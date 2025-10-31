TruMerit 公司彼得·普雷佐西當選為聯合國諮商地位非政府組織會議主席

紐約, 2025年10月31日 - (亞太商訊) - TruMerit 公司總裁兼首席執行官彼得·普雷佐西（Peter Preziosi）當選為聯合國諮商地位非政府組織會議（簡稱 CoNGO）主席。

CoNGO 是一個成立於 1948 年的國際非政府組織，其與聯合國的關係基於聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）授予的“全面諮商地位”（General Consultative Status）。該組織目前擁有來自世界各地的 525 個會員組織以及 106 個準會員。

普雷佐西博士（Dr. Preziosi）於本週在第 28 屆 CoNGO 大會上當選為 2025—2029 任期主席。大會在紐約舉行，同時也有來自全球各地的組織以線上方式參會。他接替了自 2017 年起擔任 CoNGO 主席、並曾在 2007 至 2011 年間任職的聯合衛理公會總會社會與公共事務委員會駐聯合國首席代表利貝拉托·C·包蒂斯塔牧師博士（Rev. Dr. Liberato C. Bautista）。

TruMerit 自 2018 年起成為 CoNGO 成員，並積極參與該組織事務，曾擔任 CoNGO 理事會秘書以及會員委員會主席。

普雷佐西博士（Dr. Preziosi）是首位擔任 CoNGO 主席的註冊護士。他是一位非營利機構高管，自 2023 年初起領導 TruMerit（前稱 CGFNS International），這是一家致力於促進全球衛生工作者倫理流動與職業發展的衛生人力資源發展組織。此前，他曾就職於世界衛生組織（WHO），協助建立該機構的技術驅動型全球學習中心——世衛學院（WHO Academy）。

前任主席包蒂斯塔牧師博士（Dr. Bautista）對普雷佐西博士的當選表示熱烈祝賀。他說：“普雷佐西博士在 TruMerit 與世衛組織的工作經驗，加上他對多邊主義的深切奉獻以及他在公民社會中的積極參與，為我們對 CoNGO 的未來帶來了信心。在這個公民社會的聲音與影響力對於塑造以人類尊嚴、人權及地球可持續性為核心的共同未來至關重要的時代，普雷佐西博士的領導力有望進一步強化 CoNGO 在聯合國體系內外，推動民主與公平參與的重要作用。”

普雷佐西表示：“長期以來，CoNGO 一直是非政府組織的重要匯聚平台，是連接公民社會與聯合國之間的橋樑，也是包容性多邊主義的堅定倡導者——這一理念遺憾地正日益受到衝擊。”

他進一步指出：“對此，我們應當堅持認為公民社會在聯合國的參與不是一種請求，而是一項原則——這一原則對確保多邊主義的合法性、有效性和倫理性至關重要，也因此對於實現可持續發展目標以及維護法治具有關鍵意義。”

關於 CoNGO（聯合國諮商地位非政府組織會議）

聯合國諮商地位非政府組織會議（Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations，簡稱 CoNGO）是一個獨立的國際會員協會，成立於 1948 年——《世界人權宣言》發表的同一年。作為具有聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）全面諮商地位的非政府組織（NGO），CoNGO 的工作涉及整個聯合國體系，包括秘書處、各專門機構、條約機構、區域委員會、研究所、峰會及世界會議。

CoNGO 全心全意支持《聯合國憲章》中所載的目標與價值觀，並積極倡導通過多邊主義來應對全球政治、環境、衛生及其他挑戰。近 30 個隸屬於 CoNGO 的實質委員會（即 NGO 委員會）在紐約、日內瓦、維也納及世界各地區運作，體現了 CoNGO 對聯合國體系使命的堅定支持。CoNGO 的成員涵蓋廣泛領域的非政府組織，這些組織不僅與聯合國保持諮商關係，也彼此合作，並與志同道合的利益相關方攜手共進。官方網站：ngocongo.org

關於 TruMerit

TruMerit 是全球領先的醫療人力發展機構。前身為 CGFNS International，該組織擁有近 50 年歷史，致力於協助護理人員與其他醫療工作者——以及負責發照與聘用的機構——在尋求在美國及其他國家執業許可時，驗證其教育背景、專業技能與實踐經驗，促進其職業流動性。作為 TruMerit，該機構的使命已擴展為建立符合全球快速變遷健康需求的人力資源能力。通過旗下的全球健康人力發展研究院（Global Health Workforce Development Institute），TruMerit 正在推動以實證為基礎的研究、思想領導與倡議，支持各項醫療人力發展方案，包括全球認可的執業標準與認證，藉此強化醫療工作者的職業發展途徑。

