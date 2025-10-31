德事商務中心於中環國際金融中心一期推出全新高端靈活混合式辦公空間

- 國際金融中心一期全層佔地20,000平方呎，設有近300個工作站

- 豪華貴賓室及精緻舒適的會員休息室，配備全方位服務咖啡吧

- 德事商務中心香港第13個據點開幕，進一步鞏固品牌於高端靈活辦公空間的領導地位

香港, 2025年10月31日 - (亚太商訊) - 亞洲高端靈活辦公空間服務商德事商務中心（The Executive Centre，簡稱TEC）欣然宣布，其全新據點於香港中環核心地段的標誌性地標—國際金融中心一期（One IFC）9樓隆重開幕。全新的高級服務式辦公室佔地近20,000平方呎，設有近300個工作站，標誌著TEC在香港開設第13個中心的重要里程碑。

這個全新據點展現了獨特與奢華的完美結合，提供一系列高端設施，迎合現代專業人士多樣化的需求。中心設有私人辦公室、經理套房，以及專為高層商務會晤而設的豪華VIP貴賓室。此外，亦配備兩間設備完善的會議室，成就無縫協作。

德事商務中心香港區負責人Jennifer So就此次盛大開幕表示:「自1994年紮根香港以來，我們一直致力於為亞太地區的高端靈活辦公空間樹立標杆。今天，值此我們31週年之際，慶祝全新國際金融中心一期中心的開幕，並再次重申我們對卓越的不懈追求。這不僅是一個全新據點，更是我們理念的完美詮釋——將低調奢華與靈活創新完美融合，為客戶在瞬息萬變的商業環境中締造獨特競爭優勢。我們的擴展印證了TEC對香港市場的堅定信心，以及支持這座活力都會和助力企業在港蓬勃發展的承諾。」

全新的中心設有精心設計的會員休息廊，並配備一站式服務的咖啡吧，讓尊貴會員在品味時光中，將維多利亞港的璀璨全景盡收眼底。室內設計匠心獨運，靈動曲線天花板下設有大理石打造的禮賓接待區，以溫潤木質細節點綴，巧妙演繹現代美學，為會員締造溫暖且激發靈感的尊貴空間體驗。

尊享設施亮點包括：

- VIP室配備名師設計家具及精緻裝潢，散發低調雅緻氣息

- 兩間配備頂級科技及強效隔音設施的會議室，營造極致私隱與專注空間

- 超過2,000平方呎的社交空間，設計風格優雅大方，適合舉辦企業活動及社交聚會

- 設有哺乳室並配備按摩椅， 體貼滿足在職父母的需要

TEC於國際金融中心一期的全新服務式辦公室，致力提供高級靈活辦公空間，為會員提供激發生產力與創意的環境。

隨著國際金融中心一期新據點開幕，TEC持續拓展在香港的業務版圖，進一步鞏固作為靈活辦公空間行業先驅的地位，為尊貴會員締造無與倫比的專業辦公體驗。

德事商務中心簡介



德事商務中心為亞洲高級服務式辦公室專家，在1994 年於香港創立，至今在15 個國家和地區的37 個城市設有超過240 家商務中心。

德事商務中心專為專業人士和業界領袖服務。德事商務中心為企業塑造成功而龐大的全球社區網絡，橫跨大中華地區、東南亞、北亞、印度、斯里蘭卡、中東和澳洲。我們每所中心都位於優越的地段，辦公空間設施一應俱全，迎合會員所需。

由私人擁有的德事商務中心總部設於香港，提供優質的私人專屬和共享辦公空間、商務行政服務和會議設施，滿足各個業務所需。

了解更多詳情，請瀏覽 www.executivecentre.com

