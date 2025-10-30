賽力斯赴港招股：問界「智慧重塑豪華」引領新能源趨勢

香港, 2025年10月30日 - (亞太商訊) - 汽車產業邁向電動化、智能化轉型的關鍵時刻，中國品牌正加速崛起。賽力斯集團股份有限公司（下稱「賽力斯」，股份代號：9927）於10月27日正式開啟港股招股，有望成為首家實現A+H兩地上市的豪華新能源汽車企業。此次IPO，賽力斯計劃全球發售100,200,000股股份，最高發售價為每股131.50港元，預計募集資金淨額約129.249億港元，並定於11月5日正式登陸香港聯合交易所。此次上市由中金公司與中國銀河國際擔任聯席保薦人。

賽力斯旗下高端品牌「問界」（AITO）憑藉其系列車型，已在30萬元至50萬元級別的細分市場中領跑，被業界譽為「中國的Mercedes Benz寶馬」。問界以「智慧重塑豪華」為核心理念，不僅契合用戶對智能科技與豪華駕乘的雙重追求，同時也因其在輔助駕駛、智能安全及智能動力等方面的技術成果，被視為「中國的特斯拉」，展現出與全球頂尖智能電動車製造商一致的願景。

技術積澱與華為深度合作

賽力斯的成功並非偶然，其背後是超過三十年的技術積澱。公司自1986年創立以來，深耕汽車製造領域，從傳統燃油車的紮實製造基礎，平穩過渡至新能源汽車的創新浪潮。

2021年，問界品牌的發佈標誌著賽力斯正式錨定豪華新能源汽車賽道，並確立了「用戶定義汽車」的市場導向與「軟件定義汽車」的技術路線，迅速構築起差異化的競爭優勢。問界目前已形成M5、M7、M8、M9四大主力產品矩陣，通過精準的價格梯度與場景化功能組合，全面搶佔高端用戶市場。

問界系列車型亦受益於與華為的深度合作，而華為作為智能汽車系統的領軍者，為問界提供了強大的智能駕駛和智能座艙技術支持，使其在輔助駕駛的體驗和智能化水平上，持續保持行業領先地位，這也是問界系列能夠獲得市場認可的關鍵要素。

問界M9領跑高端市場

問界品牌的強勁表現已在銷售數據上得到充分印證。2024年，問界全年交付量達到38.71萬輛，同比實現268%的爆炸性增長。在細分市場中，旗艦車型問界M9上市僅10個月內生產逾15萬輛，一舉拿下50萬元級別的銷量冠軍寶座，展現出強大的品牌力和市場號召力。

為保障產品質量與交付效率，賽力斯投入巨資建設「超級工廠」並優化數字化供應鏈體系，有力支撐了產品「上市即上量」的策略。在實現垂直上量交付的同時，問界M9系列在垂直上量交付中至今未出現任何重大質量問題，為業界樹立了高質量交付的新標桿。賽力斯此次赴港上市，不僅是其發展歷程中的重要里程碑，更將為國際投資者提供一個深度參與中國豪華智能電動車市場高速增長的絕佳機會。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network