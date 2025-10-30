透雲生物簽訂人民幣10億元萊茵衣藻系列產品採購協議



香港, 2025年10月30日 - (亞太商訊) - 專注於中國健康飲食行業的透雲生物科技集團有限公司（「透雲生物」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1332.HK）欣然宣佈，集團旗下全資子公司山西透雲生物科技有限公司近日與中國健康產品領域知名渠道商多家核心夥伴，包括深圳樓宇間供應鏈科技股份有限公司、河南國字頭營銷管理有限公司及北京合萬家生物科技有限公司，組成之銷售聯合體正式簽署戰略合作協議。根據戰略合作協議，2026年至2028年底，上述銷售聯合體將向透雲生物採購總金額不少於人民幣10億元之萊茵衣藻系列產品。此標誌性合作不僅為集團萊茵衣藻業務奠定量級放大之商業基礎，亦宣示相關產品線已由區域性試點階段邁向全國化、結構化鋪排與放量，進一步夯實透雲生物於中國健康膳食、功能營養與綠色食品原料賽道的產業領先地位。 本次採購協議的正式落地，標誌著透雲生物的萊茵衣藻及微藻產品已由研發驗證與先導試用階段，全面邁入可規模交付的商業化新階段 — 即具備工業化、標準化、可持續、可追溯之穩定供應能力。是次協議屬量級採購安排，亦即對產能、品質一致性、合規體系、供應鏈韌性及交付節奏的全方位驗證。對集團而言，這不僅是一筆訂單，更是一個產業拐點 — 萊茵衣藻正由「創新食材」走向「行業標配」。此里程碑進一步鞏固集團「新一代綠色蛋白與功能營養供應商」之市場定位。透雲生物不再只是提供單一原料，而是輸出一整套可複製的營養解決方案 — 涵蓋低GI配方、高蛋白/全胺基酸譜設計、富微量元素強化方案、以及針對不同消費人群（控糖人群、體重管理人群、三高風險人群、銀髮族等）的功能型膳食應用模組。 集團預期，是次合作將在放量、場景擴展與C端滲透三個層面產生牽引效應：i) 推動其萊茵衣藻業務由區域性試點銷售走向全國性鋪排，實現生產端與銷售端的同步擴容與規模經濟；ii) 加速微藻原料進入更多日常高頻品類，包括健康主食、便利即食、功能代餐、餐飲定制菜單、營養加強型小食等，使其從「創新亮點」變為「常規標配」；及iii) 以B端（餐飲、渠道、大健康企業）作為推進樞紐，帶動消費端對藻基營養的認知與接受度，構建「微藻＝健康」的普遍心智，為品牌後續直接面向消費者的零售型產品鋪墊基礎。集團相信，隨著是次協議所對應的採購需求逐步兌現，透雲生物將能為健康主食、控糖控脂膳食方案、功能型即食／速食產品、代餐營養品等快速增長的細分市場，提供可持續、可標準化、可長期追溯的高規格原料底座，從而在中國「健康膳食產業升級」的進程中佔據更具戰略性的供應端主導位置。 透雲生物董事會主席兼執行董事王亮先生表示：「當前，消費者對健康飲食的理解已不再局限於傳統的『少油少鹽』，而是進一步聚焦於『高營養、可持續、具功能訴求』。本次簽訂人民幣10億元的戰略採購協議，乃市場對透雲生物於工業化量產能力、品質一致性、標準化交付能力以及研發迭代速度的系統性肯定。展望未來，集團將繼續強化供應鏈韌性，在保障食品安全與品質穩定的前提下，有序擴大產能，進一步完善原料端、配方端、應用端的全鏈條能力。集團會持續輸出標準化、模組化、低GI及富微量元素的整體營養解決方案，協助合作夥伴升級其核心產品線，並推動萊茵衣藻走入更廣泛的民生場景，最終讓高營養、低碳足跡的綠色食品真正普及到千家萬戶。透雲生物的戰略定位，是成為中國健康主食與功能餐飲領域的養生原料標準制定者與長期供應者，並以中國為起點，逐步走向全球。」 關於透雲生物科技集團有限公司 透雲生物科技集團有限公司（股份代號：1332.HK）主要從事萊茵衣藻產品業務、包裝產品設計、研發、生產及銷售業務，同時亦為向中國快速消費品提供產品包裝上的二維碼以及商務智慧資訊技術解決方案的市場領導者。集團紮根傳統包裝業務超過三十載，在香港以及廣東多地設有辦公室及製造車間，目前為眾多世界知名品牌提供專業包裝設計及製造服務，擁有長期穩定的客戶群。自2020年起，集團多元化發展業務範圍至萊茵衣藻、微藻產品業務，並與山西省長治市潞城區人民政府合作建設全球首座萊茵衣藻工廠，以展開萊茵衣藻工業化量產。 如欲查詢更多資料，請瀏覽集團網站：https://touyunbiotech.com.hk/zh-hant/



