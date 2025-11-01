秋季兩大燈展及環保博覽吸引約62,000名買家參觀



秋燈展、戶外及科技照明博覽和國際環保博覽圓滿結束，共吸引來自141國家及地區約62,000名的業內買家親臨參觀採購

焦點展區「互聯照明館」網羅約70個環球頂尖品牌；秋燈展有人工智能照明展商即場與泰國買家簽署高達800萬人民幣的訂單，訂單金額為去年總訂單的兩倍

61%燈飾業受訪者預期未來一至兩年整體銷售額會有增長；受訪者認為人工智能（57%）、智慧城市發展（40%）及技術開發（36%）會成為三大照明行業增長的推動力

國際環保博覽助企業拓闊國際貿易網絡，捕捉海外綠色商機，當中來自澳洲、日本、韓國、馬來西亞及美國的買家升幅理想

有中國內地環保企業表示國際環保博覽是內地綠色企業的「出海」平台，捕捉中東及東南亞等地的商機，預計全年海外營收增幅能超過200% 香港, 2025年11月1日 - (亞太商訊) - 2025年10月31日，由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第27屆香港國際秋季燈飾展（秋燈展）、第10屆香港國際戶外及科技照明博覽，以及由香港貿發局、法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦，並由香港特別行政區政府環境及生態局協辦的第20屆國際環保博覽圓滿結束，三展合共吸引來自141個國家及地區約62,000名買家入場參觀採購。 香港貿發局副總裁古靜敏表示：「今年秋燈展和戶外及科技照明博覽吸引各國頂尖品牌，展示大量創新及智能照明產品和解決方案，國際環保博覽亦首次帶來由環境運動委員會組織22家本地綠色初創組成的新展館，以及由『一帶一路』國際科學組織聯盟 (ANSO)及11家內地企業組成的ANSO 環境科技產業聯盟展館，匯聚多元綠色科技。三展合共吸引了約62,000名買家親臨參觀，香港以外的買家主要來自中國內地、台灣、印度、韓國、美國，以及東盟國家包括馬來西亞、菲律賓及泰國等 ，足證三展作為全球照明產品及環保業界樞紐的吸引力，發揮香港國際商貿中心及出海平台優勢。」 燈展調查：受訪者對未來兩年整體銷售感樂觀 在秋燈展和戶外及科技照明博覽舉行期間，大會委託獨立調查機構訪問逾730名展商及買家。調查結果顯示，業界對前景保持樂觀，有61%受訪者預期未來12至24個月整體銷售額會有增長，而37%受訪者則預期整體銷售額會持平 。目標銷售市場中，他們主要看好東盟國家（71%）、印度（70%）及中東（70%）。 產品趨勢方面，受訪者認為人工智能（57%）、智慧城市發展（40%）及技術開發（36%）會成為三大行業增長的推動力；74%的受訪者認為在未來兩年內，智能照明的市場發展潛力將為理想及非常理想；受訪者認為智能照明在家居自動與智能照明控制系統（39%）方面最具發展潛力，其次是節能照明控制方案 （38%）及無線照明控制系統（29% ）。 挑戰方面，受訪者認為今年經營上最大三個挑戰分別為環球經濟波動（65%）、通貨膨脹導致成本上升（42%）及保護主義貿易政策，如出口管制、關稅、制裁（35%）。面對美國關稅，54%受訪者認為對公司採購及銷售策略沒有或產生輕微影響，認為有重大影響則有16%。 燈展聚焦創新智能產品 國際品牌發佈最新產品及創建不同體驗 兩大燈展以「創意設計 智照未來」為題，齊集各國頂尖品牌，帶來創新照明產品與方案。秋燈展焦點展區「互聯照明館」載譽歸來，網羅約70個頂尖品牌，展示智能照明及物聯網應用方案。來自荷蘭的Signify更於展會中首次於亞洲發佈最新產品，帶來飛利浦 VitaUp 維他命模組，提供低強度的 UVB 曝光，為用家帶來健康自然的維他命D。Signify的 LED架構設計師Raimond Dumoulin表示公司已與超過100位、來自美國、埃及、韓國、日本、印度、荷蘭、芬蘭、挪威和中國內地的潛在買家建立聯絡。根據潛在買家對此次發佈的新產品及其他產品的強烈興趣，期望展會會帶來總值100-200萬歐元的訂單。 而專注於智能照明控制的芬蘭展商、Casambi Technologies Oy則在展會期間創建了多種場景，例如咖啡館、演講及表演等燈光模式，為買家提供一個全方位沉浸式的體驗，展示無縫模式切換及智能直觀的操作。Casambi亞太區策略及市場營銷主管何宏樣表示：「這是我們首次參加香港國際秋季燈飾展，也是我們在亞太地區展會的首次亮相。亞太地區是我們的新興市場，這次展會對於我們的市場擴展計劃非常有效。 在展會的首半天，我們已與超過 100 位潛在客戶交流，並參加了10 場商貿配對會議，還通過 Scan2Match安排了其他會議，接觸到來自新加坡、澳洲、印度、加拿大及丹麥等地區的潛在客戶。」 另外，結合人工智能的照明系統亦受買家注目。中國內地的榜威電子科技是一家個人無線智能照明領域的創新企業，今次展出透過AI技術，用戶僅需表達意圖便能自動理解並生成契合場景的理想光效的系統。該公司市場經理耿月明表示，展覽首兩天已經吸引了來自美國、韓國、日本及東南亞等國家及地區近50名潛在買家，更與一名來自泰國的買家即場簽署達800萬人民幣的訂單，訂單金額為去年總訂單的兩倍。 同期舉行的戶外及科技照明博覽則展示各種戶外、商業和工業照明產品和技術，助力推動智慧城市的發展。去年新增的「智慧燈桿及解決方案」展區載譽歸來，當中，來自中國內地的寧波菲瑞克斯照明電器有限公司，一直以來透過博覽物色新市場買家。公司總經理毛延輝表示：「我們接觸到不少世界各地的新買家，包括非洲、歐洲、中東、南美洲和東南亞，有兩至三位來自阿根廷和波蘭的新買家表示有意購買我們的智慧路燈。我們預計此次展會所帶來的總訂單金額約為200-300萬美元。」 來自阿聯酋的 Trient Trading 連續第五年參觀兩大燈展，該公司銷售及產品專員Hasan Khan表示：「我正在負責兩個大型項目，包括一個大型物流集團的新辦公樓建設項目以及一個酒店式公寓項目。我計劃在展會上採購的戶外照明、建築照明和裝飾照明產品，用於新辦公樓的建設；以及立面照明產品，用於酒店式公寓項目，訂單金額合共160萬美元。」 國際環保博覽迎第20屆 全力推動淨零排放 今屆博覽以「綠色科技 引領零碳未來」為主題，聚焦展示循環經濟及廢物處理、綠色及智慧出行、以及ESG相關服務三大領域最新成果，為綠色產業提供寶貴的交流機會。作為ESG及可持續發展方案的領先商貿平台，國際環保博覽繼續獲全球多地政府、行業協會及企業支持。大會亦與環境及生態局合作，廣邀中國內地、東盟及「一帶一路」國家政府的服務供應商，親臨博覽採購環保科技及產品。 有中國內地環保企業認為國際環保博覽是內地綠色企業的「出海」平台，捕捉中東及東南亞等地的商機。盈峰環境執行副總裁符驅表示：「透過博覽我們成功接觸了超過 35 個不同地方的政府代表，包括香港、阿聯酋、哈薩克斯坦、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等。當中阿聯酋氣候變化與環境部代表對我們的電動垃圾轉運處理車輛及道路清掃與清洗車輛感興趣，稍後我們將赴阿聯酋訪問繼續洽談此潛在合作機會。透過本次展會，我們期望全年海外營收增幅能超過200%。」 本地初創表示透過博覽展示綠色創科成果。香港科技園公司綠色科技高級經理許曉傑提及：「博覽吸引了香港投資者和物業管理企業參觀，也有來自馬來西亞、越南和新加坡等『一帶一路』和東南亞地區的買家與我們洽談。我們旗下的10家綠色科技初創中，有6家成功即場找到潛在買家，預計訂單總額達1,500萬港元。」 參與了博覽20年的本地展商正昌科技有限公司的可持續發展主任梁浩恩表示：「博覽首兩天，我們已接觸到來自馬來西亞、泰國、日本、韓國、沙特阿拉伯及歐洲的潛在買家，他們對適用於酒店和住宅的廚餘處理系統和鋰電池專用滅火器均感興趣。此外，約10個東盟商業夥伴透過『商對易』成功配對，並安排在展會期間會面。預計是次參展將為公司貢獻約20%的年度營業額。」 博覽吸引不少海外買家積極採購，匈牙利Oxyma Systems Kft.業務發展總監Endre Bal指出：「我是匈牙利一家氫能協會的商務顧問。在博覽中，我與一間中國內地展商建立了聯繫，並看到與這公司在氫能儲存與生產方面有很大的合作潛力，預計合作金額為300-500萬美元。」 三展攜手締造跨行業商機 香港國際秋季燈飾展和香港國際戶外及科技照明博覽由香港貿發局主辦，組成全球矚目的燈飾盛會，兩展匯聚約3,000家參展商，分別吸引約41,000及超過10,000名買家參觀採購。國際環保博覽則由香港貿發局與法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦，並由香港特別行政區政府環境及生態局協辦，共有約340家參展商，逾11,000名買家參觀採購。 以上三項展覽均以「展覽+」（ EXHIBITION+） 線上線下融合模式舉行，展商及買家可透過「商對易」（Click2Match）智能配對平台進行線上洽商，三展網上展期舉行至11月7日。 展覽網頁 香港國際秋季燈飾展：hklightingfairae.hktdc.com/tc

香港國際戶外及科技照明博覽：hkotlexpo.hktdc.com/tc

國際環保博覽：www.ecoexpoasia.com 更多展商及買家意見 香港國際秋季燈飾展：https://www.hktdc.com/event/hklightingfairae/tc/success-stories

香港國際戶外及科技照明博覽：https://www.hktdc.com/event/hkotlexpo/tc/success-stories

國際環保博覽：https://www.hktdc.com/event/ecoexpoasia/tc/success-stories 圖片下載：https://bit.ly/3Lf8DXQ 第27屆香港國際秋季燈飾展、第10屆香港國際戶外及科技照明博覽，以及第20屆國際環保博覽圓滿結束。三項展覽合共吸引來自141個國家及地區共約62,000名的買家入場參觀採購。 秋燈展焦點展區「互聯照明館」載譽歸來，網羅約70個頂尖品牌，展示智能照明及物聯網應用方案，當中Signify在展會上首度發佈新產品 - 飛利浦 VitaUp維他命模組 。 佛山照明設有體驗區，展示銀髮市場相關的照明產品。 「名燈薈萃廊」集合約540個知名品牌的創新燈具及照明技術。 戶外及科技照明博覽去年新增的「智慧燈桿及解決方案」展區今年載譽重來，展示各種有助規劃智慧城市，以及優化能源效益的創新方案。 兩大燈展期間舉辦多場研討會及論壇，其中知名照明設計大師關永權(Tino Kwan)主持以「光的語言：從藝術設計到生活體驗」為題的「大師班」講座 ，分享透過燈光提升日常生活的藝術設計原則，及燈光對情緒、功能和空間特徵的影響。 香港旅遊發展局於展會期間安排維多利亞港晚間航遊，提升會展旅客的商旅體驗。 國際環保博覽共吸引來自13個國家及地區約340家展商，逾11,000買家參觀採購。 環境及生態局等11個政府單位組成的展區，展示多項最新環保政策及措施。 「環保企業"走出去" 經驗交流會」有多位一帶一路國家政府官員及半官方機構代表出席，並分享開拓當地市場策略，助環保企業拓闊國際網絡。 香港特區政府環境及生態局局長謝展寰於公眾日出席《遇見美麗中國》第二輯專題片首映儀式，與學生對話，現場反應熱烈。 今日為國際環保博覽為公眾日，入場市民參與不同工作坊及綠色市集。

傳媒查詢 如有垂詢，請聯絡香港貿發局傳訊及公共事務部： 蘇顯博 電話：(852) 2584 4049 電郵：stanley.hp.so@hktdc.org 劉茸 電話：(852) 2584 4472 電郵：clayton.y.lauw@hktdc.org 香港貿發局新聞中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港貿易發展局簡介 香港貿易發展局(香港貿發局)是於1966年成立的法定機構，負責促進、協助和發展香港貿易。香港貿發局在世界各地設有超過50個辦事處，其中13個設於中國內地，致力推廣本港作為雙向環球投資及商業樞紐。 香港貿發局通過舉辦國際展覽會、會議及商貿考察團，為企業(尤其是中小企業)開拓內地和環球市場的機遇。香港貿發局亦通過研究報告和數碼資訊平台，提供最新的市場分析和產品資訊。有關香港貿發局的其他資訊，請瀏覽www.hktdc.com/aboutus/tc。 法蘭克福展覽集團簡介 法蘭克福展覽集團是全球最大的擁有自主展覽場地的展會主辦機構之一，其業務覆蓋展覽會、會議及活動，在全球29個地區聘用約2,160名員工，業務版圖遍及世界各地。2022年營業額約4.54億歐元，集團與眾多行業領域建立了豐富的全球商貿網絡並保持緊密聯繫，在展覽活動、場地和服務業務領域，高效滿足客戶的商業利益和全方位需求。法蘭克福展覽集團核心優勢在於遍布世界各地龐大、緊密的國際行銷網絡，覆蓋全球約180個國家。多元化的服務呈現在活動現場及網絡平台的各個環節，確保遍布世界各地的客戶在策劃、組織及進行活動時，能持續享受到高品質及靈活性。我們正在通過新的商業模式積極拓展數字化服務範疇，可提供的服務類型包括租用展覽場地、展會搭建、市場推廣、人力安排以及餐飲供應。作為核心戰略體系之一，集團積極實踐可持續化經營理念，在生態、經濟利益、社會責任和多樣性之間達成有益的平衡。有關集團可持續發展進一步資料，請瀏覽網頁：www.messefrankfurt.com/sustainability。集團總部位於德國法蘭克福市，由該市和黑森州政府分別控股60%和40%。有關公司進一步資料，請瀏覽網頁：www.messefrankfurt.com.hk。



話題 Press release summary



部門 展会, 电子产品, ASEAN, Trade Finance, Startups, SMEs

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

