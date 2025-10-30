Esperanza展示代幣化經濟新里程



香港, 2025年10月30日 - (亞太商訊) - 毅盛⾦融科技 (⾹港) 有限公司 (下稱「Esperanza」或「集團」)今日舉行「Esperanza 推動代幣化經濟新里程發佈會」 (「發佈會」)。為把握香港特區政府《2025施政報告》支持開發代幣化黃金投資產品的政策機遇，是次發佈會匯聚行業領袖及合作夥伴，共同擘畫香港發展代幣化黃金的戰略藍圖，探討其合規實踐與廣泛應用場景，並展望代幣化投資驅動亞太經濟增長的無限潛力，吸引近百位投資者及專業人士等參與。 發佈會由Esperanza創辦人兼集團行政總裁梁衞晉律師發表的願景演講揭開序幕。梁衞晉律師指出，亞太區域經濟長久以來依賴西方結算系統和西方主導的利率政策，以代幣化黃金為基礎而發展的代幣化經濟為區內帶來另一選擇，有利中國內地與香港金融業持續國際化，同時為區內實體經濟發展帶來全新的資本方案。他強調，香港政府是次於2025年施政報告中提及支持發展代幣化黃金，為極具戰略思考的政策方向。香港憑藉國際金融中心的地位與資源，應積極發展以實體黃金為價值錨定的代幣化黃金，目標成為亞太區域實質經濟發展與跨境經貿的領導者。同時，未來代幣化黃金可以接壤央行主導的數字人民幣，為人民幣國際化出一分力。他亦介紹了Esperanza的創立背景、跨地域團隊及其核心理念，指集團現階段已完成向香港海關註冊為貴金屬支持工具發行方，並已完成概念驗證，其平台亦於多個亞太市場，包括東南亞、澳洲、日本、韓國等進行小範圍非公開測試，現有相當數量已完成「認識你的客戶 (KYC)」的實名制測試用戶。雖然Esperanza的代幣化黃金是根據香港海關註冊的貴金屬支持工具法律基礎設計，但為了香港的整體監管穩定性，預計在釋除其他監管機構的疑慮，並於香港完全實施明確監管框架後，Esperanza將開放代幣化黃金予香港公眾參與及通過戰略夥伴和各經濟體政府層面對接。 梁衞晉律師續指：「代幣化黃金是香港金融未來的關鍵里程碑。集團團隊於施政報告前已經與亦辰集團有限公司 (8365.HK) 簽訂發展代幣化黃金事宜，並於施政報告發表後即時與特首政策組進行富有成效的深度交流，同時確保自身的技術平台與基建全面就緒。現階段，我們與監管機構保持積極對話，核心原則是於合規框架下實現『可控的創新』，並積極配合特首政策組的工作時間表。我們深信，Esperanza將憑藉技術與商業模式的先行優勢，協同各界，將代幣化黃金轉化為驅動亞太經濟自主的強大引擎。」 發佈會共設兩場主題分享，首先由Esperanza 代幣化黃金業務董事總經理雷劍烽先生分享代幣化黃金的合規實踐路徑。雷劍烽先生指出，集團介紹的代幣化黃金實踐框架「ESPE Gold」(「ESPG」)，法律定位為「貴金屬支持工具」，而非虛擬資產、穩定幣或集體投資計劃。Esperanza透過購入符合倫敦金銀市場協會 (LBMA) 標準的實體金條，存放於持牌金庫，並以每公斤金條為基礎，對應發行十萬份ESPG數字證書。這些證書均記錄於不可篡改的區塊鏈上，每份代表一期分期支付的完成。當客戶累積完成十萬期支付後，即可向Esperanza兌換實體金條。此外，客戶亦可隨時進行分期支付或向集團出售ESPG，實現相較於傳統供金會的高度靈活性。他強調，此模式雖提供與穩定幣相仿的用戶體驗，但實際更類似傳統黃金商，依靠買賣價差獲取穩定收益。他亦講解ESPG的多元應用場景，除實體黃金投資與跨境支付結算外，未來更可在現實法規下探索抵押借貸等創新模式，致力構建完善的黃金利息體系。 Esperanza 資本市場業務執行董事張仲宇先生於另一場主題分享介紹代幣化投資的佈局。張仲宇先生剖析，過往代幣化投資未能突破，關鍵在於缺乏具吸引力的產品設計，且流動性過度集中於專業投資者。要取得成功，關鍵在於構建兼具「未來成長預期」與「投資退出安全」的產品，例如短期具備收入增長潛力的收入分成投資模式。他續指，Esperanza已獲得證監會資產管理牌照，其代幣化業務申請正在審批中，並已完成相關法律、稅務及交易系統等基礎設施建設。目前，集團擁有的代幣化投資包括東南亞及韓國藝人演唱會收入分成，電影票房收入分成以及酒店未來收入分成等具吸引力的項目。 除了一系列主題分享，發佈會更邀請到來自新加坡的Esperanza 聯合創辦人兼董事會成員趙治森先生，聯同梁衞晉律師及張仲宇先生，於圓桌討論環節以多方專業視角深入探討代幣化黃金與代幣化投資在亞太各經濟體的發展潛力。討論聚焦於Esperanza商業模式的獨特性、如何將東南亞項目引入香港進行證券型代幣發行 (Security Token Offering, STO) 融資，以及香港在特區政府支持下主導代幣化黃金發展的優勢與時機。 是次發佈會標誌著Esperanza在香港乃至亞洲推動代幣化經濟發展的重要一步。展望未來，集團將繼續通過創新的金融科技解決方案，助力香港鞏固國際金融中心地位，並推動亞太地區實現更高水平的經濟自主與金融創新。 圖片說明 圖1：(由左至右) Esperanza 資本市場業務執行董事張仲宇先生、Esperanza創辦人兼集團行政總裁梁衞晉律師，以及Esperanza 代幣化黃金業務董事總經理雷劍烽先生，於發佈會上合照。 圖2：(由左至右) Esperanza 聯合創辦人兼董事會成員趙治森先生、Esperanza創辦人兼集團行政總裁梁衞晉律師，以及Esperanza 資本市場業務執行董事張仲宇先生，於圓桌討論環節後合照。 關於毅盛⾦融科技 (⾹港) 有限公司 (Esperanza) Esperanza由香港及新加坡專業人士共同創立，是一家運用金融科技推動亞洲經濟改革的公司。Esperanza利用其代幣化黃金基礎建設及周邊金融配套，致力連繫亞洲經濟體，為區內實體經濟發展帶來全新的資本方案，鞏固香港的亞洲國際金融中心地位。未來預計通過將代幣化黃金對接亞洲各區央行數字貨幣，打造全球首個代幣化黃金廣泛應用經濟體，全面改革亞洲對西方金融結算系統及貸款利率的依賴。 Esperanza採取低調、高效及果斷的商業模式營運。自2025年起短時間內已取得營運代幣化黃金的貴金屬交易商註冊登記、代幣託管所需的信託或公司服務提供者牌照，以及營運代幣化投資所需的資產管理受規管活動牌照。2025年8月，Esperanza與亦辰集團簽署代幣化黃金及化幣投資的合作協議，而同年9月香港政府將發展代幣化黃金納入施政報告。 Esperanza的代幣化黃金及代幣化投資繼續沿用香港反洗錢及反逃税措施及規管要求，以金融科技大幅調低融資及營運成本，將產品直接與最終用戶對接。Esperanza代幣化金融系統將全力配合國家經濟走向國際化，致力成為國際結算及貿易系統替代方案。 如欲瞭解詳情，請瀏覽Esperanza網站：espetopia.com



