富衛集團新業務表現強勁

香港, 2025年11月3日 - (亞太商訊) - 富衛集團有限公司（「富衛集團」或「富衛」）今天公布截至2025年9月30日首九個月的強勁新業務表現[1]。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示：「我們欣然公布強勁的新業務表現，主要受惠於集團於亞洲10個市場中多數地區的有機增長。新業務合約服務邊際的增長，是為股東創造價值的絕佳指標，這將持續強化我們的合約服務邊際結餘，帶動長遠收益。」

黃清風補充：「9月份，我們把握了債務市場再融資良機，並運用7月首次公開招股所得款項降低整體債務，大幅降低融資成本並降低槓桿。這不僅為股東帶來價值，更代表富衛具備充分條件繼續推動以客戶為先的增長策略與重點風險管理工作。」

本地及訪港客戶的強勁需求持續推動香港特別行政區及澳門特別行政區的新業務強勁增長。

新興市場分部的新增業務銷售額錄得強勁雙位數增長，反映新加坡、馬來西亞、菲律賓及集團在印尼的合資企業印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）的增長動力。

在日本，新增業務銷售額的增長反映了個人保障業務的穩健表現以及富衛近期進軍退休與儲蓄市場。

低利率環境持續影響泰國和柬埔寨的新業務表現。

關於富衛集團

富衛集團（香港聯合交易所上市代號：1828）為泛亞洲人壽及健康保險公司，服務約3,400萬名客戶，業務遍及亞洲十個市場，包括印尼人民銀行人壽保險（BRI Life）。富衛秉持以客為先的方針及科技賦能的模式，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。自2013年成立以來，富衛於部分全球發展最迅速的保險市場營運業務，專注為大眾創造保險新體驗。富衛集團在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號為1828。

如欲了解更多資訊，請瀏覽www.fwd.com

[1] 所有業績數據均截至 2025年9月30日首九個月並與2024年同期比較。除非另有說明，增長率按固定匯率計算。

[2] 按截至2025年6月30日的預計基準計算。

