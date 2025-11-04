賽力斯港股認購火爆 首家A+H豪華新能源車企即將登場

香港, 2025年11月4日 - (亞太商訊) - 港股新能車板塊再現火爆認購。10月31日，賽力斯結束港股招股，最終發售價定為每股131.5港元。公開發售階段，賽力斯掀起認購熱潮，根據公開數據，賽力斯香港招股公開發售部分預計獲破百倍超額認購，融資認購超1200億港元。不僅如此，賽力斯IPO還吸引重慶產業母基金、林園基金、廣發基金、施羅德、中郵理財等22家中外知名機構以基石投資者身份入局，合計認購金額占總發行規模的48.73%（假設發售量調整權及超額配股權未獲行使）。

問界M9

作為即將登陸港股的首家 A+H 豪華新能源車企，賽力斯此次招股的火爆表現以及基石投資者的踴躍認購，以及產業夥伴的重視，印證了資本市場對其「豪華 + 科技」雙軌模式的認可。

雙標籤破局：既做「中國的奔馳寶馬」，亦當「中國的特斯拉」

賽力斯的市場吸引力，源於其跳出傳統車企競爭維度，以「智慧重塑豪華」理念打造的差異化優勢。在豪華賽道，問界品牌精准卡位高端市場，構建起覆蓋 30萬 - 50萬元區間的產品矩陣，被市場譽為「中國的奔馳寶馬」：問界 M9 截至2025年9月底累計交付超 24 萬輛，穩居中國市場50 萬級豪華車型銷冠，成為首個突破傳統豪華品牌壟斷的中國車型；2025 年 4 月上市的問界 M8，上市後僅24小時大定即突破3萬輛，位列40 萬元級市場榜首，用銷量證明中國品牌在豪華市場的話語權，這也正是全球頂級豪華車經銷商聚焦其動態的核心原因。

而從科技維度看，問界又被業界視為 「中國的特斯拉」，其在智慧出行領域的探索與國際領先車企同頻。截至 2025 年 9 月，問界系列車型輔助駕駛功能累計行駛里程突破已突破34.5億公里，輔助駕駛行駛里程占總里程比例40%，輔助駕駛功能成績亮眼。更具前瞻性的是，賽力斯近期與火山引擎達成深度合作，共同推進具身智能在汽車領域的研發應用。這種對前沿科技的佈局，正與特斯拉在自動駕駛領域的戰略方向高度契合。「豪華質感不妥協，智慧體驗不打折」，正是這種雙重價值，讓賽力斯在高端市場快速突圍。

盈利突破 + 規模放量，新品儲備打開增長空間

資本市場的熱烈追捧，終究要回歸企業基本面的支撐。2024年，公司收入達1451億元，同比大幅增長305.5%；實現歸母淨利潤59億元，成功實現歷史性扭虧為，成為全球第四家實現盈利的新能源車企。2025 年上半年，賽力斯盈利能力進一步提升，實現歸母淨利潤達 29億元，毛利率達到26.5%，同比提升4.7個百分點，體現了公司高端產品的溢價能力，也印證了規模效應下的成本控制實力。

此外，賽力斯在保持爆款車型穩定輸出的同時，新品儲備充足 —— 2025年前三季度，公司陸續推出問界M92025款、問界M8、問界新M5Ultra、問界新M7，產品矩陣的持續完善將進一步打開增長空間。

問界全系列

展望未來，賽力斯將繼續深耕高端智能電動車主航道，以問界品牌的高端定位與用戶口碑為基礎，加快新品研發與智能化升級步伐，持續鞏固在高端新能源汽車市場的領先優勢。憑藉「中國的奔馳寶馬」的豪華底蘊與「中國的特斯拉」的科技基因，賽力斯未來有望在高端智能電動汽車賽道持續領跑，為投資者帶來長期價值回報。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network