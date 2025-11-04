每四天一次的騙局遭遇：墨西哥的經濟代價



荷蘭海牙, 2025年11月4日 - (亞太商訊) - 一項針對1,000名墨西哥成年人的研究顯示，超過四分之三的人曾遭遇過詐騙；平均每四天就會遇到一次騙局，折合為墨西哥每人每年平均約86次的詐騙接觸。 此外，近五分之三（約60%）的墨西哥成年人稱在過去一年中遭遇過詐騙，而每位受害者平均被詐騙1.8次。 廣泛的經濟損失 購物詐騙（55%）、投資詐騙（48%）和意外資金詐騙（47%）是墨西哥最常見的三種詐騙類型。一些受害者的錢透過電子郵件被盜，另一些則收到了綁架威脅。此外，超過三分之一的墨西哥成年人表示在過去一年中因詐騙而遭受金錢損失。電匯或銀行轉帳（55%）以及借記卡支付（21%）是詐騙者最常使用的收款方式。在曾經遭遇過詐騙的人中，三分之二向支付服務機構報告了詐騙事件，但其中有一半人未能追回任何損失的資金。 舉報信心不足 在墨西哥，詐騙事件發生頻繁，有12%的墨西哥成年人每週會多次遭遇詐騙。在過去的12個月中，超過一半曾遇到詐騙的人至少舉報過一次。然而，在舉報過詐騙的人中，37%表示未見任何處理行動，另有15%不確定結果如何。對於從未舉報過詐騙的人而言，一半表示未舉報的原因是“不知道該向誰舉報”，而超過三分之一的人認為“舉報也不會有結果”或“不會採取任何行動”。 導致警覺性提高 97%的墨西哥成年人表示，他們會採取至少一種措施來判斷某個優惠或提議是真是假、是否為詐騙。最常見的做法是“在其他網站上搜尋相關評論”（36%），這一行為被認為是在防範詐騙方面最有效的手段之一。 要求問責的呼聲不斷上升 三分之一的墨西哥成年人認為，應對詐騙者實施的首要懲罰是“全額賠償受害者損失”；然而，19%的人主張更嚴厲的懲罰，如判處6年至10年或更長的監禁。詐騙在墨西哥依然造成嚴重影響，不僅帶來經濟損失，也造成心理壓力，並引發公眾對加強保護措施和加重懲處的強烈呼籲。 “這些調查結果既揭示了問題的嚴重程度，也體現了墨西哥人民的堅韌。儘管幾乎每隔幾天就會遭遇詐騙，大多數成年人仍積極採取措施核實資訊、保護自身安全。現在是組織、監管機構和企業以具體行動回應這種警覺的時候，讓墨西哥成為一個更安全的網絡環境。” ——GASA墨西哥分會主任 西西·德拉·佩尼亞（Sissi de la Peña） 閱讀報告並參加我們的網絡研討會： 完整報告

11月5日網絡研討會

閱讀完整新聞稿，了解研究方法與附錄說明 聯絡資訊

Metje van der Meer

Marketing Director

metje.vandermeer@gasa.org 來源: Global Anti-Scam Alliance



