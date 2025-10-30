產品與技術共築堅固護城河「中國的特斯拉」賽力斯招股進行時

香港, 2025年10月30日 - (亞太商訊) - 10月27日，中國新能源汽車行業頭部企業—賽力斯（股份代號：9927）啟動招股，目前招股正在進行中，即將叩開港股市場大門，有望成為首家A+H豪華新能源車企。

極具競爭力的產品體系

在產品層面，賽力斯憑藉深厚的技術積澱與精准的市場定位，構建起極具競爭力的產品體系。其中，公司於2021年重磅發佈的高端品牌「問界」，截至目前，問界品牌已成功推出問界M5、問界M7、問界M8及問界M9四款核心產品，累計服務用戶已突破80萬。更值得關注的是，公司旗下主力車型長期穩居細分市場頭部陣營，問界M9持續領跑高端SUV賽道，穩居50萬級市場銷量冠軍。問界M8始終穩居40萬級市場榜首，成為高端用戶的首選之一。

問界M9

憑藉「雙旗艦」車型的亮眼表現與強大品牌影響力，賽力斯被業界高度認可，贏得了「中國的奔馳寶馬」這一重磅讚譽，彰顯出公司在高端新能源汽車市場的領軍地位。

在定義輔助駕駛、智能安全、智能動力等未來出行領域，賽力斯與特斯拉秉持高度一致的願景。截至目前，問界系列車型的輔助駕駛功能累計行駛里程已突破34.5億公里，在該領域，僅特斯拉與問界穩居前兩位，疊加賽力斯在具身智能與科技創新領域的持續深耕與積極探索，赛力斯被行業廣泛視作「中國的特斯拉」。

問界對豪華市場的深耕定位與輔助駕駛等科技成果的落地，既是 “智慧重塑豪華” 理念的深度實踐，也精准匹配用戶對智慧與豪華兼具的需求，跳出單一維度發展局限，讓 “豪華 + 科技” 價值成為用戶可感知的體驗。

全方位的技術創新實力

在技術層面，賽力斯持續推動技術創新，逐步確立行業競爭優勢並打造堅實的技術壁壘。公司自主研發的魔方技術平台，是具備持續進化能力的智能平台，也是行業內首個兼容增程、純電與混動三種新能源動力總成的平台，其模塊化設計使公司能夠高效、可靠地實現系列車型的快速量產。目前，賽力斯最新一代超級增程系統已實現量產，熱效率高達44.8%，油電轉化率達到3.65kWh/L，處於行業領先水平。

魔方技術平台

在用戶安全方面，賽力斯以全場景安全需求為驅動，全面構建覆蓋被動安全、主動安全等九大維度的安全體系，涵蓋超過180項用戶用車場景，開發出300余項安全功能，打造全方位的安全防護能力。

此外，賽力斯還構建了端雲一體化的測試平台，其自研的智能測試終端可實現測試車輛7×24小時不間斷的自動化測試。通過自動化測試技術，公司構建了覆蓋研發、生產、供應、銷售全流程的質量自動化攔截體系，全面保障產品質量。

賽力斯在 ESG 治理與可持續發展領域同樣成效顯著，2025 年 10 月 16 日拿下國際權威機構明晟（MSCI）最高 AAA 評級，作為 A 股上市車企中唯一獲此評級的企業，其未來出行生態引領地位得以凸顯。

財務方面，賽力斯近年來實現跨越式增長，業績表現尤為亮眼。2024年營業收入突破1451億元，同比增長305.5%，實現歸母淨利潤59億元，成功實現歷史性扭虧為盈，2025年上半年，公司延續盈利向好態勢，實現淨利潤29億元，展現出強勁增長勢頭。

賽力斯以產品力、技術壁壘與安全體系築牢發展根基，憑亮眼財務數據印證強勁實力。若此次赴港上市順利落地，其將正式開啟「A+H」雙資本平台驅動模式，未來有望持續領跑高端新能源賽道，書寫行業發展新篇章。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network