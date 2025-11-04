Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  Wednesday, November 5, 2025
Wednesday, 5 November 2025, 01:30 HKT/SGT
來源 All American Koi Show
全美錦鯉展 2026 —— 體驗全球頂級錦鯉盛會，拉斯維加斯精彩呈現
來自世界各地的頂級錦鯉育種家、評審專家與愛好者將齊聚拉斯維加斯，共襄這場融合藝術、創新與水產養殖的終極全球盛典。

內華達州拉斯維加斯, 2025年11月5日 - (亞太商訊) - 拉斯維加斯即將閃耀出前所未有的色彩、文化與創意光芒—— 全美錦鯉展 2026（AAKS） 盛大回歸，比以往更龐大、更大膽、更具國際影響力。這場為期三天的盛會將慶祝錦鯉藝術之美，以及傳統、企業家精神、競賽與娛樂之間的強大融合。

All American Koi Show 2026 Las Vegas全美錦鯉展(All American Koi Show) 2026 · 拉斯維加斯
來自世界各地的頂級日本錦鯉評審、商業先鋒與錦鯉愛好者將齊聚美國拉斯維加斯，共度一場令人難忘的週末盛典。

AAKS 2026 將匯聚世界知名的日本評審專家、行業創新者與全球錦鯉愛好者，打造沉浸式體驗——從親身參與的池塘建造學徒課程，到獨家晚宴與群星閃耀的派對活動，活動設計旨在調動所有感官，喚醒每一份對錦鯉文化的熱情。

“AAKS 不只是競賽，更是一種連結，” W. Lim Corporation全美錦鯉展(All American Koi Show)創始人 Hector Mardueno 表示。“我們正在融合東西方、傳承與創新、商業與藝術——一切都通過錦鯉這一象徵堅韌與美麗的永恆符號來呈現。”

本屆活動將推出八大主題體驗區，每一部分都將展示全球錦鯉運動的獨特風貌：

1. 傳奇之夜派對（Party with the Legends）—— 於Silverton Casino舉行的獨家開幕盛宴，匯聚世界頂級錦鯉育種家、名人嘉賓與現場娛樂表演，共同揭開盛會序幕。

2. 贊助機遇 —為奢華品牌與全球合作夥伴打造高端舞台，精準觸達高價值精英觀眾群體。

3. AAKS 美食節 —匯聚美式、日式與夏威夷風味的融合美食盛宴，帶來味覺與文化的雙重享受。

4. AAKS 主賽事 —由世界知名的日本錦鯉育種大師擔任評審，評選最具藝術與品質的錦鯉冠軍。

5. 世界錦標賽頒獎典禮暨晚宴—於Silverton Casion 舉行，表彰錦鯉養殖領域的卓越成就與創新精神。

6. 展商博覽與註冊區 —集產品、藝術與水產養殖於一體的活力市集，展示行業最新成果與創意。

7. 創始人故事：赫克托的旅程（Founder’s Story: Hector’s Journey） ——《通往拉斯維加斯之路：AAKS 2026》YouTube 系列，以激情與願景為燃料，講述全美錦鯉展的誕生與夢想。

8. 精英課堂（Business Class with Hap Klopp & W. Lim Corporation Seminars） —— 由 The North Face 創始人哈普·克洛普（Hap Klopp）與 W. Lim 公司聯合舉辦的獨家領導力課程與實踐學徒體驗，融合商業智慧與實戰精神。

每一項體驗都匯聚成同一個共同使命——將錦鯉文化提升為全球藝術形式，並在創新、企業家精神與傳統之間建立新的橋樑。

預計AAKS 2026將吸引來自美洲、亞洲和歐洲的嘉賓，匯聚奢侈品牌贊助商、全球媒體及世界各地的收藏家。

橫綱世界冠軍獎項由以下機構呈獻：

Sakai Fish Farm, Dainichi Koi Farm, Isa Koi Farm, Momotaro Koi Farm, Omosako Koi Farm, Matsue Koi Farm, 和 Ooya Koi Farm

如需了解贊助、參展或媒體諮詢，請聯絡：
info@allamericankoishow.com www.AllAmericanKoiShow.com
2026 年 3 月 27 日至 29 日——美國內華達州拉斯維加斯 Silverton Casino

聯絡資訊
Hector Mardueno
Founder
accounts@wlimproducts.com
7252338499

Tamara Mardueno
VP
marketing@allamericankoishow.com
7252338499

來源: All American Koi Show

相關文件:
AAKS event map.jpg
AllAmericanKoiShow'26.jpeg



