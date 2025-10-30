朗豪坊擴充共享辦公空間至38,000平方呎樓面面積

香港, 2025年10月30日 - (亞太商訊) - 冠君產業信託（「信託」）（股份代號：2778）在其九龍區旗艦物業朗豪坊辦公大樓49樓，擴充共享辦公空間Eaton Club，並在新址舉行開幕典禮。典禮期間同步舉辦「故事、策略與影響力：一場創辦人的對話」座談會。活動匯聚創新企業家、行業領袖及各界代表，共同見證 Eaton Club在九龍核心商業區的進一步擴展，並探討香港創業生態的未來發展。

冠君產業信託表示，Eaton Club 是信託大生態圈（Ecosystem）中的重要成員，而朗豪坊辦公大樓正持續強化其作為大健康商業生態圈的核心樞紐角色，並逐步成為初創及創新企業在九龍市區的首選據點。全新擴充的49樓 Eaton Club 配備多元設施與多種辦公及活動場地，能夠充分滿足初創企業與多元職業者對共享辦公及活動空間的需求，並呼應政府支持創新企業引進與協助企業拓展國際市場的發展方向。

升級後的 Eaton Club 創新地將健康理念融入共享辦公空間，不僅設有靈活的私人辦公室，更打造全新的 Social Wellness Hall，開放予業界夥伴舉辦各類健康主題活動及講座。此次空間擴充也與朗豪坊辦公大樓的「6 Dimensions Wellness Hub」發展方向緊密配合，共同構建一個促進企業與個人可持續發展的健康生態圈。

是次開幕禮舉辦的座談會由香港投資推廣署初創企業部高級副總裁朱景泰先生（Mr. Kinder Chu）主持，並邀請三位本地傑出初創企業家分享經驗，包括：Beetales 創辦人江佩樺女士（Ms. Jill Kong）、Preface 創辦人及行政總裁盧炳棠先生（Mr. Tommie Lo），以及 The Loops Hong Kong 創辦人黃靖羲先生（Mr. Jorch Wong）。他們分別從環境保育、人工智能教育及可持續發展領域，探討香港新世代企業家面對的挑戰與機遇，並分享如何運用創新思維與策略推動業務成長。

Eaton Club 總經理李少薇女士（Mimi Lee）表示：「是次座談會充分體現 Eaton Club 的核心理念— 匯聚人才、促進交流，成為推動香港商業發展的重要平台。隨著商業重心逐漸向非傳統金融區擴展，我們選擇在朗豪坊擴展，正是為了打造一個促進協同效應的樞紐，加強會員與集團寫字樓及商場租戶之間的聯繫，建立更強大的合作網絡。」

Eaton Club自2016年成立以來持續擴展共享辦公空間網絡，隨著朗豪坊49樓全新空間投入使用，目前於中環、灣仔及旺角的總樓面面積已達八萬平方呎。新樓層特別增設多間一至二人辦公室，滿足初創及小型團隊需求。李少薇補充：「新空間亦設有可容納五十人的辦公方案，因為我們觀察到越來越多大型企業傾向採用彈性租約及一站式服務。會員同時享有地點靈活性，例如租用朗豪坊空間的會員亦可使用中環花園道三號的設施，包括我們自家營運的餐廳和活動場地。Eaton Club致力提供高效、便利及舒適的辦公環境，讓客戶更專注於業務發展。」

有關冠君產業信託(股份代號：2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約300萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。信託自2023年榮獲全球房地產GRESB可持續的最高五星級別。冠君產業信託管理人乃鷹君資產管理（冠君）有限公司，為鷹君集團的成員。

附件

圖片1：Eaton Club朗豪坊49樓開幕典禮暨創辦人座談會圓滿舉行。

左起：香港投資推廣署初創企業部高級副總裁朱景泰先生、The Loops Hong Kong創辦人黃靖羲先生、冠君產業信託行政總裁侯迅女士、Eaton Club總經理李少薇女士、Preface創辦人及行政總裁盧炳棠先生及Beetales創辦人江佩樺女士

圖片2,3：Eaton Club 朗豪坊49樓的全新Social Wellness Hall，適合舉辦各類型活動及講座

圖片4,5：Eaton Club 朗豪坊49樓的共享辦公室，飽覽無敵景觀。

圖片6,7 ：Eaton Club原有在朗豪坊5樓和48樓的共享辦公空間。

