晶澳科技：毛利率持續改善 現金流築牢全場景應用護城河

香港, 2025年11月3日 - (亞太商訊) - 10月30日，晶澳科技發佈2025年三季度報告，公司前三季度實現營業收入368.09億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤-35.53億元，盈利能力雖短期承壓，但經營側呈逐步改善態勢，分季度看，毛利率、現金流等核心指標環比持續向好。2025年前三季度，公司實現電池組件出貨量51.96GW，截至2025三季度末，全球累計出貨量已超317GW，居於行業前列。

降本費控破局 毛利率持續改善

在行業週期性波動背景下，晶澳科技通過系統性的降本增效舉措，持續夯實經營品質。繼二季度毛利率改善明顯後，公司毛利率進一步優化，三季度毛利率-0.88%，實現環比增長，延續年內毛利率持續改善的趨勢。

三季報顯示，晶澳科技銷售費用同比下降15.25%，管理費用同比削減16.52%，較2024年同期進一步優化。這一成績得益於其"三極降本"——極限壓縮非生產性支出、極致優化供應鏈成本、極速提升人效比。此外，在生產端，公司施行精益管理理念，將成本核算單元細化至生產線最小單元，與數位化升級路徑形成共振。在銷售端，公司海外倉儲網路覆蓋全球主要光伏市場，通過屬地化倉儲佈局顯著降低物流成本，海外市場本地交付週期縮短，單瓦運輸成本下降，這一細節差異在10GW級出貨量下形成利潤護城河。

晶澳科技展現的不僅是短期降本增效能力，更是構築產業鏈戰略縱深的遠見。通過全價值鏈協同與精益運營，在週期底部實現毛利率持續爬坡與費用率階梯式下降，實現規模導向向品質護城河的質變，持續夯實行業頭部地位。

現金流築底 構築競爭防火牆

在資金密集屬性突出的光伏行業，經營性現金流的持續造血能力已成為企業穿越週期的關鍵指標。繼二季度實現淨流入超37億元，今年三季度晶澳科技經營性現金流淨額持續流入，實現連續四個季度改善，截至9月末經營活動產生的現金流量淨額達46.95億元。更值得關注的是，這已是該公司連續15年保持經營性現金流為正的行業紀錄。截至2025三季度末，晶澳科技貨幣資金超242億元。

行業深度調整期，一體化組件龍頭公司的現金流抗壓能力凸顯。公司憑藉一體化龍頭優勢持續彰顯供應鏈議價能力，經營性現金流在上下游賬期管理中維持淨流入。這種安全邊際允許企業以更從容姿態佈局技術迭代窗口，抵禦週期波動、支撐長期發展。晶澳科技表示，公司以穩健現金流為目標，將充分強化賬期杠杆、動態調節資本開支強度、建立訂單毛利紅線機制，持續增厚現金流安全墊。

研發引擎蓄能 驅動價值增長

當前光伏市場正從"價格驅動"轉向"價值驅動"，晶澳科技以技術創新賦能產品價值的路線與這一趨勢高度契合。在研發方面，晶澳科技推動技術持續迭代，基本保持每年0.5%的效率迭代與技術儲備。其TOPCon組件25.5%效率紀錄的實現路徑中，也印證了這一點。

依託雄厚研發實力，晶澳科技在多項核心技術領域實現關鍵突破，成為行業專利轉化的典範。技術進步本質上是另一種成本控制，晶澳已通過產品迭代實現隱性降本。公司的TOPCon技術通過正面低摻雜硼擴、背面局部poly及先進印刷等創新，充分激發TOPCon電池高開壓潛力，將TOPCon組件轉換效率提升至25.5%、功率提升至700W+，持續保持領跑地位；BC平臺方面，作為行業內最早提出細柵互聯概念並佈局專利的企業，晶澳推出"晶弦"細柵互聯技術，可使組件功率提升超10W、效率突破25%，實現平臺迭代升級。

面向未來，公司亦積極佈局前沿技術，自主研發的商用大尺寸鈣鈦礦/晶矽兩端疊層太陽電池光電轉換效率突破31.27%，同時全新佈局的鈉電工商業儲能產品，具備-30～60℃寬溫域與強低溫性能，功率密度較傳統鋰電工商儲產品提升28%。

全場景解決方案突圍 全球項目多點開花

技術創新最終是要提升產業價值，晶澳科技正將專利成果轉化為全場景多元化解決方案。針對沙戈荒地區推出"漠藍"組件，具備自清潔、耐候耐磨、高載荷、抗高溫四大優勢；新一代旗艦組件DeepBlue 5.0已在揚州智能製造基地下線，主流版型功率達650W；BlueGalaxy 4.0儲能系統接入AI模型並本地化部署，開啟大容量儲能經濟性新時代。

強勁的市場滲透力，正是晶澳技術與產品競爭力的直接體現。其以全球化視野佈局業務，在亞洲、非洲、歐洲、北美洲均落地重要項目。國際上，與阿聯酋馬斯達爾合作供應1GW DeepBlue 4.0 Pro組件，助力尚比亞凱布韋100MW光伏項目並網，為南非220MW項目供應近42萬塊組件，並完成南非216MW項目本土組件首批交付。國內則實現多場景突破，晶澳科技組件成功運抵川西高原雅礱江流域100萬千瓦光伏項目現場，支撐全球最大可再生能源基地建設；與東臺高新區攜手打造國家級零碳園區標杆；在蘇州交付"晶澳光墅"全球首個高端家庭能源項目。

在行業發展的關鍵時期，向來以踏實穩健形象立足的晶澳科技，仍展現出穩健的市場地位。2025年前三季度，公司電池組件出貨量51.96GW，依舊位於行業前列。其穩定的市場份額，印證了其扎實的客戶基礎與卓越的抗週期能力，同時也有助於公司在行業回暖時能快速回應，為未來業績增長提供有力保障。

今年下半年以來，一系列"反內卷"政策持續發力並步入加速落地階段，逐步構建起產能治理與價格規範的雙重防線。在行業週期底部運行中，晶澳科技集約費控、成本控制、資金和市場優勢依然存在，這些都會在未來轉化為業績增長的動力。未來，隨著政策持續深化，光伏產業鏈將逐步告別低價惡性競爭，進入技術升級和規範競爭的高質量發展新階段，這也為晶澳等企業實現盈利轉正目標奠定有利的行業環境。​

