局的蜜雪集團（2097.HK），上市至今漲幅亦達97%；紅杉資本中國參與的泡泡瑪特（9992.HK）上市後漲幅達1230%；富國基金參與的名創優品（9896.HK）、安踏體育（2020.HK），同期漲幅分別為264%、213%；弘章資本投資的東鵬飲料（605499.SH），上市後更是錄得325%的漲幅（以上數據截至2025年10月27日）。

知名國際機構提供重要背書 長期成長空間可期

值得注意的是，樂舒適於Pre-IPO輪（首次公開發售前）融資還獲得國際金融公司（IFC）投資3000萬美元。

IFC隸屬於世界銀行集團，是全球規模最大、專注於新興市場私營領域的發展機構。IFC業務遍及100多個國家，運用其資金、專業知識及影響力在發展中國家創造市場及機遇。在2025財政年度，IFC為發展中國家私營企業和金融機構提供創紀錄的717億美元融資。

樂舒適作為IFC於2025財政年度的投資項目之一，項目投資金額將專項用於支持公司在加納、肯尼亞、坦桑尼亞及贊比亞現有工廠的產能升級，具體落地為新增嬰兒尿布與衛生巾生產線。這一舉措不僅直接體現IFC對樂舒適新興市場佈局的認可，更凸顯其對公司深耕非洲衛生用品賽道、長期發展前景的堅定信心。同時，此舉也暗含IFC對樂舒適雙重價值的肯定。一方面，公司通過產業化擴張推動當地製造業發展，提供穩定就業崗位；另一方面，其優質衛生用品的普及，切實改善了非洲民眾生活福祉，契合可持續發展目標。

從估值角度看，以發行中間價測算，樂舒適的市盈率（PE）在港股同行業可比公司中仍處於較低水平。結合公司在非洲市場的龍頭地位及產能擴張計劃，當前較低的估值水平為其後市留出了充足的估值修復空間，也為投資者提供了兼具成長性與安全性的配置機會。

總體而言，樂舒適此次赴港上市，既是其抓住全球消費品製造行業高質量發展機遇、依託非洲等新興市場龍頭地位的關鍵佈局，也憑藉硬核的業務實力與潛力獲得了頂級機構的強力背書。相信在眾多知名機構的加持下，未來，公司將進一步擴大非洲產能、夯實區域競爭力，為自身打開明確的增長路徑，長期成長空間值得期待。

