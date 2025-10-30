賽力斯開啟招股 旗下問界品牌被譽為「中國的特斯拉」

香港, 2025年10月30日 - (亞太商訊) - 10月27日，中國新能源汽車行業中的頭部企業——賽力斯集團股份有限公司（「賽力斯」，股份代號：9927）正式啟動招股，赴港上市更進一步，此次上市若順利完成，公司有望成為港股市場首家實現「A+H」兩地上市的豪華新能源車企。

問界M9

豐富產品矩陣 市場表現亮眼

作為一家以新能源汽車為核心業務的技術科技型企業，賽力斯業務版圖全面覆蓋新能源汽車及核心三電等產品的研發、製造、銷售及服務。公司旗下高端品牌「問界」精准聚焦豪華細分市場，憑藉清晰的產品定位、出色的綜合性能及豪華的屬性，在行業內收穫高度認可，被業內人士譽為「中國的奔馳寶馬」。

而從科技維度出發，問界在品牌「智慧重塑豪華」理念的推動下，展現出「豪華+科技」雙軌並行的獨特定位。在定義未來科技出行方面，如輔助駕駛、智能安全、智能動力等，问界又與特斯拉秉持高度一致的願景。截至目前，問界系列車型的輔助駕駛功能累計行駛里程已突破34.5億公里，輔助駕駛行駛里程占總里程比例40%，輔助駕駛功能成績亮眼。

與此同時，賽力斯在科技創新與前沿科技持續探索，積極佈局具身智能領域，近期公司已正式宣佈與火山引擎達成合作，共同推進具身智能的研發與應用創新，顯示出與國際領先車企不謀而合的戰略前瞻性。在科技領域的成績與探索也使得問界品牌被業內人士譽為「中國的特斯拉」。

揆諸實際，無論是問界在豪華細分市場的深耕與精准定位，還是當下輔助駕駛等科技成果的穩健落地，正是對「智慧重塑豪華」品牌理念的深度踐行。這一理念精准契合用戶對智慧與豪華並重的核心訴求，讓用戶無需在豪華質感與智能體驗間作出取捨，既避免了在單一維度發展的局限，更讓「豪華 + 科技」的雙重價值真正轉化為用戶可感知的日常使用體驗。

在產品端，問界品牌已構建起覆蓋問界M9、問界M8、問界M7、問界M5的完整產品矩陣，實現對高端市場的全面滲透，市場表現持續亮眼，旗下主力車型長期領跑細分市場，2024年問界M9穩居50萬級高端SUV銷量冠軍，問界M8在2025年4月正式上市後僅24小時大定即突破3萬。根據Frost & Sullivan報告，問界品牌在2024年下半年以82%的NPS淨推薦值登頂新能源汽車口碑榜首，且2024年問界品牌全年總交付量達38.71萬輛，同比增長268%，充分印證了其在高端新能源汽車市場的核心競爭力。

問界全系列

強化研發投入與技術創新 業績增長強勁

在夯實產品矩陣、鞏固市場份額的同時，賽力斯持續深耕技術創新領域，以高強度研發投入築牢發展根基。於2022年、2023年、2024年以及2025年上半年，公司研發開支分別達人民幣1,313.7百萬元、人民幣1,696.5百萬元、人民幣5,585.5百萬元及人民幣2,929.5百萬元，呈現顯著增長態勢。從研發費用占收入比重來看，各期分別為3.9%、4.7%、3.8%及4.7%，彰顯出公司對技術創新的高度重視。

領先的核心技術能力，是賽力斯的產品持續實現功能創新、獲得市場成功的重要驅動力之一。公司自主打造的魔方技術平臺，通過平臺化造車模式，有效降低了整車開發成本，同時大幅提升開發的敏捷性和靈活性。該平臺憑藉全景安全、多元動力、百變空間、智慧引領四大核心優勢，為用戶提供了「好開、好用、超安全」的智能用車體驗。

同時，作為首家商業化量產增程器的自主整車企業，賽力斯持續引領新能源車增程技術的發展，將增程技術從「可用」進化到「好用」，並在油電轉換率和NVH性能兩項關鍵指標上獲得國家權威認證機構的認可，其最新發佈的全新一代超級增程系統油電轉換效率達到3.65kWh/L，處於行業量產增程器的最高水平。

此外，賽力斯始終將產品安全視為底線，圍繞車輛全生命週期，構建了涵蓋被動安全、主動安全等九大維度的智能安全體系。目前，公司開發了81項碰撞場景，搭載該體系的問界M9榮獲C-NCAP、C-IASI國內兩大測評指數雙第一的優異成績。

在ESG治理與可持續發展領域中，賽力斯也取得亮眼成績，2025年10月16日，根據國際權威指數公司明晟(MSCI) 公佈最新企業ESG評級結果，賽力斯集團獲得最高AAA評級，成為唯一獲此評級的A股上市汽車企業，彰顯賽力斯集團在構建未來出行生態中的引領力量。

值得一提的是，公司通過融合創新的方式與合作夥伴共同打造了先進的智能座艙和輔助駕駛功能，並通過深度融合整車控制技術，從整車跨域協同維度持續優化輔助駕駛體驗，為用戶提供更加智能、便捷的駕駛感受。

財務表現上，賽力斯近年業績增長勢頭強勁，盈利成果顯著。2023年至2024年，公司收入從人民幣358億元躍升至1451億元，同比大幅增長305.5%；公司毛利率同步提升，從2023年的7.2%穩步增至2025年上半年的26.5%，盈利空間持續拓寬。盈利層面，公司於2024年、2025年上半年分別錄得歸母淨利潤人民幣59億元、人民幣29億元，成功實現盈利突破。根據Frost & Sullivan報告，公司是全球第四家實現盈利的新能源車企，財務健康度與行業競爭力凸顯。

總體而言，賽力斯憑藉清晰的高端產品佈局、領先的技術創新與穩健的盈利增長，已在新能源汽車賽道建立起穩固的行業地位。此次擬赴港上市，既是對其過往發展成果的認可，更將為其深化技術研發、拓展全球市場注入新動能，有望在全球汽車產業變革中持續領跑，為中國自主品牌車企高質量發展寫下新的注腳。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network