自主戰鬥機的未來即將登陸羅馬

聖地亞哥, 2025年11月4日 - (亞太商訊) - 作為全球無人航空系統領域的領導者，通用原子航空系統公司（GA-ASI）欣然宣佈將參加即將舉行的第25屆國際戰鬥機大會。GA-ASI將以大會唯一的“四星級首席合作夥伴”身份亮相，彰顯其在全球範圍內對自主戰鬥機未來發展的堅定承諾。

通用原子航空系統公司（GA-ASI）正在不斷擴充其無人戰鬥機生產機群——包括 MQ-20 Avenger®、XQ-67A 離機感知站（Off-Board Sensing Station）以及 YFQ-42A 協同作戰飛機（Collaborative Combat Aircraft）——這些機型正重新定義全球自主與半自主戰鬥機的未來。GA-ASI 在自主技術研發、有人-無人協同作戰（MUM-T）以及具備成本效益的規模化快速交付方面處於行業領先地位。公司推出的 Gambit 系列模組化、可擴展無人戰鬥機願景，為美國軍方及其盟友和夥伴部隊加速打造未來空軍力量鋪平了道路。

GA-ASI 已公開承諾，將在 2025 年夏季前為美國空軍製造並試飛一架具備量產代表性的無人噴氣式戰鬥機。該公司於 8 月正式推出 YFQ-42A 協同作戰飛機，開創了戰鬥機發展的新時代。目前，該機群的飛行測試仍在持續進行，進一步鞏固了 GA-ASI 在無人航空系統（UAS）研發與交付領域的領先地位，同時嚴格遵守既定時間表，兌現其承諾。

“YFQ-42A 是一款具有革命性意義的飛機，目前該機型已經投入生產並在空中飛行，”GA-ASI 總裁大衛·R·亞歷山大（David R. Alexander）表示。“這不是‘拭目以待’的時刻——我們正在飛行，我們正在交付，我們正在推進未來戰鬥航空的發展，正如我們三十多年來一直所做的那樣。”

自 1992 年以來，GA-ASI 已向美國軍方及國際合作夥伴交付超過 1,300 架作戰飛機，並將在 2025 年突破累計 900 萬飛行小時的紀錄。該公司的 Predator®、Reaper®、Gray Eagle®、SkyGuardian® 和 SeaGuardian® 飛機繼續在中空長航時無人機（MALE UAS）領域樹立性能標準。

GA-ASI 的 MQ-20 Avenger 是一款由公司自主出資研發的無人噴氣式戰鬥機，於 2009 年首飛，目前仍作為先進自主技術整合與演示的試驗平台使用。該機融合並試飛來自美國政府、領先行業供應商以及 GA-ASI 自主研發團隊的最新尖端軟件，且往往由公司自行承擔費用。

在將於 11 月 4 日至 6 日在羅馬舉行的國際戰鬥機大會（International Fighter Conference）上，GA-ASI 計劃讓與會者親眼目睹未來航空的風貌——屆時將在展會場館內展示 YFQ-42A 協同作戰飛機的實物比例模型，並發佈其他最新消息。

