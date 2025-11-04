太平洋大道資本合夥公司附屬機構完成對FLSmidth & Co. A/S旗下FLSmidth Cement的收購



洛杉磯, 2025年11月4日 - (亞太商訊) - 專注於企業剝離及其他中端市場複雜交易的全球領先私募股權公司——太平洋大道資本合夥公司（Pacific Avenue Capital Partners，簡稱“Pacific Avenue”）今日宣布，已完成對FLSmidth & Co. A/S（哥本哈根證券交易所代碼：CPH:FLS，簡稱“FLSmidth”）旗下FLSmidth Cement A/S（簡稱“FLSmidth Cement”或“公司”）的收購。交易完成後，FLSmidth Cement將以新名稱Fuller Technologies (簡稱“Fuller )運營，標誌著其作為一家獨立的、以技術為驅動的全球水泥行業領導者的新篇章正式開啟。Fuller是一家領先的水泥生產行業解決方案供應商，專注於為全球水泥廠提供售後零部件與服務，以及新建和替換設備。公司在北美、歐洲和亞洲均設有生產基地，其全球設備裝機量覆蓋全球約2,700家水泥廠中的1,400多家。 憑藉逾140年的行業經驗，Fuller提供涵蓋整個水泥生產流程的綜合解決方案——從原料進入工廠到最終產品出廠。公司為客戶提供廣泛的設備與軟件產品，適用於傳統及可持續水泥生產，包括破碎機、磨機、回轉窯、給料機、裝載系統、氣力輸送設備以及自動化控制系統。除生產設備外，富勒還通過龐大的售後零部件與服務組合，為長期客戶提供設備全生命週期支援。 在太平洋大道資本合夥公司（Pacific Avenue）的支持下，Fuller將專注於強化其“值得信賴的合作夥伴”形象，通過深化客戶關係並更緊密地契合客戶不斷變化的需求，進一步提升市場地位。公司將推動一系列戰略性增長計劃，覆蓋資本設備及服務交付兩大領域，服務對象不僅包括水泥生產行業，也延伸至相關配套產業。憑藉其技術專長、創新產品與服務，Fuller 將持續為全球客戶創造價值，推動可持續增長與長期發展。 “我們很榮幸地歡迎富勒科技（Fuller Technologies）加入我們的投資組合。本次交易凸顯了太平洋大道資本合夥公司在執行複雜的跨境企業剝離交易，以及支援全球企業實現可持續長期增長方面的專業能力。我們以成為賣方在實現平穩過渡及為其業務獨立發展奠定堅實基礎時的首選合作夥伴而自豪。以富勒這一全新品牌名義，公司團隊將充分發揮其深厚的歷史底蘊，擴大全球影響力，並持續向全球水泥生產企業提供創新且關鍵的解決方案。” ——太平洋大道資本合夥公司創始人兼管理合夥人 克里斯·斯茲紐瓦伊斯（Chris Sznewajs） 此外，太平洋大道資本合夥公司宣布任命丹尼斯·卡西迪（Dennis Cassidy）為 Fuller Technologies 首席執行官，任命即刻生效。卡西迪先生擁有超過三十年的行業經驗，是一位久經考驗的工業領域高管，擅長通過穩健的增長策略、卓越的營運效率以及大規模轉型舉措，重塑複雜的全球化企業。 “這是我們公司一個令人振奮的時刻。作為 Fuller Technologies, 我們在傳承輝煌歷史的同時，正以獨立行業領導者的姿態勇敢開啟新征程。在與太平洋大道資本合夥公司的合作下，我們將進一步深化客戶關係，加速創新步伐，拓展解決方案範圍。我們始終致力於提供高性能、可持續的技術，並期待與客戶攜手，共同塑造水泥行業的未來。” —— Fuller Technologies 首席執行官 丹尼斯·卡西迪（Dennis Cassidy） 摩根大通（J.P. Morgan）擔任買方併購顧問，麥克德莫特·威爾與舒爾特律師事務所（McDermott Will & Schulte）擔任買方法律顧問；摩根大通與花旗集團（Citi）提供併購融資服務；畢馬威（KPMG）則提供買方會計及稅務服務。 關於 Pacific Avenue Capital Partners Pacific Avenue Capital Partners 是一家全球私募股權公司，總部位於洛杉磯，並在法國巴黎設有辦事處。公司專注於中端市場的企業剝離及其他複雜交易。Pacific Avenue 擁有豐富的併購與營運經驗，能夠駕馭複雜交易，並通過營運改進、資本投資和加速增長來釋放價值。公司採取協作式的合作方式，與優秀的管理團隊攜手推動持久且具有戰略性的變革，同時幫助企業充分發揮其潛力。截至 2025 年 8 月 31 日（基於 2025 年第二季度估值，並按 Fund II 與配套基金募集完成後的備考數據計算），Pacific Avenue 的資產管理規模（AUM）約為 38 億美元。Pacific Avenue 團隊成員在其職業生涯中已完成超過 120 筆交易，其中包括 50 餘筆企業剝離，涵蓋多個行業。更多資訊請訪問： www.pacificavenuecapital.com 關於FLSmidth FLSmidth是一家為全球採礦業提供全流程技術與服務的供應商。公司致力於幫助客戶提升營運績效、降低營運成本並減少環境影響。其“MissionZero”可持續發展目標旨在於2030年前實現採礦業零排放。FLSmidth的營運嚴格遵循經科學驗證的減排目標（Science-Based Targets），並明確承諾提升全球採礦行業的可持續表現，同時力爭在2030年前實現自身營運的碳中和。請訪問官網：www.fls.com 聯絡資訊

Chris Baddon

Principal

cbaddon@pacificavenuecapital.com 來源: Pacific Avenue



