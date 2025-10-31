埃及沙姆沙伊赫, 2025年11月1日 - (亞太商訊) - Energy Enhancement System, LLC ("EES") 在其持續捍衛真相、創新與誠信、抵禦來自Jason Shurka及The Light System, Inc.（TLS）的毫無根據的攻擊的行動中，又一次取得了決定性勝利。

美國紐約東區聯邦地區法院正式批准EES推進其全面駁回動議，這強烈表明法院認可EES在法律與事實層面的堅實立場。多個司法轄區的法官現已將Shurka的訴狀形容為“毫無根據” 和“徒勞無益”，並多次將案件發回EES最初提起訴訟的法院——而EES在那些法院中持續獲勝。

真相勝於欺騙

這一最新裁決是在幾個月的廣泛訴訟往來之後作出的，這些文件揭露了EES所稱的一場協調一致的誤導宣傳與品牌混淆行動。

法院記錄顯示，Shurka曾在短暫的時間內參與過EES有限的市場推廣活動，但隨後發起了一個競爭性項目，虛假暗示其產品與原始EESystem技術相同或源自該技術。

EES在內華達州與紐約州的訴訟詳細說明了Shurka及TLS如何虛假陳述其合作關係、濫用EES的知識產權，並利用公眾影像與研究成果來宣傳他們的仿製產品。這些起訴引用了《蘭哈姆法》（Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125）及《內華達州欺騙性貿易行為法》（Nevada Deceptive Trade Practices Act）等多項法律條款。

“這不是關於競爭的問題，而是關於保護幾十年來誠實工作與創新成果的問題。”

——EESystem創始人兼發明人 榮譽博士 桑德拉·羅斯·邁克爾（Hon. Dr. Sandra Rose Michael, DNM, DCSJ）表示。

“我早在1978年就開始研發這項技術——遠在這些人出現之前。我們將繼續守護我們的誠信傳承，確保真相而非謊言引導我們的社群。”

法院的裁定授權EESystem維持其立場並推進全面駁回動議——這清晰地再次確認了真實與誠信終將勝出。

“每一次有利於我們的判決，都在強化我們的證據，也讓全球各中心更加團結一致。”

——EESystem發言人、桑德拉·羅斯·邁克爾博士之女 梅拉·貝托拉奇尼（Mela Bertolacini）補充道。

真正創新的傳承

近五十年來，榮譽博士 桑德拉·羅斯·邁克爾（DNM, DCSJ）一直領導著能量增強系統（Energy Enhancement System, EESystem）的研發——這項技術探索標量場與光子能量環境如何與人體系統相互作用。

能量增強系統在全球擁有數百個公共中心，以其研究、工程精度與教育推廣的獨特融合而聞名。

總部位於內華達州的能量增強系統有限公司持續推動新興能量科學領域的研究與設計，營造促進放鬆、一致性與科學好奇心的環境。自1978年以來，邁克爾博士的工作始終強調以誠信推動創新，並追求在科學與意識交匯處的更深理解。

關於能量增強系統（EESystem）

由榮譽博士 桑德拉·羅斯·邁克爾（DNM, DCSJ）創立的能量增強系統有限公司（Energy Enhancement System, LLC）是一家總部位於內華達州的研究與科技公司，致力於負責任地探索標量場與光子能量現象。公司的使命是促進透明、教育以及與全球科學家、從業者及社區中心合作開展基於一致性的環境研究。

為確保公開透明並便於公眾核實，案件詳情可通過官方法院檔案查詢：Energy Enhancement System, LLC v. Shurka et al., 案件編號 A-25-910216-B（內華達州克拉克縣地區法院）；2:2025cv00633（美國內華達州聯邦地區法院）；1:25-cv-00218 / 1:25-cv-20981（美國佛羅里達州南區聯邦地區法院）；2:25-cv-01234（美國紐約東區聯邦地區法院）。

