華訊完成戰略收購以強化研發能力與市場覆蓋

香港, 2025年11月3日 - (亞太商訊) - 領先電子產品生產商華訊股份有限公司（「華訊」或「集團」）（股份代號：833）欣然宣佈完成收購EME Limited（「目標公司」）51%已發行股本。此戰略舉措預計將提升集團之研發能力並助拓展其地理版圖。

於收購完成後，EME Limited及其附屬公司（「目標集團」）將成為華訊之間接非全資附屬公司，而目標集團的財務業績將併入集團的綜合財務報表。

EME Limited從事電子產品之研發、製造及銷售業務。華訊將利用其在創新與產品開發方面的顯赫紀錄提升自身技術能力，並加速開發新產品與解決方案。與此同時，EME Limited已在歐洲建立強大的市場地位，擁有廣泛的銷售網絡及客戶群，將顯著補充集團現有的銷售市場，使其更多元化。

隨著集團正按其策略性擴張計劃在馬來西亞及越南開設新生產設施，若干現有生產活動將從集團位於中國的工廠搬遷至該等新生產設施。預期EME Limited的業務營運將創造額外生產訂單及商機，可有效運用集團現有中國工廠的剩餘產能。

華訊主席兼執行董事林賢奇先生表示：「此項收購標誌著實現我們戰略增長計劃的關鍵一步。通過借助EME Limited強大的研發專長及已建立的客戶網絡，我們將提升自身的技術能力、加速創新並擴大市場版圖。我們深信，這些協同效應將強化集團在電子行業的競爭地位，並提升業務的整體穩定性及增長前景。」

華訊行政總裁兼執行董事林子泰先生補充指：「隨著EME Limited整合至集團，我們將能更好地優化生產資源配置，使製造資產的使用效率最大化，並維持所有生產設施的穩定運營。這將提升營運效率及成本效益，支持實現可持續增長，及為我們的持份者創造長期價值。」

有關華訊股份有限公司（股份代號：833）

華訊股份有限公司主要從事設計及生產多款高質量且時尚的電子產品。本公司為明晟（「MSCI」）香港微型指數成份股。有關詳情，請瀏覽網頁http://www.alltronics.com.hk/。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network