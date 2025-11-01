中集集團公佈2025年前三季度業績



業績亮點 01. 前三季度營收超千億元：前三季度實現營業收入人民幣1,170.61億元，歸母淨利潤人民幣15.66億元，扣非歸母淨利潤14.55億元。

02. 現金流大幅改善：經營活動產生的現金流量淨額同比大幅改善510.19%至98.27億元。

03. 積極回購增強投資者信心：今年相繼推出不超過5億港元的H股回購，以及3-5億人民幣（含）的A股股份回購計畫。截至10月30日，已累計回購H股金額約1.9億港幣，共約2,579萬H股；回購A股金額約1.03億元人民幣，共約1,245萬A股。

04. 海洋工程業務經營效益同比增長：得益於交付效率及精益管理的持續提升，經營效益實現同比增長，達成高品質發展的目標。第三季度內交付P83船體，亦是本集團海洋工程業務交付的第四條FPSO。

05. 能化板塊保持穩健增長：中集安瑞科累計在手訂單約人民幣307.63億元，同比增長10.9%，其中造船訂單排產至2028年。清潔能源分部受益于水上清潔能源利潤釋放、焦爐氣制氫制LNG項目增量盈利貢獻及海外高端低溫罐箱穩定出口，分部利潤同比大幅增長。

06. 集裝箱製造業務產銷量保持在較好水準：全球商品貿易增速保持韌性，集裝箱貿易量增速高於年初預期，疊加紅海繞行、港口擁堵、航運環保要求等因素，集裝箱製造產銷量保持較好水準。公司乾貨集裝箱累計銷量180.18萬TEU，冷藏箱累計銷量同比增長64.35%至15.35萬TEU。 香港, 2025年10月31日 - (亞太商訊) - 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（簡稱"中集集團"或"集團"，股份代號：000039.SZ/02039.HK）欣然公佈截至2025年9月30日止9個月（"期內"）之未經審核之前三季度業績。 2025年前三季度，儘管面臨全球貿易環境的不確定性，中集集團持續推進業務結構優化與運營效率提升，保持整體經營穩健。期內，集團實現營業收入人民幣1,170.61億元，歸母淨利潤為人民幣15.66億元；現金流大幅改善，經營活動產生的現金流量淨額大幅增長510.19%至98.27億元。 集裝箱製造業務方面， 2025年前三季度，儘管受美國關稅擾動、地緣政治局勢緊張等因素影響，全球商品貿易增速仍保持韌性。根據行業權威分析機構克拉克森（CLARKSONS）2025年9月的預測，2025年全球集裝箱貿易量將同比增長3.0%，高於年初預期。同時紅海繞行、港口擁堵、航運環保要求等因素降低了集運效率，使集裝箱需求維持穩定。期內，集團乾貨集裝箱累計銷量180.18萬TEU（上年同期：248.63萬TEU），保持在較好水準；同時，受南美水果出口驅動，冷箱需求顯著增長，冷藏箱累計銷量15.35萬TEU（上年同期：9.34萬TEU），同比增長64.35%。 道路運輸車輛業務方面，中集車輛在全球銷售各類車輛合計101,583台，同比增長7.21%，實現營業收入人民幣150.12億元，第三季度環比持續保持復蘇態勢。半掛車業務方面，國內市場以"唯有星鏈"戰略為指引，提升訂單交付效率與強化集采保供能力，前三季度國內半掛車業務營業收入同比提升16.3%，毛利率提升2.6個百分點。海外市場在關稅擾動下仍保持戰略定力，全球南方半掛車業務營收同比增長15.79%，銷量同比增長21.39%。上裝業務（含EV·DTB）整體實現營收人民幣23.33億元，同比穩健增長，並持續發力新能源產品。純電動頭掛列車業務已完成EV-RT2.0從產品研發到運營、交付和行銷體系構建，並實現純電動頭掛渣土車、純電動頭掛攪拌車兩個車型樣品原型驗證。 空港與物流裝備、消防及救援設備業務營業收入和利潤呈現快速增長趨勢。空港業務得益於前期優質訂單釋放結轉；物流裝備業務竣工交付國內化工行業規模超大、技術領先的智慧立體倉庫石化煉化一體化專案（一期）配套自動化立體倉庫。消防與救援設備業務緊跟"一帶一路"政策，推動國內消防子公司積極拓展海外市場，並承接多個國家級、省部級專項研究，佈局智慧消防與無人消防車領域。 物流服務業務方面，中集世聯達在關稅不確定性及低運價背景下，通過強化應收賬款管理、優化資金周轉及收縮低效業務，實現經營業績穩健運營及現金流同比大幅改善。報告期內，公司正式啟動"二次創業"戰略升級，設立海運、行業物流與港口物流三大BG，並加快中東、非洲網點拓展與海外資訊系統建設，培育新的利潤增長點。在中國國際貨運代理協會最新發佈的"貨代物流企業綜合榜"中，中集世聯達再次躋身前四，行業地位持續鞏固。 能源、化工及液態食品裝備方面，主要經營主體中集安瑞科收入實現整體平穩增長，同比增長7.7%至人民幣193.48億元，歸母淨利潤同比增長12.9%至人民幣7.67億元。截至2025年9月底中集安瑞科整體在手訂單約人民幣307.63億元，同比增長10.9%，其中造船訂單已排產至2028年；前三季度累計新簽訂單人民幣196.41億元，同比基本持平。具體來看，受益于水上清潔能源利潤釋放、焦爐氣制氫制LNG項目增量盈利貢獻以及海外高端低溫罐箱穩定出口，清潔能源分部2025年前三季度收入同比大幅增長19.4%至人民幣150.37億元；化工環境業務前三季度收入同比下滑，但前期投入的醫療相關業務經營仍持續向好；液態食品分部受宏觀不確定性影響，工程進度有所影響，前三季度收入有所下滑，將持續關注國內市場，對海外業務降本增效，加快專案進度。 海洋工程業務方面，得益於交付效率及精益管理的持續提升，經營效益實現同比增長。項目建造及交付方面，7月龍口碼頭建造的7000車位汽車運輸船"CADWELL"號離港交付；8月煙臺碼頭舉行 P83 船體交付儀式，該專案是集團海洋工程業務交付的第四條FPSO；9月Scarabeo 5 LNG FPU離港交付駛往剛果（CONGO）海域作業。海工資產運營管理業務方面，集團已上租海工資產報告期內正常執行租約合同，為客戶提供優質服務，同時結合市場變化，持續推動資產處置業務。期內，第六代半潛鑽井平臺"仙境煙臺"簽署5口井租約，為營收增長注入動力；第七代超深水半潛鑽井平臺"藍鯨一號"進入裝備整備階段，籌備履約新簽租約。同時，通過精細化管理與流程優化，降低運營成本，有效拓寬盈利空間。 集團管理層表示："2025年以來，全球經貿環境複雜多變，中集集團堅持全球化佈局與科技創新，推動各業務穩健發展。未來，集團將持續把握新質生產力與綠色轉型機遇，夯實全球運營基礎，推動高品質可持續發展，擁抱能源的製造業時代。" 關於中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 中集集團是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供應商，產業集群主要涵蓋物流領域及能源行業領域，龍頭市場地位持續鞏固。在物流領域，本集團仍然堅持以集裝箱製造業務為核心，孵化出道路運輸車輛業務、空港與物流裝備/消防與救援設備業務，輔之以物流服務業務及迴圈載具業務提供物流專業領域的產品及服務；在能源行業領域，本集團主要從能源/化工/液態食品裝備業務、海洋工程業務方面開展；同時，本集團也在不斷開發新興產業並擁有服務本集團自身的金融及資產管理業務。作為一家為全球市場服務的多元化跨國產業集團，中集在亞洲、北美、歐洲、澳洲等地區擁有300余家成員企業，共擁有4家上市公司，客戶和銷售網路分佈在全球100多個國家和地區。2024年，本集團業績實現營業收入人民幣1,776.64億元，毛利率保持在12.52%，淨利潤為人民幣41.95億元。2025年，本集團位列2025《財富》中國500強榜單第154名。如欲獲得更多資訊，請流覽https://www.cimc.com/。



