周大福人壽冠名贊助莫文蔚首個啟德演唱會

香港, 2025年11月3日 - (亞太商訊) - CTF Life周大福人壽宣佈冠名贊助亞洲天后莫文蔚在12月20日首次於啟德主場館舉辦的個人演唱會。這是莫文蔚闊別4年後回歸出生及成長的城市，並於全新的場館與全球樂迷見面。演唱會以「家場」為主題，突顯她與香港的緊密連繫，與周大福人壽扎根香港40年互相呼應，令是次合作別具意義。作為啟德體育園的獨家創始保險合作夥伴，周大福人壽一直積極支持香港的文化及體育活動，是次冠名贊助莫文蔚演唱會，進一步體現公司全力支持盛事經濟發展，助力香港成為「亞洲盛事之都」。

周大福人壽執行董事兼行政總裁葉文傑表示：「周大福人壽一向積極推動香港的文化及體育發展。《莫文蔚 THE BIG BIG SHOW大秀一場 香港站「家場」限定版》演唱會，是我們為40周年誌慶精挑細選的冠名贊助，更是我們首度贊助於啟德主場館舉辦的演唱會。我們希望藉著這位亞洲天后耳熟能詳的歌曲，喚起樂迷的共鳴，並吸引各地遊客來港。莫文蔚的音樂陪伴香港人成長，與周大福人壽扎根香港，提供卓越保險服務的理念不謀而合。我們希望透過這次合作，為客戶與樂迷帶來精彩體驗，實踐開創保險新價值。」

《CTF Life周大福人壽40周年呈獻：莫文蔚 THE BIG BIG SHOW大秀一場 香港站「家場」限定版》演唱會為周大福人壽40周年慶祝活動之一，更多精彩活動將陸續推出。 周大福人壽市場推廣總監關文萱為Karen送上法國殿堂級品牌的湖水綠色水晶蝴蝶，寓意Karen可以像蝴蝶一樣，在演唱會上突破自己，綻放出亞洲天后的光芒。



關於周大福人壽

周大福人壽保險有限公司（「周大福人壽」）扎根香港40年，為周大福創建有限公司（「周大福創建」）（香港股份代號：659）的全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。作為周大福企業成員，周大福人壽緊扣鄭氏家族（「周大福集團」或「集團」）生態圈的雄厚資源，致力為客戶及其摯愛於「生活、成長、健康、傳承」的人生旅程中，提供個人化的匠心規劃、終身保障及優質體驗。憑藉集團財務實力及環球投資佈局，周大福人壽矢志成為亞太區領先的保險公司，持續開創保險新價值。

